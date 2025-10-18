Colombia

Karen Sevillano reveló sus trucos de belleza para oler rico y mantener hidratado el cuerpo

La ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ protagonizó un momento inolvidable junto a Johana Velandia y Valentina Taguado, que dejaron en evidencia el olor de la influenciadora

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Karen Sevillano desata risas con
Karen Sevillano desata risas con el divertido “olfateo” de su aroma secreto - crédito @karensevillano/IG

La creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, fue la más reciente invitada al programa Qué hay pa’ dañar de RCN, donde protagonizó un divertido y espontáneo momento junto a las presentadoras Johana Velandia y Valentina Taguado.

Entre risas, comentarios y mucha confianza, el trío habló de los secretos de Karen para mantener siempre una piel hidratada y un aroma irresistible, el cual le perdura por horas.

Todo comenzó cuando Johana Velandia interrumpió la conversación para lanzar una curiosa propuesta en plena entrevista.“Oiga, venga, le digo una cosa. Karen no se puede ir sin que su merced la olfatee”, dijo entre risas, refiriéndose a Valentina Taguado.

De inmediato, el set se llenó de carcajadas mientras Sevillano respondía sorprendida: “¿Aquí huelen gente?” y Johana le conformaba: “Sí, a pesar de que ella hace así (imitando a Valentina con la nariz tapada), tiene buen olfato”.

Así fue el momento viral
Así fue el momento viral en que Karen Sevillano fue olfateada por Valentina Taguado en vivo - crédito captura de pantalla Canal RCN, Que hay pa' dañar / YouTube

Entre bromas, Valentina se acercó a la influenciadora para oler su cuello y axilas, mientras el equipo y los espectadores del programa seguían el divertido momento, con el ánimo de descubrir a qué huele la ganadora de la primera temporada del reality presentadora en el Canal RCN.

Vamos a oler a Karen Sevillano. Primero cuellito... Ay juepu...”, exclamó Valentina, dejando a todos riendo, pues la locutora se llevó una grata sorpresa, tan pronto se le acercó a la creadora de contenido. Mientras Karen trataba de mantener la compostura y esperaba que se llevara a cabo el resto del reto.

Sin embargo, en ese momento ocurrió una situación inesperada que sacó de la seriedad a Karen, pues con su característico sentido del humor comentó que cuando le alzaron la chaqueta para olerle las axilas la blusa se le había corrido y tenía al descubierto el busto.

¡Ya, la teta, se me salió la teta!”, provocando aún más risas entre las presentadoras.

Karen Sevillano sorprende con su
Karen Sevillano sorprende con su aroma en divertido programa de RCN - crédito @Karensevillano/IG

Finalmente, Valentina olfateó las dos partes de la influenciadora caleña y coincidió con Johana Velandia, que es amiga de Sevillano y la conoce desde la primera edición de La casa de los famosos Colombia, que Karen "huele espectacular".

Huele demasiado bien”, aseguró Taguado, mientras Velandia añadió: “Sí, demasiado rico. Espectacular”.

Aunque las conductoras intentaron dejar al descubierto cuál era el perfume que utilizaba la influenciadora, Karen prefirió mantener el misterio y, en cambio, revelar sus trucos para mantener un olor agradable y la piel siempre hidratada.

“No vamos a decir qué loción es, obvio no... Pero les tengo un tip para que siempre estén oliendo rico... Cuando se bañen y todavía no se sequen, échense un poquito de perfume. Cuando la piel está hidratada y los poros están abiertos, absorbe mejor. Y segundo, utilicen aceiticos. Yo soy obsesiva con la hidratación de la piel, pero obsesiva”, reveló.

El truco de Karen Sevillano
El truco de Karen Sevillano para oler rico causa sensación en redes - crédito @karensevillano/IG

Karen incluso recordó un comentario de su compañera La Segura durante su paso por La casa de los famosos Colombia: “Ella me decía: ‘¿A ti no te da fastidio dormir toda pegajosa, llena de aceite?’ No me da fastidio”, confesó, explicando que este hábito hace que la piel mantenga hidratada y que al usar perfume dure mucho más tiempo en la piel.

Cuando ustedes utilizan aceites o cremas aceitosas, y después se echan perfume, el aceite lo agarra y lo deja ahí”, añadió.

Tras escuchar sus secretos, Valentina no dudó en halagarla con una peculiar descripción: “Huele delicioso. Huele a riqueza, huele a ganadora, huele a perseverancia. Huele a peinadas, pues o sea que ella peina, qué olor tan rico”.

Johana, entre risas, completó el comentario diciendo: “Sí, huele como a bajando egos”, mientras Valentina cerró el divertido momento con una frase que se volvió viral: “Huele como a madurez, como a la importancia de la terapia. Así huele Karen: a la importancia de la terapia”.

