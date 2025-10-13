Colombia

Paloma Valencia le pidió a Gustavo Petro no tergiversar lema del Centro Democrático: “Eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar”

La senadora pidió al mandatario enfocarse en sus funciones, en medio de un nuevo cruce de declaraciones públicas entre ambos líderes políticos en redes sociales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La congresista criticó al presidente por usar la frase emblemática del Centro Democrático y le instó a cumplir con sus responsabilidades, intensificando el debate político en plataformas digitales - crédito Colprensa/Presidencia

Paloma Valencia y Gustavo Petro, presidente de Colombia, han sostenido diversos intercambios en redes sociales debido a las marcadas diferencias en sus posturas políticas. Ambos han expresado públicamente sus desacuerdos sobre temas de actualidad nacional, lo que ha dado lugar a debates recurrentes en plataformas digitales.

Recientemente, la confrontación entre Paloma Valencia y Gustavo Petro se reavivó después de que el presidente citara en redes sociales palabras del actor Fabio Rubiano y mencionara la frase del expresidente Álvaro Uribe, “trabajar, trabajar y trabajar”.

Ante esto, Valencia le pidió a Petro que no tergiverse el lema del Centro Democrático y señaló: “eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar”.

Gustavo Petro compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista en la que el actor Fabio Rubiano cuestionó el lema “trabajar, trabajar y trabajar”. En la entrevista, Rubiano argumentó que la vida de las personas no debería reducirse únicamente al trabajo y defendió la importancia de equilibrar el empleo con otros aspectos personales y familiares.

“La frasecita de trabajar, trabajar y trabajar, eso es, eso es obsceno. O sea, no señor, es trabajar, vivir y descansar. Usted tiene una familia, usted tiene unos hijos, usted tiene derecho a ir al teatro, usted tiene derecho a ir a un parque. ¿Cómo así que trabajar, trabajar y trabajar? Señor, es que usted tiene derecho a tener una vida completa. Una vida completa. Su vida no es su trabajo. ¿Quién lo dice?”, comentó el actor.

Sumado al fragmento de la entrevista, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó el significado tradicional del lema, sugiriendo que trabajar en exceso solo beneficia a unos pocos.

“Trabajar, trabajar y trabajar para que un grupillo de vivos se quede con su trabajo y el trabajo ajeno”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Gustavo Petro cuestionó en sus redes sociales la frase asociada con el Centro Democrático - crédito @petrogustavo

Frente a la afirmación del presidente Petro, Paloma Valencia respondió en sus redes sociales pidiéndole que no tergiverse el lema del Centro Democrático. Valencia expresó que coincide en la importancia de aspirar a un equilibrio entre trabajo, vida personal y actividades culturales, pero subrayó que esa meta requiere esfuerzo y dedicación del mandatario.

En su mensaje, Valencia dirigió una pregunta directa a Petro sobre su interpretación del lema, reiterando el compromiso que implica desde su perspectiva:

“Le pido que no tergiverse nuestro lema Presidente Petro. Yo estoy de acuerdo con @FabioRubianoO en que debemos aspirar a que todos podamos vivir, trabajar e ir a teatro. Pero eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar ¿Pero eso usted cómo podría entenderlo?”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta en la red social X.

Paloma Valencia contestó a la publicación de Gustavo Petro en su cuenta de X - crédito @PalomaValenciaL

La respuesta de Paloma Valencia generó todo tipo de reacciones y comentarios entre los usuarios de redes sociales.

Varios internautas debatieron sobre el significado del lema y las responsabilidades del presidente, alimentando la discusión pública alrededor del intercambio entre ambos líderes políticos.

El usuario @DMarxelo intervino en la discusión para resaltar que tanto los trabajadores como el presidente Gustavo Petro tienen derecho a una vida digna además de su labor.

También recordó la consigna de María Cano sobre la importancia de dividir el tiempo entre trabajo, descanso y recreación, en contraste con el énfasis del uribismo en solo trabajar.

La respuesta de Paloma Valencia generó todo tipo de reacciones y comentarios entre los usuarios de redes sociales - crédito Prensa Paloma Valencia

“Todos los trabajadores incluyendo a @petrogustavo tenemos derecho a además de trabajar a tener una vida digna. Al uribismo se le olvida la consigna que posicionó María Cano. Los tres 8, trabajar, descansar y recreación”, comentó el internauta en respuesta a lo comentado por Paloma Valencia.

Otro usuario, @agomezhurtado, respondió con un comentario irónico dirigido a quienes critican el lema original: “Sí, para los zurdos, la frasecita es ‘descansar, descansar y descansar’.”

