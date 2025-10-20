El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Europa Press

La Policía expuso que grupos armados ilegales han ejecutado una presión ejercida en la zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia, una acción que ha provocado el desplazamiento forzado de 1.985 personas, pertenecientes a 951 familias, según el más reciente censo.

La situación afecta de manera directa a los corregimientos de Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo, donde la inseguridad ha obligado a los habitantes a abandonar sus hogares y buscar refugio en el casco urbano municipal.

El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que la labor de la institución en este contexto se centra en el acompañamiento a las comunidades afectadas, dado que la problemática de seguridad se concentra en la zona rural. El oficial señaló que las investigaciones sobre los hechos ya se encuentran avanzadas y que se ha identificado a los responsables de las intimidaciones.

El Frente 36 de las disidencias, bajo el mando criminal de 'Chejo', estaría detrás del desplazamiento a comunidades campesinas en tres corregimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con las declaraciones del coronel Rico Guzmán recogidas por Caracol Radio, la intimidación y el desplazamiento han sido impulsados por el Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, bajo el liderazgo de alias Chejo. El comandante detalló que este cabecilla, junto con alias Primo Gay, ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo que solo una persona permanezca en cada vivienda o finca, especialmente en aquellos casos donde sea necesario cuidar animales o realizar labores como el ordeño.

“Obedece a un constreñimiento direccionado por parte del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, como cabecilla de alias ‘Chejo’, uno de los cabecillas que están impulsando esta movilización, que ha sido un constreñimiento por alias ‘Primo Gay’, que ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo solamente en algunas viviendas, algunas fincas, una sola persona, y quien no vaya puede pagar una multa; eso ya lo tenemos decantado. La actividad de investigación criminal será direccionada hacia este cabecilla y al cabecilla general de esta estructura criminal”, expuso el alto oficial a la citada emisora.

Caracol Radio tuvo acceso a un audio enviado a las comunidades, en el que un presunto integrante de las disidencias del Frente 36 detalla las instrucciones para los campesinos y advierte sobre las consecuencias de no acatar las órdenes.

Alias Chejo, junto con 'Primo Gay', estarían imponiendo condiciones al desplazamiento en zonas rurales: que solo una persona permanezca en cada vivienda o finca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Que quede una persona por casa, donde tengan animalitos que cuidar, si tienen que ordeñar, cositas así, una persona por casa. El transporte la alcaldía lo va a suministrar. Tenga en cuenta para que le diga a la comunidad que el que no se vaya, no se desplace, entonces se le va a cobrar una multa, o, entonces, nosotros lo vamos a desplazar, pues, ya definitivamente”, se escucha en el mensaje, según citó la emisora en cuestión.

Las autoridades han identificado que la estrategia de la guerrilla busca provocar el desplazamiento de tropas del ejército hacia el territorio en disputa, con el objetivo de frenar el avance del grupo criminal Clan del Golfo. Esta maniobra evidencia la complejidad del conflicto en la región y la instrumentalización de la población civil en la pugna entre organizaciones armadas ilegales.

La millonaria recompensa por ‘Chejo’, principal responsable del atentado al helicóptero policial en Amalfi

El 21 de agosto de 2024, un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia fue derribado en el municipio de Amalfi, dejando a 13 uniformados asesinados - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias/WhatsApp

El ataque a un helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, ubicada en la zona rural de Amalfi, fue perpetrado el jueves 21 de agosto mediante el uso de explosivos. El hecho resultó en la muerte de 13 uniformados y fue asociado a alias Chejo, cabecilla de la disidencia de ‘Calarcá’.

Ante la gravedad del atentado, el Gobierno colombiano anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y captura del cabecilla criminal. El anuncio fue comunicado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras una reunión de seguridad celebrada en la base aérea de Rionegro.

El objetivo de la recompensa, según el Gobierno, es incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la persecución de los responsables directos del atentado. Según lo informado por el ministro, las autoridades buscan no solo capturar a los autores materiales, sino también identificar y desarticular las estructuras armadas que continúan representando una amenaza para la tranquilidad de la población civil en Antioquia.