Colombia

El hermano de Regio Clownn reveló que existen verdades ocultas tras el crimen y pide justicia: “Lo están pintando como la oveja negra”

El familiar del artista asesinado compartió en entrevista los detalles desconocidos por la desaparición y muerte de Jorge Luis Herrera (Regio Clownn), expresó desconfianza en las versiones públicas

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El hermano del artista solicitó
El hermano del artista solicitó que las autoridades mexicanas y colombianas esclarezcan el caso sin especulaciones públicas y aseguró que hay detalles que se mantienen ocultos en la investigación - crédito captura de pantalla Conducta Delictiva / YouTube

El caso de Jorge Luis Herrera, conocido en el ámbito artístico como Regio Clownn, sigue generando preguntas y una profunda conmoción entre sus allegados y la comunidad artística de Colombia y México.

En entrevista con el programa Conducta delictiva, Cristian Herrera, hermano del artista, compartió su testimonio sobre los hechos, los días de incertidumbre que vivió la familia y la convicción de que la muerte de Regio Clownn y del cantante B King aún no cuenta con una explicación transparente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Conducta delictiva, Cristian Herrera afirmó que “mucha gente quiere ganar like, quiere ganar fama, quiere especular, sin conocer a las personas, sin conocer la versión de la otra parte”.

El duelo y el impacto que atraviesan las familias de las víctimas han impedido hasta ahora una participación más activa en los medios. Herrera relató que la última vez que habló con su hermano fue por teléfono, poco antes del evento, cuando ambos artistas desaparecieron.

Marcela Reyes cuestionó los verdaderos
Marcela Reyes cuestionó los verdaderos negocios de Regio Clown en México. (Instagram)

Según el testimonio, la familia se enteró de la desaparición de Jorge Luis Herrera a través de mensajes en redes sociales y por la comunicación de amigos del artista en México.

“Nos enviaron una ubicación que arrojaba el celular de mi hermano. Hice el reconocimiento de mi hermano”, relató Cristian Herrera durante la entrevista. El proceso de búsqueda e identificación se vio marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas inmediatas por parte de las autoridades locales.

El caso ha estado rodeado de especulaciones y señalamientos sobre la vida personal y profesional de Regio Clownn. “Donde nombran a mi hermano, siempre lo están pintando como la oveja negra de todo el paseo”, respondió Herrera, al referirse a los comentarios en redes sociales que intentan vincular al artista con situaciones irregulares.

“Mi hermano nunca ha estado o ha tenido problemas con la ley. No sé de dónde la gente está difamando, dónde ha sacado todo ese poco de especulaciones”, subrayó en otro momento, de acuerdo con lo recogido en el programa.

Familiares de Jorge Luis Herrera,
Familiares de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clownn, piden respeto mientras continúan las investigaciones sobre su fallecimiento en México - Instagram Regio Clownn y B King

La familia insistió en que tanto Regio Clownn como B King tenían proyectos en desarrollo y no mantuvieron, según su conocimiento, ningún vínculo con actividades ilícitas. “Se perdieron dos vidas de personas que querían alcanzar su sueño y lastimosamente en hechos tan lamentables, perdieron la vida”, expresó Cristian Herrera.

La reconstrucción de los hechos, de la organización de la fiesta hasta la desaparición, evidencia varias incógnitas que aún no se han despejado. Herrera explicó que su hermano organizaba eventos musicales y que la reunión del 16 de septiembre en la Ciudad de México reunió a distintos artistas, pero no advirtió comportamientos sospechosos en sus comunicaciones previas.

Sobre la posible existencia de amenazas, el hermano de Regio Clownn declaró: “Si fuera que tuviera problemas desde hace rato le fuera sucedido algo”. Aseguró que la familia nunca recibió informes de amenazas ni de situaciones que alertaran un peligro inminente para el artista.

Hermano de Regio negó que
Hermano de Regio negó que su hermano tuviera amenazas o un prontuario de un criminal como lo están especulando tras su muerte - crédito captura de pantalla Conducta Delictiva / YouTube

Respecto a las especulaciones de que Regio intentó ser secuestrado antes de su desaparición y asesinado, Cristian aclaró: “Él nunca me contó que tuviera amenazas, ya iba para cuatro años viviendo en México, ya lo hubiera pasado algo antes, ya lo hubieran llamado… y eso de que tenía nexos con bandas delictivas, pueden investigar el prontuario de mi hermano, y ni aquí en Colombia, él no ha tenido problemas”.

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia enfrentó el proceso de repatriación y las gestiones con el consulado colombiano, descrito por Cristian Herrera como un trámite “muy rápido” pero marcado por el dolor. “No hemos podido salir a hablar a los medios de prensa, pues porque estamos sufriendo un duelo”, comentó. La llegada del cuerpo a Colombia y el velorio fueron momentos de profunda conmoción familiar y comunitaria.

