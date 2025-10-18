Precandidata del Pacto Histórico cuestionó al concejal Andrés Escobar por entrar a la Universidad del Valle: “Por más delirio parapolicial que tenga”

Vera le dijo a Escobar que estaba usurpando funciones que no le corresponden realizar como cabildante de Cali - crédito @andresescobar2030/IG | @isabelverazapata/IG

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales la precandidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Valle del Cauca, Isabel Vera Zapata, criticó el accionar del concejal de Cali, Andrés Escobar, recordado en redes sociales por un video que llevó a la Fiscalía a acusarlo de disparar contra civiles durante el paro nacional de 2021, en medio del estallido social.

Ahora el centro de la polémica con Escobar como protagonista, una vez más, se dio a raíz de la grabación que compartió el cabildante el jueves 16 de octubre de 2025, luego de ingresar a la Universidad del Valle.

Todo a raíz del video que se difundió en redes sociales el miércoles 8 de octubre de 2025, y en el que se observa a uno de los docentes de la institución universitaria confrontar a uno de los encapuchados que pretendía que todos los alumnos y el docente evacuaran el campus.

“No iba a trabajar al Concejo de Cali, supuestamente porque su seguridad estaba en riesgo, pero entonces ahorita se mete a la Universidad del Valle dizque a pedir información de encapuchados”, inició en su video la precandidata.

Mientras que Escobar en su video dentro de la Universidad del Valle, y que compartió en sus redes, lo acompañó con el mensaje: “Dizque no me iban a dejar entrar. Aquí estamos firmes buscando identificar a los que sabotean la educación pública de Cali.”

Escobar pidió a los jóvenes universitarios que lo contacten para que le digan cualquier información que tengan sobre los encapuchados que hicieron de las suyas dentro del campus de la Universidad del Valle - crédito @andresescobar2030/IG

“Los caleños estamos mamados de los capuchos, de los bloqueos y de la violencia promovida por un grupo de delincuentes desde la Univalle. La educación pública no se defiende ni tirando piedras, ni papas bomba, se defiende aprendiendo y saliendo adelante”, señaló en el video Escobar.

“Que nuestros impuestos formen profesionales y no vándalos. Por eso invito a la ciudadanía y en especial a la comunidad estudiantil univalluna, a que me ayuden a identificar a los responsables de los constantes saboteos e intimidaciones”, siguió comentando en su video el cabildante vallecaucano.

Al final declaró: “Vamos a exponerlos, vamos a mostrar sus caras. Contáctame si sabes quiénes son. Te garantizo absoluta reserva. Cuento contigo para empezar a construir una Cali para grandes cosas”.

Precandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico le respondió al concejal de Cali, Andrés Escobar

Isabel Vera Zapata de entrada le dijo a Andrés Escobar que él no tenía nada que ir a hacer a ese lugar: “Yo quiero recordarle al concejal que le disparó a población civil que no tiene ninguna competencia para sustituir funciones de un ente investigador oficial”.

Vera busca una curul en la Cámara de Representantes por el departamento del Valle para 2026 - crédito @isabelverazapata/IG

Siguiendo con su argumento, la precandidata aseguró que Escobar “no es Fiscalía General de la Nación, él no es policía por más delirio parapolicial que tenga, pero es que además, cuando yo fui estudiante a la Universidad del Valle y denuncié hechos de corrupción con el rostro destapado y en un ejercicio diplomático público, fui víctima de un falso positivo judicial, que en un montaje intentó decir que yo era capucha, porque en últimas estas estrategias sirven es para estigmatizar y perseguir estudiantes que hacen un ejercicio de activismo social y político”.

Al final, Vera invitó a Escobar a mirar con una óptica más amplia las problemáticas que aquejan a la capital del Valle del Cauca: “Hombre, la ciudad tiene problemas reales de delincuencia y seguridad, tiene problemas de movilidad en el resto de la ciudad, no solamente ahí en Cañasgordas y en la Paso Ancho (dos puntos en Cali)”.

Al final, la precandidata a la Cámara de Representantes sentenció: “Y a ustedes lo que les preocupa es un grupúsculo de encapuchados que salen cada tanto desde los ochentas. No sean ridículos y dedíquense a lo que realmente le corresponde, concejal (Escobar)”.

