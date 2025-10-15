Colombia

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

La empresaria arremetió en contra de Andrea Valdiri, a quien llamó “tragaleche” por sus rupturas amorosas y que han involucrado, incluso, a las hijas de la barranquillera

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La hermana de Yina dijo que no habían amenazado a La Jesuu en ningún momento - crédito @enlamovidacol/IG

La polémica en redes sociales entre Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, Andrea Valdiri y La Jesuu sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones emitidas por Juliana en sus redes sociales donde nuevamente mandó a bañar a la vallecaucana y llamó a la bailarina barranquillera “tragaleche”.

En un video publicado recientemente, Juliana negó de manera categórica las acusaciones de amenazas a La Jesuu.

Según la versión difundida en plataformas digitales, la hermana menor de las Calderón manifestó que “lo que hicimos fue advertirlas” y que no existió una amenaza directa hacia ninguna de las involucradas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Juliana Calderón afirmó que nunca
Juliana Calderón afirmó que nunca amenazaron a La Jesuu y a Andrea Valdiri para que no asistieran a la pelea - crédito @julianacalderon12/IG

En su mensaje, Juliana Calderón remarcó que sus palabras han sido malinterpretadas y explicó que la situación surgió por comentarios realizados en redes por Andrea Valdiri y La Jesuu.

Calderón expresó: “Que nosotros estamos ‘amena’ a la Jesuu es totalmente falso. Ustedes mismos vieron el comentario de la tragaleche esa donde subió que ella le iba a coger el ring y que la otra la cogiera en el palco”, refiriéndose con el término “amena” a “amenaza” y apodando a Andrea Valdiri de manera despectiva.

De acuerdo con el video difundido en diferentes cuentas de entretenimiento, Calderón sostuvo que lo que hicieron, tanto ella como su entorno, consistió en una advertencia. La hermana de Yina Calderón indicó: “Nosotros lo que hicimos fue advertirlas de que si a Gina la golpean en el palco nos vamos a meter, porque no vamos a permitir…”.

La DJ dijo que estaba dispuesta a enfrentarse con las que llegaran a reclamarle por sus declaraciones en redes - crédito @enfoquefamoso/TikTok

Para Juliana, la invitación a pelear debía desarrollarse en un ambiente controlado, resaltando que, si existía intención de enfrentarse, se debía organizar otro evento especial. “Si ella quiere golpear a mi hermana, con mucho gusto dígale a Westcol que la contrate para otro Stream Fighter con Yina”, añadió Juliana Calderón.

En la grabación, la también empresaria y abogada se dirigió de forma provocadora a Andrea Valdiri, utilizando calificativos ofensivos y cuestionando aspectos personales. Según la grabación que se hizo viral en redes sociales, Juliana manifestó: “Porque no le basta con tener un hombre cada año, sino que tener hijos regados del uno y del otro…”.

Andrea Valdiri defiende públicamente a
Andrea Valdiri defiende públicamente a La Jesuu y confirma enfrentamiento en Stream Fighters 4 - crédito lajesuu / Instagram

Por otro lado, Calderón aludió a la vida personal y familiar de Valdiri bajo un tono connotativo. Estas palabras generaron una gran reacción en redes sociales y alimentaron el debate, con mensajes como: “No entiendo por qué le siguen dando protagonismo a esta clase de mujeres, no hacen más que pegarse de otros temas para herir”; “Juliana siempre ha querido comportarse como Yina, la famosa es la hermana”, entre otros.

Qué dijo Andrea Valdiri y la respuesta de Yina

Andrea Valdiri calificó de “injusta” la petición de Yina Calderón de pedir que no dejen ingresar a Valentina Ruiz a la pelea: “Me parece una injusticia que a La Jesuu no la dejen entrar. No veo el motivo porque ella es una persona normal que puede ver el show, compartió Valdiri con sus seguidores.

Ante la difusión de estos señalamientos, Yina Calderón publicó una respuesta en Instagram. En sus historias, negó haber solicitado el bloqueo de Valentina Ruiz para el evento.

La DJ aseguró que es mentira que no quiera en el evento a la vallecaucana, lo único que quiere es no tenerla cerca - crédito @letengoelchisme/IG

“Yo les voy a decir una cosa, yo jamás he dicho que esta niña, la Jesuu, no puede ingresar al Stream Fighter. ¿Es que acaso yo soy la dueña? El dueño se llama Westcol, yo simplemente soy contratada para pelear, ¿sí? Soy la pelea estelar junto a Andrea Valdiri, pero ya”, afirmó inicialmente la empresaria de fajas.

De acuerdo con la DJ, lo único que le pidió a los organizadores es que no ubiquen cerca a la vallecaucana, por los supuestos malos olores que desprende de su cuerpo, tema que preocupa a su hermana “porque la puedes desconcentrar y no dar todo en la pelea contra la Valdiri”.

Temas Relacionados

Juliana CalderónHermana de Yina CalderónLa JesuuAndrea ValdiriStream Fighters 4Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Goyo revive su paso por

Dorado Mañana números sorteados 15 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 15

Caso Álvaro Uribe: esta es la nueva fecha en la que se leerá el fallo de segunda instancia en su contra

El Tribunal de Bogotá comunicó que los tres magistrados responsables del caso, bajo la ponencia de Manuel Antonio Merchán, ya alcanzaron un veredicto

Caso Álvaro Uribe: esta es

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Néstor Lorenzo se mantiene invicto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia señaló a Westcol

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Luisa Fernanda W reveló por qué cambió de ‘look’: “Estaba mamada de que me compararan”

Influenciadora Mariam Obregón reveló cómo maneja las finanzas con su pareja, el cantante Happy Bebé

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

Simón García, figura de la selección Colombia, reveló la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”