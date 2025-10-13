Colombia

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El hombre capturado transportaba al
El hombre capturado transportaba al animal en una maleta de domicilios - crédito Policía Metropolitana de Cali

Un caso de presunto maltrato animal se presentó en un bus intermunicipal que transitaba por el barrio Los Alcázares, en el sector conocido como Puente del Comercio, en el nororiente de Cali. En este sector, la Policía Metropolitana de la ciudad interceptó el vehículo de servicio público en el que un hombre transportaba un mono capuchino dentro de una maleta de domicilios.

La intervención de la Policía permitió salvar la vida del primate y detener a una persona señalada por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Durante la diligencia que terminó con su captura, el sujeto aseguró que el animal le había sido entregado como parte de una encomienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El animal estaba confinado en una caja, sin las condiciones mínimas de bienestar, lo que alertó a los uniformados sobre un posible caso de tráfico de fauna silvestre. La rápida actuación policial permitió extraer al primate y brindarle atención inmediata.

El individuo capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que le fuera imputado el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, conducta sancionada por la legislación colombiana con penas de entre 60 y 144 meses de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para combatir el tráfico y la comercialización de especies silvestres.

En paralelo, el animal fue trasladado por los uniformados de la Policía y por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a instalaciones donde permanecerá resguardado y bajo monitoreo de sus condiciones físicas, con el fin de ser posteriormente liberado en su hábitat natural.

El animal fue salvaguardado por
El animal fue salvaguardado por las autoridades ambientales - crédito Policía Metropolitana de Cali

Las autoridades precisaron que el tráfico de fauna silvestre representa uno de los principales desafíos ambientales en esa región del país, ya que afecta a las poblaciones de especies nativas y contribuye a la pérdida de biodiversidad. La protección de animales como el mono capuchino es una prioridad para las autoridades, que mantienen operativos frecuentes para detectar y sancionar estos delitos.

El hecho demuestra la importancia de que las autoridades trabajen juntas para detener el tráfico de animales y cuidar su bienestar. También recordaron que es clave denunciar cualquier caso de maltrato o venta de fauna silvestre, ya que con la ayuda de la comunidad se contribuye a la preservación de los recursos naturales en el territorio nacional.

El tráfico de fauna es una amenaza para el país

El tráfico de fauna silvestre en Colombia se mantiene como una amenaza grave para la biodiversidad, impulsada por redes criminales que aprovechan temporadas de alta movilidad, como Semana Santa y vacaciones escolares como la semana de receso, para comercializar especies protegidas.

Las autoridades intensifican los controles
Las autoridades intensifican los controles contra el tráfico de fauna - crédito @cornare/X

En lo corrido de 2025, las autoridades han intensificado operativos y campañas informativas, con la recuperación de miles de animales, como los más de 7.900 ejemplares rescatados en Bogotá gracias a reportes ciudadanos. Organizaciones nacionales e internacionales han reforzado la articulación y la pedagogía para desincentivar la compra y tenencia ilegal, aunque la demanda persiste, facilitada por la corrupción y la falta de conciencia sobre las consecuencias ecológicas y legales.

En el ordenamiento jurídico, el tráfico de fauna silvestre está tipificado como delito en la legislación colombiana, con penas que pueden llegar hasta 11 años de prisión y multas superiores a los 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Las sanciones buscan frenar la comercialización y el transporte ilegal, pero la problemática requiere acciones constantes y coordinación entre autoridades, ONG y comunidades para proteger eficazmente la riqueza natural del país.

La pena por este delito
La pena por este delito puede ascender a 11 años de prisión - crédito Conare

En este sentido, autoridades regionales y empresas de transporte han sido clave para fortalecer el control y reducir el tráfico, aunque la amenaza persiste, especialmente en zonas con alta movilidad y turismo.

Temas Relacionados

Mono capuchinoTráfico de faunaCaliPolicía CaliAutoridades ambientalesFauna silvestreColombia-Noticias

Más Noticias

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción

Qué pensionados en Colombia pueden pedir que les paguen su mesada cada 15 días: esto dice la ley

Las condiciones para acceder a pagos extra varían según el régimen y la fecha de retiro, mientras que ciertos grupos conservan beneficios exclusivos

Qué pensionados en Colombia pueden
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr