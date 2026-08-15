Comunidades indígenas afectadas por el terremoto en Colombia advierten que la emergencia puede ser mayor:piden ayuda urgente

Patricia Tobón Yagarí, indígena Emberá, lideresa social y exdirectora de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado a atender la situación de las comunidades afectadas y advirtió que todavía no se conoce la dimensión real de la emergencia - crédito Connpec

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Las autoridades, cabildos y organizaciones indígenas avanzan en la identificación de los daños provocados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026. De acuerdo con un diagnóstico preliminar elaborado por la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (Connpec), con información recopilada directamente desde los territorios, se han identificado afectaciones en comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Quindío, además de Buenaventura, mientras continúan las verificaciones en otras zonas.

El reporte, con corte al 14 de agosto, señala que los daños comprenden viviendas y tambos tradicionales, infraestructura educativa y comunitaria, caminos y senderos, medios de subsistencia y sistemas de comunicación y movilidad. También se han registrado familias que requieren alojamiento temporal y atención humanitaria.

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La Connpec aclaró que las cifras disponibles corresponden a un primer ejercicio de mapeo territorial y no constituyen un censo definitivo, debido a las dificultades para establecer comunicación con comunidades ubicadas en áreas rurales, dispersas y de difícil acceso. En algunos territorios, las comunicaciones dependen de caminos, ríos y medios de transporte comunitarios, mientras que la falta de señal y conectividad ha retrasado la consolidación de los datos.

Por esta razón, la organización advirtió que la magnitud de las afectaciones podría ser mayor a la registrada hasta el momento y que durante los próximos días continuará la verificación de comunidades que permanecen incomunicadas o cuya situación todavía no ha sido completamente establecida.

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Chocó concentra uno de los mayores reportes de comunidades afectadas

El resguardo del Alto Andagueda, en Chocó, quedó completamente destruido - crédito Connpec

En Chocó, la Mesa Departamental de Organizaciones Indígenas reportó preliminarmente 100 comunidades afectadas en 13 municipios. El registro comprende territorios de Alto Baudó, Bagadó, Cértegui, Bahía Solano, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Istmina, Atrato, Litoral del San Juan, Lloró, Medio Baudó, Nuquí, Quibdó y Unión Panamericana.

Las comunidades involucradas pertenecen a los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Emberá Dóbida, Wounaan y Tule. Sin embargo, la información todavía no está completa. Al momento de consolidar el diagnóstico no se contaba con reportes completos de San José del Palmar, Nóvita, Condoto y Tadó, entre otros territorios, principalmente por problemas de señal y comunicación.

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La situación llevó a señalar a Chocó como uno de los departamentos donde resulta necesario profundizar la verificación humanitaria, particularmente debido a la ubicación de comunidades rurales y a las dificultades para acceder a ellas.

Entre las afectaciones en el Valle del Cauca se encuentra el edificio de la Emisora Chimia del Pacífico, cuya situación ha sido reportada con necesidad de demolición - crédito Connpec

En el Valle del Cauca y Buenaventura también se reportaron afectaciones. La Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca-Región Pacífica (ACIVA R.P.) registró 2.551 habitantes afectados, pertenecientes a comunidades Wounaan, Eperara Siapidara, Emberá y Nasa. Entre los daños identificados figuran viviendas averiadas, senderos obstruidos e infraestructura comunitaria afectada. El reporte también menciona daños en el edificio de la Emisora Chimia del Pacífico, sobre el cual se ha señalado la necesidad de demolición.

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Por otra parte, las comunidades y organizaciones como Orivac y Nación Emberá del Valle reportaron aproximadamente 1.200 personas afectadas, cerca de 30 comunidades, 282 viviendas y cinco sedes educativas afectadas, además de personas heridas. Estos casos se concentran principalmente en municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos El Cairo, Ansermanuevo, El Águila, El Dovio y Bolívar.

En el Resguardo Karmata Rúa, en Jardín, 40 viviendas resultaron afectadas y 47 familias fueron registradas como damnificadas, además de daños en infraestructura educativa, un Centro de Desarrollo Infantil y un trapiche comunitario - crédito Connpec

En Antioquia, el diagnóstico identifica afectaciones en comunidades Emberá Chamí y Emberá Dóbida. En el Resguardo Karmata Rúa, en Jardín, se reportaron 40 viviendas afectadas, con colapso parcial de muros y destrucción de cubiertas y techos. El censo propio registra 47 familias damnificadas. También se identificaron daños en infraestructura educativa, un Centro de Desarrollo Infantil y un trapiche comunitario.

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En Vigía del Fuerte, el Resguardo de Jengadó reportó seis tambos tradicionales de madera con afectaciones estructurales severas. La caída de árboles también afectó el camino fluvial utilizado para comunicarse y desplazarse hacia el casco urbano. Las autoridades indicaron que podrían existir otras dos comunidades cercanas e incomunicadas cuya situación aún debe ser verificada.

En el Resguardo de Jarapetó, igualmente ubicado en Vigía del Fuerte, se registraron daños en infraestructura económica y alimentaria comunitaria, especialmente en el sistema piscícola y los cultivos de cachama.

Risaralda y Quindío mantienen procesos de verificación

En Risaralda todavía no existe una cifra consolidada de personas, familias, comunidades o viviendas afectadas, por lo que las autoridades indígenas continúan con el proceso de censo y evaluación de daños - crédito Connpec

En Risaralda, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) reportó afectaciones en comunidades Emberá Chamí y Emberá Katío ubicadas en diferentes municipios. Entre los territorios mencionados están Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Guática, Belén de Umbría, La Celia, Pereira, Balboa, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Apía y Santuario.

