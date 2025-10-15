Colombia

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que estuvo a punto de entrar a presentar entretenimiento en uno de los grandes canales del país, pero se encontró con una exigencia que la tomó por sorpresa

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Durante un casting, Claudia Bahamón
Durante un casting, Claudia Bahamón perdió el puesto al que aspiraba con Mary Mendez en televisión nacional - crédito @marymendez55/Instagram y Canal RCN

Claudia Bahamón tiene plenamente consolidado su rol como una de las presentadoras y modelos más queridas por los colombianos. Desde que llegó en 2002 a Noticias RCN para presentar la sección de entretenimiento, la huilense poco a poco fue ganando lugares en programas como Cambio Extremo, El Jugador, y sobre todo MasterChef Colombia (y sus variantes Junior y Celebrity) con los que cimentó su lugar en la televisión nacional.

Su belleza y su carisma le permitieron ganar seguimiento en redes sociales, y emprender todo tipo de proyectos ligados a este tipo de plataformas, ya sea patrocinando productos o iniciativas, o realizando contenidos abordando temas de consumo sostenible.

En más de una oportunidad Claudia relató el conflicto que parecían generar ambas facetas en el medio de la farándula. Lo que no sabían sus seguidores es que hubo una oportunidad en la que sus atributos físicos no estuvieron a la altura de lo que exigía la televisión nacional, y en especial uno de los directores de noticiero más importantes del medio.

Claudia Bahamón reveló que Yamid
Claudia Bahamón reveló que Yamid Amat fue quien le pidió que se hiciera un aumento de senos, sin saber que la huilense ya se había implantado unos - crédito @claudiabahamon/Instagram

En el pódcast Conversaciones Pendientes de Chicho Arias, Claudia contó que en una oportunidad intentó entrar a Noticias Caracol para presentar la sección de entretenimiento. Sin embargo, cuando presento el casting, el entonces director Yamid Amat le hizo saber que necesitaba algo más:

“Fui a Caracol a hacer un casting, que me invitaron para presentar entretenimiento los fines de semana. Y cuando llegué, Yamid Amat me dijo que muy chévere, pero que si yo me pondría tetas para presentar. Y yo en mi cabeza era: ‘Si supiera que ya me pusieron’”, recordó entre risas.

Pese a que se lo tomó con humor durante su paso por el formato de entrevistas del humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity, lo cierto es que la respuesta no le sentó nada bien a Claudia. “Yo no me las había puesto por eso, ni siquiera sabía que iba a hacer televisión. A mi no me gustó que me dijera eso, no podía creer que alguien era capaz de decir que te daban el puesto si te pones tetas”, apuntó.

Mary Méndez ganó el puesto
Mary Méndez ganó el puesto de Cluadia Bahamón en el noticiero, gracias a sus implantes. Tiempo después se los retiraría - crédito @marymendez55 / IG

Claudía cerró el relato revelando que al final la elegida para el puesto fue Mary Mendez, actual presentadora de La Red, que en ese entonces se había operado sus senos: “Hoy en día Mary también es explanada, pero en ese momento esos estereotipos eran normales, estaban bien vistos, no había ningún riesgo aparente. Yo me operé porque sí, por inseguridad, yo me sentía super insegura con mis tetas chiquitas”, expresó.

La presentadora tomó la decisión
La presentadora tomó la decisión de explantarse por coherencia con su mensaje en defensa del medio ambiente, así como por los síntomas que tenía del síndrome de Asia - crédito @claudiabahamon/Instagram

Tiempo después, Claudia se hizo la explantación y afirmó que tuvo dos motivos para eso. El primero, su compromiso medioambiental.

Yo llevo 19 años cuidando el medio ambiente, desplastificando el planeta. Yo necesito desplastificar mi cuerpo. Yo no puedo seguir hablando de que no usemos el plástico de un solo uso, de que descartemos no sé qué, de que no a las bolsas plásticas, teniendo dos pedazos de plástico en mi cuerpo”, explicó, y aunque aseguró que no sentía que tuviera que darle explicaciones a nadie por eso, reconocía en eso una contradicción.

El otro motivo, fueron una serie de dolores que terminó identificando como síntomas del síndrome de Asia. Según reveló, fue cuando le hizo una entrevista a la actriz y modelo Angely Moncayo que se percató de lo que ocurría.

“Cuando ella hablaba, yo sentía que todo lo que ella decía me pasaba a mí (...) Me hice el examen. Mi médico, que es familia, me dijo: ‘Usted está desesperada por quitarse esas tetas ya. Tiene todos esos síntomas, pero además se las quiere quitar por el medio ambiente. Saquemos esa vaina ya’. Al día siguiente yo me desperté y me sentí como en una dualidad entre sentirme feliz por, por sentirme libre, pero al mismo tiempo tenía mucha rabia, porque yo sentía mucho dolor en ese momento por la cirugía”, recordó.

