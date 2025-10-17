Polo Polo respondió a quienes lo califican de vago por no ir a la sesiones del Congreso: “Mis ausencias están todas justificadas”

Miguel Polo Polo fue el centro de un enfrentamiento con Alfredo Mondragón y Esmeralda Hernández por su supuesta inasistencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las acusaciones de ausentismo y la tensión política marcaron la reciente aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de Colombia, en el que el representante Miguel Polo Polo se convirtió en el centro de una controversia que trascendió el recinto legislativo y se trasladó a las redes sociales.

En medio de la sesión del miércoles 15 de octubre de 2025, la discusión entre Polo Polo y el representante Alfredo Mondragón, ambos grabando con sus teléfonos móviles, captó la atención de otros legisladores y del público digital, mientras la senadora Esmeralda Hernández reforzaba las críticas por la supuesta inasistencia de Polo Polo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a las acusaciones, Polo Polo defendió públicamente su gestión y justificó sus ausencias.

En su cuenta de X, el representante afirmó: “Por ahí circula una campaña de mentiras del Pacto Histórico, ahora diciendo que ‘no trabajo’. Como no han podido derrotarme ni en los debates ni en los tribunales, recurren a la calumnia".

Y agregó: “Al país le digo: esperen unos días, porque voy a publicar la lista de los verdaderos vagos, los que sí le roban al país. Mis ausencias —que no son las que ellos inventan y ni siquiera están entre las más altas— están TODAS justificadas y son por razones de salud, como ustedes mismos han visto. Si fuera cierto ese supuesto ausentismo, ya me habrían demandado la curul. Con solo 6 inasistencias injustificadas en una legislatura se pierde la investidura. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque es mentira. En pocos días, Colombia sabrá quién es quién. Calma…”.

Polo Polo defendió su gestión y justificó sus ausencias, mientras criticó los recortes en educación, vivienda y salud - crédito @MiguelPoloP/X

En paralelo a la controversia, Polo Polo expuso sus reparos al Presupuesto General de la Nación durante la sesión del 15 de octubre.

En un video difundido en sus redes, argumentó: “Estamos votando no al presupuesto general de la nación, un presupuesto irresponsable, un presupuesto prácticamente que aumenta más la deuda y que aparte desfinancia la inversión de las regiones en Colombia”.

El representante sostuvo que el presupuesto recorta fondos para sectores clave: “Nos recortan el presupuesto de Educación, nos recortan el presupuesto de Vivienda, el presupuesto de Deporte y el presupuesto de Salud. Miren estas cifras. El presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo lo recortan en un -41%, en un país que se inunda cada dos meses”.

Polo Polo detalló otros recortes: “El presupuesto de Educación Superior, que supuestamente este era el gobierno de los jóvenes, lo terminan recortando en un -39%, y el presupuesto de la vivienda, en un país que necesita casa propia, lo terminan recortando en un -48%. ¿Saben qué se aumenta? El presupuesto de la nómina, el presupuesto para los cargos públicos, para los contraticos, el presupuesto para la propaganda del Gobierno y el presupuesto para viajes, para que Gustavo Petro con la primera dama se vayan con su comitiva a vagar de manera internacional. Por esa razón voto no al presupuesto general de la nación”.

Por qué se generó el conflicto

crédito @MiguelPoloP/X

El origen del conflicto se remonta a la intervención de Polo Polo, que, grabándose en modo selfie con Mondragón de fondo, lanzó una serie de descalificaciones personales y políticas.

En el video, Polo Polo expresó: “Voy a agradecer al representante Mondragón, que cuando se refiere a mí, por favor se lave su boca puerca. Mire, mire esta pinta, mire este gamín, mire esta presentación. Un gamín que su único mérito ha sido ser capturado por ser parte de la primera línea. O sea, miren esta presentación. Y esto es el congresista de la República. Qué pena. Esta es la representación del Pacto Histórico”. Además, Polo Polo dirigió sus críticas a la representante María del Mar Pizarro, a quien calificó como “la reina del ausentismo”.

La respuesta de Mondragón no se hizo esperar. También grabó y publicó su réplica en X el 16 de octubre, en el que cuestionó la presencia y el desempeño de Polo Polo en el Congreso: “Polo Polo por fin viene a trabajar. Polo Polo nunca dice nada, pero por fin, por fin viene a trabajar. Pero Polo Polo, como lo ven, eso es lo único que puede hablar. Echando puro chisme, ve. Porque Polo Polo lleva... ¿Cuántas veces que te llevas? ¿Cuántas veces es que has faltado acá? Pregunta. ¿Cuántas veces es que ha faltado? Es un ladrón porque no viene a trabajar, no viene a trabajar y cobra, y cobra, y cobra. Ya, más de que dicen que cobra y sin venir. La verdad es que la gente cree que es un fantasma acá. Es una falta”.

- crédito @AlfreMondragon/X

Mondragón profundizó en sus críticas, acusando a Polo Polo de no argumentar sus propuestas y de limitarse a ataques personales: “Él dice un poco de bobadas, pero yo no soy un ladrón. Yo no soy un ladrón que termina robando los recursos públicos porque no ven a trabajar. Es un mantenido del Estado y se dice que es libertario. Mantenido del Estado. Polo Polo es una vergüenza”. El representante del Valle del Cauca también señaló la falta de participación de Polo Polo en debates clave, como la reforma laboral, y lo acusó de presentar proposiciones sin fundamentarlas.

En el contexto de las campañas legislativas, Mondragón concluyó su intervención con un llamado a los seguidores de Polo Polo: “Vamos a derrotar a esos miserables parásitos del Estado como Polo Polo. Polo Polo lo vamos a derrotar en las urnas y el Pacto Histórico va a salir a votar a fondo el próximo 26 de octubre”.