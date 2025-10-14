Ministro de Salud no sabía de la inesperada renuncia del superintendente de salud y respuesta quedó en video: “Me enteré por ustedes”

Ministro de Salud reconoció no saber de la renuncia de Giovanni Rubiano - crédito X

La renuncia de Giovanni Rubiano García a la cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) generó incertidumbre en el sector, especialmente porque su salida se produce en un contexto de tensiones internas y sin que se haya anunciado aún quién lo reemplazará.

Según un comunicado oficial de la entidad, publicado el martes 14 de octubre de 2025, el saliente funcionario presentó su dimisión al presidente de la República, Gustavo Petro, poniendo a disposición su cargo y comprometiéndose a realizar una entrega ordenada y eficiente de sus funciones.

El comunicado de la entidad señaló: “El Superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y comprometido con hacer una entrega ordenada y eficiente de sus funciones”. La Supersalud no ofreció detalles sobre los motivos que llevaron a Rubiano García a tomar esta decisión.

La gestión de Rubiano García al frente de la Superintendencia Nacional de Salud fue breve, ya que asumió el cargo en noviembre de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Leal. Su antecesor había liderado la intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), marcando una etapa de fuerte supervisión estatal sobre el sistema de salud.

Guillermo Alfonso Jaramillo confesó que no tenía conocimiento de la salida del líder de la entidad encargada de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud colombiano - crédito Colprensa/Congreso de la República

Frente a la inesperada renuncia de Rubiano García, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confesó que no tenía conocimiento de la salida del encargado de la Supersalud y que se enteró de la noticia gracias a las preguntas de los periodistas.

“El doctor Rubiano. Pues yo no sé, he estado todo, he estado desde las ocho de la mañana en el Parlamento atendiendo primero en la Cámara, ahora el Senado y me llaman de presidencia (...)Sí, por ustedes me acabo de enterar”, señaló el titular de la cartera.

