El hermano de Regio Clownn reveló que existen verdades ocultas tras el crimen y pide justicia: “Lo están pintando como la oveja negra”

El hermano del artista solicitó que las autoridades mexicanas y colombianas esclarezcan el caso sin especulaciones públicas y aseguró que hay detalles que se mantienen ocultos en la investigación - crédito captura de pantalla Conducta Delictiva / YouTube

El caso de Jorge Luis Herrera, conocido en el ámbito artístico como Regio Clownn, sigue generando preguntas y una profunda conmoción entre sus allegados y la comunidad artística de Colombia y México.

En entrevista con el programa Conducta delictiva, Cristian Herrera, hermano del artista, compartió su testimonio sobre los hechos, los días de incertidumbre que vivió la familia y la convicción de que la muerte de Regio Clownn y del cantante B King aún no cuenta con una explicación transparente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Conducta delictiva, Cristian Herrera afirmó que “mucha gente quiere ganar like, quiere ganar fama, quiere especular, sin conocer a las personas, sin conocer la versión de la otra parte”.

El duelo y el impacto que atraviesan las familias de las víctimas han impedido hasta ahora una participación más activa en los medios. Herrera relató que la última vez que habló con su hermano fue por teléfono, poco antes del evento, cuando ambos artistas desaparecieron.

Marcela Reyes cuestionó los verdaderos negocios de Regio Clown en México. (Instagram)

Según el testimonio, la familia se enteró de la desaparición de Jorge Luis Herrera a través de mensajes en redes sociales y por la comunicación de amigos del artista en México.

“Nos enviaron una ubicación que arrojaba el celular de mi hermano. Hice el reconocimiento de mi hermano”, relató Cristian Herrera durante la entrevista. El proceso de búsqueda e identificación se vio marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas inmediatas por parte de las autoridades locales.

El caso ha estado rodeado de especulaciones y señalamientos sobre la vida personal y profesional de Regio Clownn. “Donde nombran a mi hermano, siempre lo están pintando como la oveja negra de todo el paseo”, respondió Herrera, al referirse a los comentarios en redes sociales que intentan vincular al artista con situaciones irregulares.

“Mi hermano nunca ha estado o ha tenido problemas con la ley. No sé de dónde la gente está difamando, dónde ha sacado todo ese poco de especulaciones”, subrayó en otro momento, de acuerdo con lo recogido en el programa.

Familiares de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clownn, piden respeto mientras continúan las investigaciones sobre su fallecimiento en México - Instagram Regio Clownn y B King

La familia insistió en que tanto Regio Clownn como B King tenían proyectos en desarrollo y no mantuvieron, según su conocimiento, ningún vínculo con actividades ilícitas. “Se perdieron dos vidas de personas que querían alcanzar su sueño y lastimosamente en hechos tan lamentables, perdieron la vida”, expresó Cristian Herrera.

La reconstrucción de los hechos, de la organización de la fiesta hasta la desaparición, evidencia varias incógnitas que aún no se han despejado. Herrera explicó que su hermano organizaba eventos musicales y que la reunión del 16 de septiembre en la Ciudad de México reunió a distintos artistas, pero no advirtió comportamientos sospechosos en sus comunicaciones previas.

Sobre la posible existencia de amenazas, el hermano de Regio Clownn declaró: “Si fuera que tuviera problemas desde hace rato le fuera sucedido algo”. Aseguró que la familia nunca recibió informes de amenazas ni de situaciones que alertaran un peligro inminente para el artista.

Hermano de Regio negó que su hermano tuviera amenazas o un prontuario de un criminal como lo están especulando tras su muerte - crédito captura de pantalla Conducta Delictiva / YouTube

Respecto a las especulaciones de que Regio intentó ser secuestrado antes de su desaparición y asesinado, Cristian aclaró: “Él nunca me contó que tuviera amenazas, ya iba para cuatro años viviendo en México, ya lo hubiera pasado algo antes, ya lo hubieran llamado… y eso de que tenía nexos con bandas delictivas, pueden investigar el prontuario de mi hermano, y ni aquí en Colombia, él no ha tenido problemas”.

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia enfrentó el proceso de repatriación y las gestiones con el consulado colombiano, descrito por Cristian Herrera como un trámite “muy rápido” pero marcado por el dolor. “No hemos podido salir a hablar a los medios de prensa, pues porque estamos sufriendo un duelo”, comentó. La llegada del cuerpo a Colombia y el velorio fueron momentos de profunda conmoción familiar y comunitaria.

“La última conversación fue vía telefónica y él estuvo aquí, pero se nos trocaron los tiempos y no me pude ver con él. Y es algo que me va a quedar porque no me pude despedir de mi hermano, un abrazo, nada, ya me lo devolvieron”, narró Cristian Herrera.

Hermano de Regio ha pedido que su hermano le de una señal para aclarar los motivos de su muerte - crédito @regioclownn/Instagram

Durante la entrevista, el hermano del artista recalcó emociones encontradas, incertidumbre y dolor. “¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Le decía. Envíame una señal, dime, revélate. Hazme saber por qué pasó esto, porque mientras que no sepamos qué pasó, va a ser una incertidumbre dura”. La familia ha optado por mantener a algunos miembros, como la abuela, al margen de los detalles dados los efectos emocionales de la noticia.

Cristian además aseguró no entender las razones por las que Regio ha sido presuntamente vinculado en redes sociales y especulaciones como el que tenía contacto con grupos delincuenciales en ese país. “México es un país muy grande. Nosotros nos juntamos, estamos con gente, no sabemos con quién estamos, pero que mi hermano haya sido parte de una banda, no lo veo de dónde”, añadió.

En reiteradas ocasiones, Cristian Herrera pidió respeto para ambas familias afectadas. “Los únicos que sabían lo que pasó y por qué les pasó son ellos y ya no se pueden defender”, recalcó.

Insistió en que no se puede buscar un solo culpable a partir de conjeturas no verificadas y confió en que las autoridades de México y Colombia avancen en el esclarecimiento de los hechos. “Por eso estoy pidiendo la justicia, que se aclare y que Dios nos dé la guía y nos vaya aclarando; yo sé que nos van a llevar a los intelectuales de este crimen… Ha sido como un show mediático, quieren desviar la atención y quieren enviar a buscar un solo culpable", añadió.

Hermano de Regio asegura que existe un interes desviar la verdad detrás del caso - crédito REGIOCLOWNN VIA INSTAGRAM/via REUTERS

La familia de Regio Clownn permanece a la espera de los resultados oficiales de la investigación. Mientras tanto, su hermano solicita a la sociedad y a los medios un trato justo para la memoria de los artistas y sus seres queridos.