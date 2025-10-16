Polémica de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero: presidente Petro cuestionó el desarrollo del caso “¿Es así el resumen de este escándalo?”

El presidente Gustavo Petro reaviva el debate sobre la idoneidad de Juliana Guerrero para cargos públicos - crédito Colprensa y @infopresidencia/X

La controversia en torno a Juliana Guerrero y su trayectoria académica tomó un nuevo giro tras la certificación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en respuesta a una solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La declaración pública, emitida por la principal instancia nacional responsable de certificar los exámenes estatales, planteó interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos de graduación de Juliana Guerrero, quien fue considerada para el cargo de Vicepresidenta de Juventud en el Ministerio de Igualdad luego de su paso por el Ministerio del Interior.

Ante la circulación de esta información, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales, aportando una interpretación del caso.

“Entonces el exámen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, escribió el mandatario en su cuenta de X, enfocando el asunto en los plazos de inscripción y presentación de las pruebas de Estado.