Colombia

Conductor de un bus se hizo viral en redes sociales por ayudar a pasajero con movilidad reducida

Un instante registrado en una concurrida avenida de Barranquilla evidenció un gesto solidario que se ganó todos los aplausos

Por Camila Castillo

Guardar
Este acto de solidario fue
Este acto de solidario fue aplaudido en redes sociales - crédito redes sociales pantallazo

Subir escenas de la vida cotidiana cargadas de emociones a redes sociales se ha vuelto una práctica frecuente. Estas imágenes despiertan solidaridad, permiten visibilizar necesidades y, al mismo tiempo, reconocen el valor de los protagonistas.

En Barranquilla, un video que circula en plataformas digitales muestra a Jhon Acosta, un conductor de bus de la empresa Alianza Sodis, mientras detiene su recorrido para ayudar a un pasajero con movilidad reducida a cruzar la avenida.

Según los registros difundidos por distintos usuarios, el trabajador descendió del vehículo y, sin titubear, cargó en brazos al hombre de la tercera edad para trasladarlo de manera segura por la congestionada Avenida Cordialidad.

La escena grabada por un conductor de un vehículo particular generó miles de mensajes que resaltan la empatía y el respeto demostrados por el ciudadanos.

Entre los comentarios más destacados figura: “Ser bueno es gratis pero de gran valor para una sociedad que le cuesta ser genuinamente de buen corazón.”, publicó un usuario en Instagram.

El conductor de un bus
El conductor de un bus ayudó a un adulto mayor a cruzar la calle - crédito redes sociales

El episodio ocurrió en uno de los corredores viales más transitados de la capital del Atlántico, donde vehículos y peatones suelen afrontar riesgos asociados al tráfico intenso. La grabación se compartió rápidamente por WhatsApp, Instagram y Facebook, hasta superar miles de visualizaciones en pocas horas.

En un contexto donde las redes sociales suelen concentrar noticias sobre conflictos o problemas comunes, la difusión de actos genuinos de ayuda pone en relieve historias cotidianas que contribuyen a reconocer valores humanos básicos.

El video fue grabado en una concurrida vía de Barranquilla - crédito redes sociales

El gesto de Acosta, que continuó su viaje con normalidad tras el episodio, fue exaltado públicamente tanto por pasajeros como por ciudadanos anónimos, quienes insisten en que estas actitudes merecen atención y reconocimiento.

Además de parte humana, esta acción muestra la dificultad que afrontan los peatones a la hora de cruzar una vía congestionada, pues mientras el hombre cruza, los carros y motos siguen pasando sin siquiera detenerse, aunque ese paso no sería el regulado en la zona.

Polémica por video de mujer que roba a una anciana mientras la acompaña a rezar

Las redes sociales no solo difunden gestos de solidaridad y empatía, sino que también exponen hechos que provocan indignación y cuestionan la confianza en figuras cercanas a comunidades vulnerables.En

Piedecuesta, municipio de Santander, la circulación de un video generó conmoción después de que se viera el momento en que ‘Doña Juliana’, reconocida por visitar a adultos mayores para llevarles la comunión, fue grabada mientras tomaba dinero que no le pertenecía.

Según lo que revelan las imágenes que rápidamente se viralizaron, la mujer aceptaba invitaciones a casas de personas en condición vulnerable, bajo el argumento de cumplir labores religiosas en nombre de la iglesia católica. En ese contexto, había adquirido notoriedad y respeto en diferentes barrios, especialmente entre familias que confiaban en su labor de acompañar a quienes no podían desplazarse hasta los templos.

El caso salió a la luz cuando la familia de doña Teresa, víctima del hurto, detectó la desaparición repetida de dinero en el hogar de la mujer mayor.

Ante las sospechas, optaron por instalar una cámara que esclareció los hechos: el video muestra el instante en que la acusada extrae efectivo de un monedero tras aprovechar un descuido.

“Decidimos grabarla porque sospechábamos. En el primer video no se ve nada, pero en el segundo quedó clarito cuando mete la mano y le saca la plata a mi abuela”, afirmó una familiar al hacer pública la denuncia.

La polémica escaló cuando la propia ‘Doña Juliana’ intentó dar explicaciones mediante un mensaje grabado. “No quiero que me tilden de ladrona. El Espíritu Santo me usó para cobrar el diezmo a doña Teresa”, aseguró, visiblemente afectada, en una declaración donde también pidió perdón a la comunidad y manifestó estar atravesando un momento difícil.

La implicada era reconocida por la iglesia católica como ayudante de los adultos mayores - crédito redes sociales

El caso demuestra la fragilidad de la confianza depositada en figuras sociales y religiosas, y la rapidez con la que las redes sociales pueden multiplicar historias que afectan a comunidades enteras.

Temas Relacionados

Barranquillaredes socialesviralesAtlánticoConductortransporte públicoColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Los “Gigantes de Baviera” se ponen en ventaja con gol del inglés Harry Kane y con un Luis Díaz insistente, peligroso en el ataque en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Alcalde Galán pidió investigación de la Fiscalía, la ONU y la Defensoría para los protestantes que protagonizaron disturbios y atacaron la embajada de Estados Unidos

La capital colombiana vivió una semana marcada por incidentes que pusieron en alerta a las autoridades y a la población

Alcalde Galán pidió investigación de

Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

Una publicación en la que la artista aparece llorando ante la cámara ha generado preocupación y numerosas muestras de apoyo, mientras relata el impacto emocional que ha tenido la muerte de su expareja y los señalamientos recientes

Marcela Reyes preocupa a seguidores

Daniel Quintero pidió que EE. UU. investigue su patrimonio tras acusaciones de presunta corrupción en venta de la gerencia de Afinia

Revelaciones periodísticas recientes exponen testimonios y material inédito que relacionan a los hermanos Quintero con posibles irregularidades, mientras el exalcalde solicita a autoridades estadounidenses investigar su patrimonio para disipar sospechas

Daniel Quintero pidió que EE.

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental, y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas de América

Corinthians vs. Deportivo Cali EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Caso de Baby Demoni toma

Caso de Baby Demoni toma un nuevo giro, amigo da nuevos detalles sobre complicaciones en su cirugía: “Tuvo dos paros cardiovasculares”

Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

Jessi Uribe habló de cómo surgió el amor con Paola Jara y dio detalles de cómo mantienen su relación

Como homenaje al actor Gustavo Angarita, Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de la primera película que protagonizó

Karen Sevillano reveló sus trucos de belleza para oler rico y mantener hidratado el cuerpo

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Juan Carlos Osorio sigue en el radar del fútbol mundial: esta es la exótica selección que lo buscaría como su técnico

Dura crítica de figura de la selección Colombia tras las semifinales del Mundial Sub-20: “Esperaban que perdiéramos para caernos”

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile