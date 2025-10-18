Colombia

Suba sin agua: daño en tubería deja a 200 barrios secos mientras trabajan en reparación y suministro alternativo

La Eaab trabaja con carrotanques y equipos técnicos del IDU para restablecer el servicio y garantizar suministro a hospitales, colegios y comedores comunitarios

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Técnicos del IDU y de
Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá

La normalización del suministro de agua en el noroccidente de Bogotá se prevé para la tarde del sábado 18 de octubre, tras un daño imprevisto en la red matriz del acueducto que ha dejado sin servicio a numerosos barrios de la localidad de Suba.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), trabaja para reparar la tubería afectada y restablecer el servicio lo antes posible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente se originó durante las obras de infraestructura que adelanta el IDU en la Avenida El Rincón, donde se presentó una avería en la red principal que abastece a una amplia zona de Suba.

Como respuesta inmediata, la Eaab activó un protocolo de atención y estableció un cronograma de restricción temporal del servicio de agua en el área comprendida entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la Calle 170 y el río Salitre o Humedal Juan Amarillo (Diagonal 82).

Los usuarios abastecidos por los tanques Alto y Medio de Suba no se verán afectados por esta medida. La restricción, que comenzó a las 00:00 del viernes, afecta a una extensa lista de barrios, entre los que se encuentran El Retiro de Suba, Rincón de Boyacá, Salitre II Sector, El Arrayán, Lombardía III, El Manzano, Santa Bárbara II Sector, Camino Verde Etapa I, Urbanización Cerros del Tabor, Bilbao I Sector, Zahori, Carolina II, Santa Teresa de Suba, El Rubí La Flora, Nuevo Corinto, La Estrella II, Miramar, Puerta del Sol, Carolina de Suba, Alameda de Suba, La Estrella I, Urbanización Miradores de Suba y Urisa, entre otros.

Vecinos de Suba se abastecen
Vecinos de Suba se abastecen con el agua provisional suministrada por los carrotanques, mientras esperan que se normalice el servicio - crédito Empresa de Acueducto

La lista completa abarca decenas de sectores, lo que evidencia la magnitud del área impactada, la cual podrá verificar en la página del Acueducto.

Para mitigar el impacto en la comunidad, la Eaab ha dispuesto carrotanques que comenzarán a abastecer de agua a los sectores afectados a partir de las 24 horas posteriores al cierre del servicio.

Los residentes podrán solicitar el suministro a través de la línea Acualínea 116. Se dará prioridad en la atención a los sectores institucionales, como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares del Icbf y demás puntos de atención prioritaria, comunitaria y gubernamental, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El servicio de agua volverá
El servicio de agua volverá paulatinamente a los barrios afectados de Suba este sábado - crédito Acueducto Bogotá

La Eaab recomienda a los usuarios tomar medidas para reducir el impacto de la restricción y hacer un uso racional del agua durante este periodo. “El servicio se suspenderá a partir de las 12:00 de la noche de este viernes y se restablecerá paulatinamente en horas de la tarde del sábado 18 de octubre”, señala el comunicado oficial del Acueducto.

El equipo técnico de la Empresa de Acueducto, junto con el IDU, continúa trabajando para reparar la tubería dañada y restablecer el suministro de agua potable en las zonas afectadas del norte de Bogotá. Se espera que la normalización del servicio ocurra en la tarde del sábado 18 de octubre, una vez concluyan las labores de reparación.

Obras de la avenida El Rincón, en su fase final

El daño en la red se produjo en el desarrollo de los trabajos que el Instituto de Desarrollo Urbano adelanta en la avenida El Rincón, una de las obras viales más importantes del noroccidente de Bogotá.

Según el IDU, el proyecto —que conecta la avenida Boyacá con la carrera 91— alcanza ya un 97,65 % de ejecución, tras haber sido recibido por la actual administración con un avance del 64,58 %.

La intervención, que hace parte del Acuerdo de Valorización 523 de 2013, contempla la construcción de dos calzadas de dos carriles mixtos, un separador central, senderos peatonales en ambos costados, más de 54.000 metros cuadrados de espacio público, 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá.

El IDU adelanta las últimas
El IDU adelanta las últimas labores de espacio público, redes e iluminación para entregar conexión vial - crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto está diseñado para beneficiar a más de 1,2 millones de habitantes de la localidad de Suba y sectores aledaños, mejorando la movilidad y la conectividad con otras zonas del norte y occidente de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que por instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán se ha mantenido un ritmo de trabajo continuo, tanto en jornada diurna como nocturna, con la participación de más de 460 trabajadores.

“En pocas semanas debemos terminar esta obra. La indicación del señor alcalde es que trabajemos de día y de noche para entregarla lo antes posible”, afirmó Molano.

Temas Relacionados

Cortes de aguaAcueducto SubaFecha de corteBarrios en SubaArreglos AcueductoObras IDUColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Medellín 17 de octubre: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín 17

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” continuarán la defensa del título del fútbol alemán ante su máximo rival en el estadio Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental, y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas de América

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Karina García impacta con mensaje previo a su combate en ‘Stream Fighters’ y despierta especulaciones de indirecta a Altafulla

La influencer sorprendió a seguidores con palabras en las que destacó la fuerza de Karely Ruiz, evocó su reciente maternidad y encendió debates por posibles referencias a su vida sentimental

Karina García impacta con mensaje

Petro tras salida de alto oficial de los EE. UU.: “Me gustaría invitar al almirante Alvin Hosley con su familia a Cartagena, a la casa de huéspedes”

En el mensaje que Petro compartió pasado el amanecer del sábado 18 de octubre de 2025, dos días después del anuncio de la renuncia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el jefe de Estado aseguró que el Caribe “no debe ser zona de guerra ni de misiles”, sino “el corazón del mundo y de la libertad”

Petro tras salida de alto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García impacta con mensaje

Karina García impacta con mensaje previo a su combate en ‘Stream Fighters’ y despierta especulaciones de indirecta a Altafulla

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección