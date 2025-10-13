Colombia

El senador Wilson Arias contestó a mensaje de Vicky Dávila pidiendo a Estados Unidos que entre a Venezuela: “Cipaya ella”

El senador del Pacto Histórico criticó a la periodista y precandidata presidencial por solicitar la acción de fuerzas extranjeras en Venezuela, cuestionando su postura y conocimiento sobre política internacional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La comunicadora pidió al expresidente
La comunicadora pidió al expresidente estadounidense actuar contra Nicolás Maduro, mientras el senador Wilson Arias la acusó de favorecer intereses foráneos y la cuestionó por su visión sobre la región - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y @VickyDavilaH

Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, más conocida como Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial de Colombia, utilizó su cuenta de X para solicitar la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela. En su publicación, Dávila hizo un llamado directo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instándolo a actuar ante la situación política que atraviesa el país sudamericano.

La comunicadora señaló la necesidad de que Trump “se lleve a Nicolás Maduro” y advirtió que la intervención tendría un efecto ejemplarizante para otros líderes de la región, mencionando a Gustavo Petro. Dávila manifestó su apoyo a una acción por parte del gobierno estadounidense en beneficio del pueblo venezolano y la democracia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Presidente Donald Trump millones en el mundo le pedimos que sus fuerzas entren a Venezuela y se lleven a Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles. Y a todos sus secuaces, como Diosdado Cabello. Hágalo presidente Trump, por el pueblo venezolano, la democracia y para que cojan escarmiento en Colombia los “dictadorzuelos”, como Petro. Qué ni se atrevan. Esperamos las buenas noticias presidente Trump", escribió la precandidata presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Vicky Dávila pidió a Estados
Vicky Dávila pidió a Estados Unidos que entrara en Venezuela - crédito @VickyDavilaH

Frente a las declaraciones de Vicky Dávila, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, respondió desde su cuenta en redes sociales con una serie de preguntas dirigidas a la precandidata presidencial. Arias cuestionó el conocimiento de Dávila sobre conceptos históricos y políticos relacionados con la política exterior de Estados Unidos y realizó una comparación literaria para criticar su postura.

“¿Estará al tanto la candidata @VickyDavilaH de la doctrina Monroy y sobre el “destino manifiesto” de los Estados Unidos? ¿O será como la aldeana vanidosa que “cree que el mundo entero es su aldea” , sin saber “de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos”?“, escribió por medio de su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

Wilson Arias concluyó su respuesta utilizando el término “cipaya” para referirse a Vicky Dávila. Esta palabra se emplea en contextos políticos de América Latina para describir a quienes muestran sumisión o apoyo a intereses extranjeros por encima de los nacionales. “Cipaya ella”, dijo.

Wilson Arias contestó al mensaje
Wilson Arias contestó al mensaje de Vicky Dávila pidiendo una intervención en Venezuela - crédito @wilsonariasc

Por su parte, junto con el mensaje anteriormente citado y contestado por Wilson Arias, Vicky Dávila compartió en esa misma publicación un video en el que expresó su respaldo a una intervención internacional en Venezuela.

En el material audiovisual, Dávila señaló que el pueblo venezolano desea recuperar la democracia y sostuvo que existen condiciones favorables desde el Congreso de Estados Unidos para autorizar una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro. También destacó que varios países de la región catalogan al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

“El pueblo venezolano anhela el regreso de la democracia. Todo está dado. Hay vía libre en el Congreso de los Estados Unidos para que usted ordene hacer esa operación quirúrgica que pueda tumbar al dictador Nicolás Maduro. El cerco diplomático está activo. Paraguay, Argentina, Ecuador, El Salvador, entre otros países, ya consideran ese Cartel de los Soles como una organización terrorista”, dijo.

Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, más conocida como Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial de Colombia, utilizó su cuenta de X para solicitar la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela - crédito @VickyDavilaH

En el mismo video, la periodista contradictora del actual Gobierno de Colombia añadió que existen otros factores que favorecen una acción internacional en Venezuela. Mencionó la desertificación como parte de la lucha antidrogas, la recompensa ofrecida por la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un bloqueo naval. Dávila enfatizó que únicamente falta la orden para ejecutar la intervención.

“La desertificación en la lucha antidrogas contra el narcorregimen también ayuda. Y la recompensa de cincuenta millones de dólares por la cabeza de Maduro. Y el bloqueo naval. Solo falta la orden de entrar y ejecutar”, comentó en el material audiovisual subido en sus redes sociales la periodista y precandidata presidencial.

Temas Relacionados

Wilson AriasVicky DávilaDonald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 13 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington, mientras que el pitazo inicial está programado para el 11 de junio del 2026 en el estadio Azteca de México

Colombia tiene nuevo rival en

Liberaron a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamas durante el festival Nova

Elkana Bohbot hacía parte de los últimos 13 secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja por parte de Hamas

Liberaron a Elkana Bohbot, ciudadano

Gustavo Petro confirmó acercamientos con el Clan del Golfo: Catar será el mediador en las negociaciones

El presidente también lanzó pullas al Gobierno israelí sobre su proceso de paz tras dos años de conflicto con Palestina, haciendo énfasis en la elevada cifra de víctimas mortales durante la guerra

Gustavo Petro confirmó acercamientos con

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Después de vencer al conjunto mexicano, los jugadores colombianos compartieron con sus hijos una coreografía de TikTok, mostrando una faceta distinta fuera de la cancha

James Rodríguez y David Ospina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez y David Ospina

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Deportes

Colombia tiene nuevo rival en

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido