Petro confirmó que el colombiano que sobrevivió al bombardeo de Estados Unidos en el Caribe ya está en el país: “Me alegra que está vivo”

La repatriación de dos sobrevivientes de una operación militar en el Caribe, en la que un submarino presuntamente utilizado para el tráfico de drogas fue destruido, se convirtió en el eje de un anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario comunicó que los dos individuos, identificados como ciudadanos de Ecuador y Colombia, serán enviados a sus países de origen para ser detenidos y procesados, tras haber sido rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos y atendidos por personal médico a bordo del buque USS Iwo Jima.

El operativo, que resultó en la muerte de dos personas y la captura de otros dos tripulantes, fue documentado en un video difundido tanto por el propio Trump en su red social Truth Social como por la Casa Blanca en su cuenta oficial en la plataforma X.

En su declaración, Trump aseguró que el submarino transportaba “principalmente fentanilo y otros narcóticos ilegales”, además de contar con “cuatro narcoterroristas conocidos” a bordo.

El presidente subrayó que “dos de los terroristas fueron abatidos y los otros dos terroristas supervivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”. Añadió que, de haber llegado la embarcación a su destino, “al menos 25.000 estadounidenses morirían”.

El jefe de Estado sostuvo que el connacional será proceso como lo dicta la ley - crédito @petrogustavo/X

En reacción a la información entregada por Estados Unidos, el presidente la república, Gustavo Petro, expresó que su alegría por la supervivencia del colombiano, además señaló que fue recibió en el país.

A su vez, sostuvo que será juzgado con todo el peso de la ley por estar vinculado a actividades ilícitas.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesa de acuerdo a las leyes”, escribió en su cuenta de X.

