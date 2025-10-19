Colombia

Creador de contenido destaca cuatro diferencias entre españoles y colombianos: La más rara no es el saludo

Esta vez no se habla de las diferencias gastronómicas sino de las cosas que suceden en el día a día y que, a veces, pasan desapercibidas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

El creador de contenido aún
El creador de contenido aún no se adapta a ciertas particularidades nacionales - crédito @carloosgalan / Instagram

Cuando un español aterriza en Colombia, los choques culturales pueden ser tan inesperados como pedir tinto y no recibir vino. El creador de contenido @carloosgalan relató en su Instagram las peripecias que enfrenta en el país sudamericano, donde los detalles cotidianos se convierten en pruebas de integración.

Su mayor “batalla” empezó por el saludo. Si en España dos besos son la regla social, en Colombia la costumbre exhala más recato: un solo beso, y gracias. Esto dejó a Carlos Galán repartiendo besos al aire, víctima involuntaria de una especie de coreografía descoordinada.

“Yo cuando voy a saludar a alguien, lo primero que hago es dar dos besos. Mua, mua. Y en Colombia me toca disimular, porque la gente aparta la cara. Aquí solamente dan un beso y siempre paso la vergüenza de que le doy un beso al aire”, compartió en tono divertido desde su cuenta.

El asunto de los nombres tampoco pasa desapercibido. En España, asegura, con uno basta y sobra, al punto de que en su familia “Carlos y punto” parece ser la regla de oro. En Colombia, en cambio, los nombres se multiplican como panes, formando dúos que desconciertan y divierten a partes iguales.

“Aquí todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, tiene dos nombres... Pero aquí en todo el mundo que yo veo que tiene dos nombres y se me hace raro porque hay combinación de nombres tan rara. Por ejemplo, Santiago Andrés ¿Qué tiene que ver? No digo que no me guste, pero me sorprende”, reveló a su audiencia.

Carlos, aún no se acostumbra a saludar con un solo beso - crédito @carloosgalan / Instagram

El cruce cultural va más allá del nombre y del saludo. Según Carlos, el orgullo nacional colombiano compite con la energía de una final de fútbol, con banderas que brotan en fachadas y eslóganes patrios que se repiten como estribillo.

El contraste con su tierra natal es marcado: “La gente en Colombia está superorgullosa de su país. Con la bandera por todos lados, que viva Colombia, con mucho orgullo. Y yo por español no es que no me sienta orgulloso de mi país, porque me encanta mi país, soy español y siempre lo voy a ser. Pero la gente en España como que te va a juzgar si te sientes muy español”, expresó.

En España lo usual es
En España lo usual es saludar con dos besos, es Colombia uno es suficiente y no siempre se usa - crédito Freepik

Un capítulo aparte merece la percepción de la belleza. Para este español, un tono de piel bronceado es sinónimo de atractivo; en Colombia, descubrió, la meta parece estar en la piel clara, tanto que prefiere el sol para secar la ropa, no para broncearse.

“Yo que vengo de España, yo quiero estar moreno, pues me veo más guapo y también veo que la gente que es morena, pues es mucho más guapa, más atractiva. Pero aquí mis amigos como que no sea blanco. La gente no se quiere poner al sol y se mete al agua con ropa y yo digo, ‘¿Y por qué quieren ser blancos con lo guapos que están morenos?’ La verdad que no lo entiendo”, comentó, resignado.

El trasfondo de esta preferencia va mucho más allá del capricho estético. Según se puede recoger en Internet, en Colombia la piel clara se relaciona aún con ideas de privilegio y oportunidades, reflejo de la herencia colonial y de un racismo estructural persistente, donde la piel clara se relaciona con mejores oportunidades, menor desempleo y pobreza para quienes la ostentan.

También resulta confuso como todos
También resulta confuso como todos tienen dos nombres mientras que, según el creador, en España solo es uno - crédito Freepik

Así, las anécdotas de @carloosgalan destapan con humor las sutilezas del intercambio hispano-colombiano: desde besos desencontrados, nombres compuestos creativos, patriotismo a todo gas y debates solares en la orilla del mar, cada día ofrece una nueva oportunidad para reírse de lo que compartimos y de aquello que, por suerte, aún nos sorprende.

