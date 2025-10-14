Colombia

Video: Estas son las imágenes del momento exacto del atentado contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá

Aunque ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Reina Sofía y se encuentran fuera de peligro, Yendri Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía por las heridas recibidas

Las cámaras registraron a las 12:16 p. m. del lunes festivo, 13 de octubre, cómo un vehículo particular, color gris, voltea en una esquina y se parquea en frente de lo que sería la vivienda de las víctimas - crédito redes sociales/X

El circuito de cámaras de seguridad del barrio Cedritos, en el Norte de Bogotá, captó el momento exacto del atentado en contra de los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, al frente de su vivienda.

Las cámaras registraron a las 12:16 p. m. del lunes festivo, 13 de octubre, cómo un vehículo particular, color gris, voltea en una esquina y se parquea en frente de lo que sería la vivienda de las víctimas.

En cuestión de segundos, dos hombres descienden del automotor, se acercan al antejardín de la residencia, disparan y salen corriendo para subirse de nuevo al carro que los estaba transportando, dejando a los dos hombres heridos en el lugar.

Minutos después, sobre las 12:18 p. m., fueron captados por las cámaras de seguridad en cuadras más concurridas, al frente de una estación de gasolina del sector, en su intento por escapar.

El circuito de cámaras de seguridad del barrio Cedritos, al Norte de Bogotá, captó el momento exacto del atentado en contra de los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, al frente de su vivienda - crédito redes sociales/X

Oficina de la ONU en Colombia condenó el ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche ocurrido el 13 de octubre de 2025 en un edificio del barrio Los Cedros, al norte de Bogotá, y anunció que dará seguimiento al caso.

La organización internacional instó a las autoridades locales a tomar medidas urgentes para proteger a los dos activistas y exigió una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables. “Urgimos a las autoridades colombianas brindar protección a los dos activistas. También llamamos a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este atentado, y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, en particular, contra personas defensoras. Damos seguimiento a este caso”, expresó la ONU en su perfil de X.

Con este pronunciamiento, la Oficina de la ONU en Colombia rechazó atentado contra activistas venezolanos en Bogotá - crédito @ONUHumanRights/X

El presidente Gustavo Petro respondió a las demandas de protección y esclarecimiento, reafirmando la política de asilo de Colombia para ciudadanos venezolanos. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, afirmó el mandatario, quien también anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección a activistas de derechos humanos de cualquier país en territorio colombiano.

Petro agregó: “Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”.

En la publicación, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre ataque a dos ciudadanos venezolanos en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

María Corina Machado, líder opositora venezolana y reconocida como Nobel de Paz, calificó el ataque como una grave agresión contra la labor de defensa de los derechos humanos en la región. Solicitó una investigación exhaustiva y la garantía de protección para los exiliados venezolanos en Colombia.

Luis Peche, una de las víctimas, expresó en redes sociales que, aunque resultó ileso, su compañero Yendri Velásquez permanece en estado crítico en un centro asistencial de Bogotá. “Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, expresó el activista.

Por su parte, la oposición venezolana y los líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado condenaron el ataque y pidieron a las autoridades colombianas que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de los activistas.Machado también solicitó medidas específicas para salvaguardar la integridad de Peche y Velásquez.

La Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de adoptar medidas de protección para quienes, como Velásquez, han debido abandonar Venezuela debido a la persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos.

