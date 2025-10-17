Colombia

Uniformado herido por explosión de artefacto artesanal en medio de los disturbios en la vía Buga-Buenaventura

El bloqueo y la violencia en esta carretera preocupa a empresarios y autoridades, porque el principal puerto del Pacífico colombiano depende de este corredor para movilizar productos hacia el interior del país

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Uniformado herido vía Bogotá-Buenaventura -
Uniformado herido vía Bogotá-Buenaventura - crédito redes sociales/X

Desde el martes 14 de octubre, distintos puntos de la vía Buga-Buenaventura, han sido obstruidos por manifestantes que demandan el cumplimiento de compromisos pactados previamente con el Gobierno, particularmente en áreas de educación, acceso a vivienda, titulación de tierras y mejoras en condiciones de seguridad.

Según los comunicados y reportes publicados la mañana del jueves 16 de octubre, las interrupciones al tráfico causaron pérdidas millonarias para los sectores económicos afectados, pues el transporte de carga se encuentra limitado en ambos sentidos.

Esta situación ha disparado la preocupación entre los empresarios y las autoridades del Valle del Cauca, ya que el principal puerto sobre el Pacífico colombiano depende de este corredor para movilizar insumos y productos esenciales hacia el interior del país.

En medio de la contingencia, de acuerdo a W Radio, un policía terminó lesionado con un explosivo artesanal en el rostro en medio de los disturbios.

Según medios locales, en horas de la tarde, algunas personas encapuchadas aparecieron en uno de los puntos de los bloqueos, y de manera indiscriminada, habrían lanzado explosivos artesanales contra la fuerza pública.

De acuerdo con el Comité Intergremial de Buenaventura, ya son más de $30.000 millones en afectaciones en todo los temas relacionados con la exportación con un aproximado de 7.000 vehículos de carga que continúan varados en el corredor vial, que tendrían la misión de transportar 150.000 toneladas de alimentos, que dejan afectadas a 15 poblaciones del litoral pacífico.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, confirmó que ante la situación, se realizó un despliegue de hombre que estará el frente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se altere el orden público.

“La Policía Nacional se permite informar que desde el día de ayer se vienen presentando bloqueos intermitentes en la vía que de Buga comunica al municipio de Buenaventura, en los sectores La Delfina y Viboral. Motivo por el cual la Policía Nacional ha venido acompañando la manifestación pública desarrollada por las comunidades indígenas y afrodescendientes del sector, garantizando los derechos de las personas. La Administración Municipal de Buenaventura ha iniciado los diálogos para llegar a algún acuerdo que permita restablecer el normal paso de esta vía”.