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El diagnóstico señala que la afectación tiene una cobertura territorial amplia, aunque todavía no existe una cifra consolidada de personas, familias, comunidades o viviendas afectadas. Por ello, el proceso de censo y evaluación de daños continúa.

El resguardo Dachi Drua en Calarcá, Quindío, también sufrió graves afectaciones por la emergencia - crédito Connpec

En Quindío, la Organización Regional Indígena del Quindío (Oriquin) informó afectaciones en varias comunidades Emberá, principalmente relacionadas con daños en viviendas. Entre ellas están Ibanadrua, Dachi Nave Drua, Tatadrua, Potosí, en Calarcá, y Dachi Ankore Drua.

Uno de los casos señalados como prioritarios corresponde a 42 familias indígenas desplazadas que se encontraban en Armenia, en el barrio El Recuerdo, quienes quedaron a la intemperie después de que el lugar donde permanecían resultara averiado por el sismo. Las cifras correspondientes a las familias que permanecen en los territorios continúan en proceso de verificación.

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La Connpec identificó cinco grandes dimensiones de la emergencia: vivienda y alojamiento; infraestructura educativa y comunitaria; movilidad y acceso territorial; seguridad alimentaria y medios de vida; y comunicaciones y capacidad de respuesta.

Los daños reportados incluyen estructuras habitacionales, techos, muros, escuelas, centros comunitarios, infraestructura productiva, emisoras, caminos, senderos y rutas fluviales. También se registraron afectaciones en sistemas piscícolas, cultivos y otras actividades relacionadas con la subsistencia de las comunidades.

Prioridades inmediatas y puntos habilitados para donar

La Connpec plantea como prioridad inmediata completar los censos, atender a las familias que se encuentran a la intemperie, evaluar técnicamente las estructuras afectadas y preparar la recuperación y reconstrucción de los territorios - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Según el diagnóstico, las necesidades humanitarias prioritarias incluyen alimentos no perecederos, agua potable, kits de cocina, elementos de aseo, carpas, colchonetas, cobijas, plásticos, zinc, ropa, botas, toldillos, tanques para almacenamiento de agua y medicamentos básicos.

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También se requieren insumos para atención en salud, brigadas médicas, atención psicosocial, herramientas para retirar árboles y recuperar caminos, combustible para las labores de emergencia, además de materiales para la reparación y reconstrucción de viviendas e infraestructura comunitaria.

En Chocó, la recepción está a cargo de la Mesa Departamental de Organizaciones Indígenas del Chocó, en la Calle 26 No. 10-16, piso 2, barrio Alameda Reyes, en Quibdó. Los contactos son Walter Mecha, 310 347 3045, y Arnelio Quiro, 317 590 5622 .

En Risaralda, el punto corresponde al Consejo Regional Indígena de Risaralda, ubicado en la Calle 24 No. 3-39, al lado del hospital San Jorge de Pereira. El contacto es Marco Fidel Guasarabe Dregama, 314 880 4807 .

Para Buenaventura, el punto de recepción de ACIVA-RP está ubicado en la Calle El Embudo, Diagonal 4A No. 5-61. El contacto es Luis Eduardo Valencia Chamarra, 321 698 4790. En Cali, ORIVAC recibe ayudas en la Calle 23A No. 7A-08, barrio Alameda. Los contactos son Dysney Gutiérrez Cortés, 315 048 0703, y 313 623 8292 .

En Jardín, Antioquia, las ayudas pueden coordinarse con el Cabildo del Resguardo Karmata Rúa, a través de Paula Andrea Tascón, 310 739 2118. En Vigía del Fuerte, la entrega a los resguardos Río Jengadó y Jarapetó debe coordinarse previamente con el Cabildo Mayor, mediante Gustavo Palacios, 323 508 8560 .

En Medellín se habilitó un punto en la sede de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), ubicada en la Carrera 49 No. 63-57, Prado Centro. Los contactos son Johan Estiven Tascón y Tatiana Díaz, en los teléfonos 310 402 4028 y 316 825 5444 . El horario de recepción es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En Bogotá, las donaciones en especie se reciben en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la Calle 12B No. 4-38, barrio La Candelaria. El contacto es Dora Tavera, 310 671 7284, y el teléfono de la sede es 601 2842168. El horario establecido también es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Se necesitan medicamentos, brigadas de salud, atención psicosocial, herramientas para despejar caminos, entre otros elementos de prioridad - crédito Esteban Vega La Rotta/AFP

Para quienes no sepan hacia qué territorio dirigir su ayuda, la Connpec habilitó un Punto Focal Nacional de Coordinación de Ayuda Humanitaria. Los responsables son Walter Mecha, 310 347 3045; Amanda Tascón Panchi, 312 279 5532; y Juliana Domico Majore, 305 305 7806.

La organización indicó que los aportes económicos deben realizarse únicamente a las cuentas oficialmente informadas por las autoridades y organizaciones indígenas.

El diagnóstico establece como prioridades inmediatas completar el censo territorial, garantizar atención humanitaria a las familias afectadas, realizar evaluaciones técnicas de viviendas e infraestructura y preparar una fase de recuperación y reconstrucción concertada con las autoridades indígenas.