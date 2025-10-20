Colombia

Club El Nogal rechazó acusaciones de presunto despido masivo tras inspección del Ministerio de Trabajo

La directiva del club afirmó que los cambios recientes corresponden a acuerdos voluntarios y no a despidos masivos, en medio de una investigación oficial por supuestas irregularidades laborales

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

El Club El Nogal niega
El Club El Nogal niega despido masivo y asegura que solo hubo retiros voluntarios negociados

El Club El Nogal negó haber realizado un proceso de despido masivo tras la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Trabajo a sus instalaciones en el norte de Bogotá el 20 de octubre.

La intervención se produjo a raíz de denuncias anónimas sobre posibles infracciones a los derechos laborales dentro de este emblemático centro social de la capital de Colombia.

Sandra Rocío Neira, presidenta de El Nogal, declaró que la institución experimentó una reingeniería reciente, pero rechazó enérgicamente las denuncias sobre el despido colectivo.

“En un proceso que hubo de reingeniería, se conversó con algunos de los empleados del área administrativa. Fue adelantar un retiro voluntario negociado”, indicó Neira, según Blu Radio, remarcando que no existió una desvinculación masiva como señalaron algunos extrabajadores y fuentes del ministerio.

La directiva de El Nogal
La directiva de El Nogal asegura que solo hubo una reingeniería y retiros voluntarios negociados

En la mañana del lunes, funcionarios de la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo realizaron una inspección en el club, cumpliendo una orden directa de Antonio Sanguino.

La cartera informó a través de su cuenta oficial de X que la diligencia pretendía identificar posibles vulneraciones de los derechos laborales y el cumplimiento de las normas legales vigentes. La visita tuvo lugar tras recibir “denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, según comunicó Sanguino.

El ministro subrayó en la citada red social que, junto a su equipo, avanzarán en investigaciones preliminares para determinar si se configuraron faltas en el pago de prestaciones sociales o irregularidades en liquidaciones a empleados.

Nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales”, escribió Sanguino.

El Ministerio de Trabajo evalúa
El Ministerio de Trabajo evalúa si hubo incumplimiento de obligaciones legales y falta de pago de prestaciones sociales

Los testimonios y pruebas de extrabajadores

Un grupo de extrabajadores entregó su versión de los hechos de manera anónima a Infobae Colombia. Afirman que sufrieron presión para suscribir cartas de “retirada voluntaria” sin comprender el alcance legal de los documentos ni recibir indemnizaciones completas correspondientes al despido sin justa causa.

“Más de 100 empleados fuimos despedidos de manera injusta, sin aviso previo ni explicación clara. Entre nosotros hay personas enfermas, padres y madres cabeza de familia, y algunos compañeros que estaban a pocos años de pensionarse”, describe una comunicación entregada por el grupo.

Según su testimonio, las medidas adoptadas los llevaron a firmar documentos sin la asesoría indicada. Tras buscar acompañamiento legal, algunos determinaron que “sus derechos fueron vulnerados”.

Los afectados, que comparten grabaciones y documentación que consideran probatorias, recalcan que su objetivo al denunciar es visibilizar la situación vivida en el club.

“No buscamos generar conflicto, solo que se conozca lo que está pasando y se dé voz a quienes hemos trabajado durante años con compromiso y dedicación”, expresaron ante Infobae Colombia, añadiendo que la desvinculación afectó especialmente a trabajadores en condiciones de salud difíciles y a quienes se encontraban próximos a la edad de pensión.

Extrabajadores afirman haber sido presionados
Extrabajadores afirman haber sido presionados para firmar retiros voluntarios sin indemnización completa

El proceso de inspección por parte de las autoridades laborales busca establecer la veracidad de las denuncias y esclarecer si el club, sus directivos o representantes incurrieron en incumplimiento de obligaciones legales frente a los trabajadores. El número de empleados involucrados, según el Ministerio, podría superar los 130.

Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial definitivo tras la visita, aunque se anticipa que en las próximas horas exista una comunicación pública sobre los hallazgos iniciales y la posible apertura de un proceso formal contra El Nogal y sus directivos.

La reacción de la directiva de este club, uno de los más conocidos de Bogotá, se produce en medio de un ambiente de tensión laboral que incluye denuncias por falta de aviso previo y presunta omisión en el pago correcto de las prestaciones.

