Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

La hermana de Yina dijo que no habían amenazado a La Jesuu en ningún momento - crédito @enlamovidacol/IG

La polémica en redes sociales entre Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, Andrea Valdiri y La Jesuu sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones emitidas por Juliana en sus redes sociales donde nuevamente mandó a bañar a la vallecaucana y llamó a la bailarina barranquillera “tragaleche”.

En un video publicado recientemente, Juliana negó de manera categórica las acusaciones de amenazas a La Jesuu.

Según la versión difundida en plataformas digitales, la hermana menor de las Calderón manifestó que “lo que hicimos fue advertirlas” y que no existió una amenaza directa hacia ninguna de las involucradas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Juliana Calderón afirmó que nunca amenazaron a La Jesuu y a Andrea Valdiri para que no asistieran a la pelea - crédito @julianacalderon12/IG

En su mensaje, Juliana Calderón remarcó que sus palabras han sido malinterpretadas y explicó que la situación surgió por comentarios realizados en redes por Andrea Valdiri y La Jesuu.

Calderón expresó: “Que nosotros estamos ‘amena’ a la Jesuu es totalmente falso. Ustedes mismos vieron el comentario de la tragaleche esa donde subió que ella le iba a coger el ring y que la otra la cogiera en el palco”, refiriéndose con el término “amena” a “amenaza” y apodando a Andrea Valdiri de manera despectiva.

De acuerdo con el video difundido en diferentes cuentas de entretenimiento, Calderón sostuvo que lo que hicieron, tanto ella como su entorno, consistió en una advertencia. La hermana de Yina Calderón indicó: “Nosotros lo que hicimos fue advertirlas de que si a Gina la golpean en el palco nos vamos a meter, porque no vamos a permitir…”.

La DJ dijo que estaba dispuesta a enfrentarse con las que llegaran a reclamarle por sus declaraciones en redes - crédito @enfoquefamoso/TikTok

Para Juliana, la invitación a pelear debía desarrollarse en un ambiente controlado, resaltando que, si existía intención de enfrentarse, se debía organizar otro evento especial. “Si ella quiere golpear a mi hermana, con mucho gusto dígale a Westcol que la contrate para otro Stream Fighter con Yina”, añadió Juliana Calderón.

En la grabación, la también empresaria y abogada se dirigió de forma provocadora a Andrea Valdiri, utilizando calificativos ofensivos y cuestionando aspectos personales. Según la grabación que se hizo viral en redes sociales, Juliana manifestó: “Porque no le basta con tener un hombre cada año, sino que tener hijos regados del uno y del otro…”.

Andrea Valdiri defiende públicamente a La Jesuu y confirma enfrentamiento en Stream Fighters 4 - crédito lajesuu / Instagram

Por otro lado, Calderón aludió a la vida personal y familiar de Valdiri bajo un tono connotativo. Estas palabras generaron una gran reacción en redes sociales y alimentaron el debate, con mensajes como: “No entiendo por qué le siguen dando protagonismo a esta clase de mujeres, no hacen más que pegarse de otros temas para herir”; “Juliana siempre ha querido comportarse como Yina, la famosa es la hermana”, entre otros.

Qué dijo Andrea Valdiri y la respuesta de Yina

Andrea Valdiri calificó de “injusta” la petición de Yina Calderón de pedir que no dejen ingresar a Valentina Ruiz a la pelea: “Me parece una injusticia que a La Jesuu no la dejen entrar. No veo el motivo porque ella es una persona normal que puede ver el show”, compartió Valdiri con sus seguidores.

Ante la difusión de estos señalamientos, Yina Calderón publicó una respuesta en Instagram. En sus historias, negó haber solicitado el bloqueo de Valentina Ruiz para el evento.

La DJ aseguró que es mentira que no quiera en el evento a la vallecaucana, lo único que quiere es no tenerla cerca - crédito @letengoelchisme/IG

“Yo les voy a decir una cosa, yo jamás he dicho que esta niña, la Jesuu, no puede ingresar al Stream Fighter. ¿Es que acaso yo soy la dueña? El dueño se llama Westcol, yo simplemente soy contratada para pelear, ¿sí? Soy la pelea estelar junto a Andrea Valdiri, pero ya”, afirmó inicialmente la empresaria de fajas.

De acuerdo con la DJ, lo único que le pidió a los organizadores es que no ubiquen cerca a la vallecaucana, por los supuestos malos olores que desprende de su cuerpo, tema que preocupa a su hermana “porque la puedes desconcentrar y no dar todo en la pelea contra la Valdiri”.