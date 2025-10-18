Conductor de un bus se hizo viral en redes sociales por ayudar a pasajero con movilidad reducida

Este acto de solidario fue aplaudido en redes sociales - crédito redes sociales pantallazo

Subir escenas de la vida cotidiana cargadas de emociones a redes sociales se ha vuelto una práctica frecuente. Estas imágenes despiertan solidaridad, permiten visibilizar necesidades y, al mismo tiempo, reconocen el valor de los protagonistas.

En Barranquilla, un video que circula en plataformas digitales muestra a Jhon Acosta, un conductor de bus de la empresa Alianza Sodis, mientras detiene su recorrido para ayudar a un pasajero con movilidad reducida a cruzar la avenida.

Según los registros difundidos por distintos usuarios, el trabajador descendió del vehículo y, sin titubear, cargó en brazos al hombre de la tercera edad para trasladarlo de manera segura por la congestionada Avenida Cordialidad.

La escena grabada por un conductor de un vehículo particular generó miles de mensajes que resaltan la empatía y el respeto demostrados por el ciudadanos.

Entre los comentarios más destacados figura: “Ser bueno es gratis pero de gran valor para una sociedad que le cuesta ser genuinamente de buen corazón.”, publicó un usuario en Instagram.

El conductor de un bus ayudó a un adulto mayor a cruzar la calle - crédito redes sociales

El episodio ocurrió en uno de los corredores viales más transitados de la capital del Atlántico, donde vehículos y peatones suelen afrontar riesgos asociados al tráfico intenso. La grabación se compartió rápidamente por WhatsApp, Instagram y Facebook, hasta superar miles de visualizaciones en pocas horas.

En un contexto donde las redes sociales suelen concentrar noticias sobre conflictos o problemas comunes, la difusión de actos genuinos de ayuda pone en relieve historias cotidianas que contribuyen a reconocer valores humanos básicos.

El video fue grabado en una concurrida vía de Barranquilla - crédito redes sociales

El gesto de Acosta, que continuó su viaje con normalidad tras el episodio, fue exaltado públicamente tanto por pasajeros como por ciudadanos anónimos, quienes insisten en que estas actitudes merecen atención y reconocimiento.

Además de parte humana, esta acción muestra la dificultad que afrontan los peatones a la hora de cruzar una vía congestionada, pues mientras el hombre cruza, los carros y motos siguen pasando sin siquiera detenerse, aunque ese paso no sería el regulado en la zona.

Polémica por video de mujer que roba a una anciana mientras la acompaña a rezar

Las redes sociales no solo difunden gestos de solidaridad y empatía, sino que también exponen hechos que provocan indignación y cuestionan la confianza en figuras cercanas a comunidades vulnerables.En

Piedecuesta, municipio de Santander, la circulación de un video generó conmoción después de que se viera el momento en que ‘Doña Juliana’, reconocida por visitar a adultos mayores para llevarles la comunión, fue grabada mientras tomaba dinero que no le pertenecía.

Según lo que revelan las imágenes que rápidamente se viralizaron, la mujer aceptaba invitaciones a casas de personas en condición vulnerable, bajo el argumento de cumplir labores religiosas en nombre de la iglesia católica. En ese contexto, había adquirido notoriedad y respeto en diferentes barrios, especialmente entre familias que confiaban en su labor de acompañar a quienes no podían desplazarse hasta los templos.

El caso salió a la luz cuando la familia de doña Teresa, víctima del hurto, detectó la desaparición repetida de dinero en el hogar de la mujer mayor.

Ante las sospechas, optaron por instalar una cámara que esclareció los hechos: el video muestra el instante en que la acusada extrae efectivo de un monedero tras aprovechar un descuido.

“Decidimos grabarla porque sospechábamos. En el primer video no se ve nada, pero en el segundo quedó clarito cuando mete la mano y le saca la plata a mi abuela”, afirmó una familiar al hacer pública la denuncia.

La polémica escaló cuando la propia ‘Doña Juliana’ intentó dar explicaciones mediante un mensaje grabado. “No quiero que me tilden de ladrona. El Espíritu Santo me usó para cobrar el diezmo a doña Teresa”, aseguró, visiblemente afectada, en una declaración donde también pidió perdón a la comunidad y manifestó estar atravesando un momento difícil.

La implicada era reconocida por la iglesia católica como ayudante de los adultos mayores - crédito redes sociales

El caso demuestra la fragilidad de la confianza depositada en figuras sociales y religiosas, y la rapidez con la que las redes sociales pueden multiplicar historias que afectan a comunidades enteras.