“La última conversación fue vía telefónica y él estuvo aquí, pero se nos trocaron los tiempos y no me pude ver con él. Y es algo que me va a quedar porque no me pude despedir de mi hermano, un abrazo, nada, ya me lo devolvieron”, narró Cristian Herrera.

Hermano de Regio ha pedido
Hermano de Regio ha pedido que su hermano le de una señal para aclarar los motivos de su muerte - crédito @regioclownn/Instagram

Durante la entrevista, el hermano del artista recalcó emociones encontradas, incertidumbre y dolor. “¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Le decía. Envíame una señal, dime, revélate. Hazme saber por qué pasó esto, porque mientras que no sepamos qué pasó, va a ser una incertidumbre dura”. La familia ha optado por mantener a algunos miembros, como la abuela, al margen de los detalles dados los efectos emocionales de la noticia.

Cristian además aseguró no entender las razones por las que Regio ha sido presuntamente vinculado en redes sociales y especulaciones como el que tenía contacto con grupos delincuenciales en ese país. “México es un país muy grande. Nosotros nos juntamos, estamos con gente, no sabemos con quién estamos, pero que mi hermano haya sido parte de una banda, no lo veo de dónde”, añadió.

En reiteradas ocasiones, Cristian Herrera pidió respeto para ambas familias afectadas. “Los únicos que sabían lo que pasó y por qué les pasó son ellos y ya no se pueden defender”, recalcó.

Insistió en que no se puede buscar un solo culpable a partir de conjeturas no verificadas y confió en que las autoridades de México y Colombia avancen en el esclarecimiento de los hechos. “Por eso estoy pidiendo la justicia, que se aclare y que Dios nos dé la guía y nos vaya aclarando; yo sé que nos van a llevar a los intelectuales de este crimen… Ha sido como un show mediático, quieren desviar la atención y quieren enviar a buscar un solo culpable", añadió.

Hermano de Regio asegura que
Hermano de Regio asegura que existe un interes desviar la verdad detrás del caso - crédito REGIOCLOWNN VIA INSTAGRAM/via REUTERS

La familia de Regio Clownn permanece a la espera de los resultados oficiales de la investigación. Mientras tanto, su hermano solicita a la sociedad y a los medios un trato justo para la memoria de los artistas y sus seres queridos.

Temas Relacionados

Regio ClownnRegio ClownHermano Regio ClownB KingCaso B KingAsesinato Regio Clownn y B KingEntrevista hermano B KingColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Este es el cartel de los fugados de la estación de Policía de Apartadó

La Policía ofrece hasta cinco millones de pesos por información que permita la recaptura de los fugados, que están sindicados de delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego

Este es el cartel de

Alejandro Gaviria cuestionó a Daniel Quintero tras revelaciones que vinculan a su hermano en presunta red de corrupción en Medellín: “Los peores vicios de la política”

El exministro de Educación del Gobierno Petro aseguró que esos “vicos políticos” son la mentira, la corrupción, el cinismo y la impunidad

Alejandro Gaviria cuestionó a Daniel

Vuelo Bogotá–Barcelona debió aterrizar en Puerto Rico por pasajero intoxicado con estupefacientes

Más de trescientos viajeros, en su mayoría colombianos sin visa estadounidense, permanecieron aislados durante más de doce horas dentro del aeropuerto mientras se atendía la emergencia médica

Vuelo Bogotá–Barcelona debió aterrizar en

Rogelio Mastracci, amigo de Regio Clownn, confirmó que el DJ sí conocía a Marcela Reyes: “Habló maravillas de ella”

El diseñador se refirió a la cercanía que tuvieron los dos artistas en el pasado, que había sido revelada en redes con fotografías compartiendo juntos

Rogelio Mastracci, amigo de Regio

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Rogelio Mastracci, amigo de Regio

Rogelio Mastracci, amigo de Regio Clownn, confirmó que el DJ sí conocía a Marcela Reyes: “Habló maravillas de ella”

Amigo de Regio Clownn aseguró que B King y Angie Miller nunca tuvieron una relación: “Hay personas hambreadas de fama”

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri por presencia de La Jesuu en el ‘Stream Fighters 4’: “No la quiero cerca”

Este fue el pan que llevó a Patricia Grisales al top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: los demás quedaron crudos

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El recuerdo del Colombia vs. Canadá en una final: una moneda determinó la suerte de los norteamericanos

Luis Suárez, goleador de la selección Colombia, hizo dura revelación sobre su vida: “Sufrí de depresión”

De estar en prisión por traficar droga a consolidarse en el microfútbol profesional: la impresionante historia de superación de Cristian Quintero

DIM y una goleada histórica en Manizales: se impuso 1-5 al Once Caldas e ilusiona a sus hinchas con la séptima estrella