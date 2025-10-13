En video: Hombre en ropa interior salió de un club nocturno y abatió a un presunto ladrón en Montería

El hecho, captado en video muestra a un hombre en ropa interior disparar contra un presunto asaltante en Montería.

Un episodio de violencia urbana sucedió en la noche del sábado 11 de octubre a la ciudad de Montería, Córdoba, luego de que un hombre en ropa interior saliera de un establecimiento nocturno para enfrentarse a un presunto delincuente que, según versiones de testigos, acababa de robar a un ciudadano en el sector.

El hecho quedó registrado en video y se ha viralizado en redes sociales, provocando un intenso debate sobre la legítima defensa y la seguridad ciudadana.

Las imágenes, difundidas en plataformas como X, TikTok y Facebook, muestran el momento exacto en que el individuo sale semidesnudo del local nocturno, sostiene un arma de fuego y dispara contra el supuesto asaltante, quien cae al suelo tras recibir el impacto.

En el mismo video se observa que el hombre, aún en ropa interior, señala hacia el lugar de los hechos mientras se escucha la sirena de una ambulancia que llega para atender la emergencia.

El material audiovisual rápidamente se convirtió en tendencia y ha dividido la opinión pública. Algunos ciudadanos han expresado su respaldo a la acción del hombre, argumentando que la creciente ola de hurtos en Montería ha generado un ambiente de temor y hartazgo. Otros, en cambio, cuestionan el uso de la violencia como mecanismo de respuesta y advierten sobre los riesgos de que la ciudadanía “tome la justicia por mano propia”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni del presunto delincuente abatido ni del hombre que accionó el arma. No obstante, la Policía Metropolitana de Montería ha confirmado que durante la misma noche se presentó un enfrentamiento armado en el sur de la ciudad, en circunstancias que también involucraron a un presunto delincuente abatido.

Policía confirma muerte de presunto delincuente en enfrentamiento

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó sobre un hecho ocurrido hacia las 10:30 p.m. del sábado 11 de octubre en el barrio Tacasuan, al sur de la capital cordobesa. Según el reporte oficial, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta intimidaron con arma de fuego a un miembro de la Policía Nacional que se encontraba de civil.

Ante la amenaza, el uniformado reaccionó y disparó, impactando en dos ocasiones a uno de los presuntos agresores. El individuo herido cayó en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante logró escapar.

El herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones. De acuerdo con el coronel Ruiz, el fallecido era originario de Cartagena y tenía antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional permanece segura, cercana y presente en los barrios de Montería”, expresó el coronel Ruiz en su declaración oficial.

Investigan si los casos están relacionados

Aunque no existe confirmación oficial de que el hombre que aparece en el video sea el mismo uniformado de civil que repelió el ataque en Tacasuan, los usuarios de internet piden información para determinar si ambos hechos corresponden al mismo episodio o si se trata de situaciones distintas ocurridas en la misma noche.

Por ahora, la Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para dar con el paradero del segundo sospechoso que huyó del sitio, al tiempo que recopila material probatorio y declaraciones de testigos para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.

En Montería, los casos de hurto a personas, motocicletas y establecimientos comerciales han incrementado en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y llamados a reforzar la presencia policial en sectores críticos del sur y el centro de la ciudad.

Debate ciudadano y viralización del video

El video del hombre en ropa interior ha despertado una fuerte discusión social. Mientras unos lo califican como un “héroe anónimo” que actuó ante la inacción de las autoridades, otros insisten en que nadie puede arrogarse el papel de la justicia, ya que este tipo de hechos podrían escalar la violencia urbana.

El incidente, además de su carácter inusual por la forma en que ocurrió, ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en Montería y de reducir los índices de impunidad que alimentan la percepción de inseguridad.