Colombia

Taxista escupió a un pasajero que le pagó con un billete del que no tenía vueltas: “No hay que ser grosero”

El incidente se hizo viral y evidenció el distanciamiento creciente entre quienes usan el transporte urbano y quienes lo ofrecen en la capital colombiana

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

En la grabación se ve como el sujeto escupe e insulta al pasajero - crédito @jeirecomienda/TikTok

Un altercado entre un taxista y un pasajero en Bogotá ha generado una ola de reacciones en redes sociales, después de que un video viral documentara el incidente que volvió a sacar a la luz los factores por los que el servicio de los taxis es cada vez más impopular entre los bogotanos.

El enfrentamiento surgió por una disputa sobre el cambio de un billete al pagar una carrera y terminó con el conductor escupiendo al usuario, un acto que quedó registrado en la grabación y que ha reavivado el debate sobre la intolerancia y la calidad del servicio de taxis en la capital colombiana.

El episodio ocurrió cuando un ciudadano, cuya identidad no se revela, abordó un taxi en Bogotá y, al momento de pagar, se encontró con que el conductor no tenía cambio para el billete que le entregó, por lo que tuvo que acudir a un establecimiento comercial en busca de denominaciones menores

En el video difundido en TikTok, el pasajero reclamó al taxista por exigirle que él mismo buscara cómo cambiar el dinero, lo que desató una discusión dentro del vehículo. Durante el intercambio, el usuario expresó su inconformidad: “¿Cómo no va a tener vueltas, hermano? ¿Cómo me va a decir que yo tengo que cambiar?”, se le escucha decir mientras aún estaba en el interior del taxi.

La grabación muestra que, tras la discusión, el pasajero logró cambiar el billete y se dispuso a pagarle al conductor desde la calle. Mientras realizaba el pago, el usuario continuó manifestando su molestia por la actitud del conductor, que no aceptó el primer billete que le intentó entregar el pasajero.

El usuario explicó que el conductor no quiso aceptar el primer billete que le entregó - crédito Colprensa

“Acá el señor. Hay que tener las vueltas y no hay que ser grosero, hay que ser educado porque usted está prestando un servicio. Grosero”, palabras que pronunció al entregarle un billete de 10.000 pesos al taxista.

La situación escaló cuando el conductor respondió con insultos y lanzó un escupitajo que alcanzó el teléfono móvil del pasajero, para luego retirarse del lugar en el vehículo ante la mirada indignada del usuario.

Reacciones en redes sociales y percepción del servicio de taxis

La difusión del video provocó una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos internautas expresaron su indignación ante el comportamiento del taxista que

Entre los comentarios más destacados se encuentran críticas directas al gremio, como “Ellos mismos dañaron el gremio de taxis” y “Por eso no me subo a un taxi así me regale la carrera”.

En video quedó registrado el comportamiento del hombre - crédito Colprensa / Captura de video

Otros usuarios aprovecharon la ocasión para cuestionar la actitud de algunos conductores y plantear dudas sobre el trato que reciben personas vulnerables, como adultos mayores o mujeres embarazadas, en situaciones similares en las que la prestación del servicio se ve condicionada.

El incidente ha reavivado el debate sobre la calidad del servicio de taxis en Bogotá y la relación entre conductores y usuarios. La percepción negativa hacia el gremio se ha visto reforzada por casos como este, que se suman a otros episodios de intolerancia en el transporte público de la ciudad.

Los internautas criticaron la actitud del conductor - crédito TikTok

Por otro lado, la preferencia de muchos ciudadanos por las aplicaciones de transporte se ha hecho evidente en los comentarios, donde se señala que la falta de respeto y la actitud de algunos taxistas han llevado a los usuarios a buscar alternativas más confiables y cordiales.

En este contexto, la viralización del video no solo expone un caso puntual de intolerancia, sino que también refleja el creciente distanciamiento entre los usuarios y el servicio tradicional de taxis, en un entorno donde la confianza y el respeto se han convertido en factores determinantes para la elección del transporte.

