Colombia

“A seguir vendiendo lechona por WhatsApp”: duras críticas a Petro al conocerse los ganadores del Nobel de Economía de 2025

El trabajo de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ayuda a comprender cómo la innovación tecnológica y la competencia explican el crecimiento económico de largo plazo en las sociedades modernas

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Joel Mokyr, Philippe Aghion
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2025 - crédito Academia de Ciencias Suecas

El 14 de octubre, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció que el Premio Nobel de Economía 2025 se otorgó a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus aportes al entendimiento del crecimiento económico impulsado por la innovación.

Joel Mokyr recibió la mitad del premio por sus investigaciones sobre cómo el progreso tecnológico sostenido requiere no solo aplicar innovaciones, también comprender científicamente su funcionamiento. Su análisis histórico identificó factores clave para que las innovaciones puedan acumularse y mejorar con el tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Philippe Aghion y Peter Howitt compartieron la otra mitad por su desarrollo de la teoría de la “destrucción creativa”, que describe cómo las nuevas tecnologías y productos reemplazan a los anteriores, generando aumentos de productividad y renovando los mercados. El modelo matemático destacó cómo las decisiones individuales y los incentivos microeconómicos impulsan el crecimiento agregado sostenido.

La innovación y el crecimiento económico

Las contribuciones de los tres expertos ayudan a comprender cómo la innovación tecnológica y la competencia explican el crecimiento económico de largo plazo en las sociedades modernas, algo que, parece, en Colombia no se le está dando mucha oportunidad. Por lo menos, así lo dejaron entrever expertos en el asunto, que reaccionaron contra el presidente Gustavo Petro, tras conocerse el resultado.

Johnatan George, emprendedor tecnológico,
Johnatan George, emprendedor tecnológico, recalcó que los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 son defensores del capitalismo - crédito @TatanGeorge/X

Golpe para Petro

Por un lado, el emprendedor tecnológico Johnatan George calificó la decisión como un golpe al actual mandatario.

“Otro golpe para Petro y la izquierda retrógrada, la misma que frena el progreso en países como Colombia”, escribió en X. Asimismo, recalcó que “los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 son defensores del capitalismo, la innovación y la tecnología como herramientas de desarrollo y superación de la pobreza”.

No más ollas comunitarias

Entretanto, el CEO de Integral Soluciones Pensionales (ISP), Andrés Felipe Izquierdo, lamentó que el actual Gobierno le apueste a las ollas comunitarias en vez de hacerlo hacia la innovación tecnológica.

“Mientras el comité del Nobel otorga el Nobel en Economía al estudio del crecimiento económico impulsado por la innovación tecnológica, el nefasto Gobierno de Colombia le apuesta a las ollas comunitarias para salir de la pobreza”. criticó el experto.

Cerró su comentario al decir que “el subdesarrollo no es suerte, es mediocridad”.

Andrés Felipe Izquierdo, CEO de
Andrés Felipe Izquierdo, CEO de ISP, dijo que el subdesarrollo no es suerte, es mediocridad - crédito @AndresFeIzq/X

Epistemicidio

A su vez, el CEO de OxLER y Fundador AIpocrates, Luis Eduardo Pino, pionero de inteligencia artificial (IA) en salud, señaló que Colombia asiste en la actualidad a un epistemicidio, que, exactamente, es la destrucción, silenciamiento y devaluación de sistemas de conocimiento, saberes y culturas.

Insistió en el concepto porque, según indicó, en Colombia se invierte apenas 0,23 % del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D), la productividad no crece y la competencia se ahoga en trámites, ya que las fronteras del conocimiento no se expanden, sino que se tramitan.

“Nuestra versión local se llama ‘destrucción burocrática’: destruimos lo nuevo antes de dejarlo nacer y hacemos insostenible o perseguimos a las empresas que tratan de innovar”, apuntó.

Luis Eduardo Pino, pionero de
Luis Eduardo Pino, pionero de la IA en salud, criticó que en Colombia destruimos lo nuevo antes de dejarlo nacer - crédito @docpinoAI/X

Agregó: “Si seguimos así, no seremos la singularidad de Mokyr, sino su antisingularidad: el lugar donde el conocimiento se extingue antes de nacer”.

Venta de lechona por WhatsApp

Sobre lo que hay que hacer al respecto, señaló que se debe hacer mucho, sin duda, pero antes, se necesita un nuevo timonel.

Así las cosas, advirtió que, “si nada cambia, en 2030 no estaremos integrados con la IA, como menciona Mokyr, sino subcontratados por sus dueños, mientras seguimos intentando vender lechona por WhatsApp”.

Finalmente, el ingeniero Luis Bohórquez puntualizó en que, luuego de Nobel de Paz a Maria Corina Machado de Venezuela, en Colombia 11,7 millones de despistados aún esperaban premio de economía para su lírico líder y explicó que “bajar inflación y desempleo es economía casera, pero hablar de ideas para inmovar con destruccion creativa es otro nivel”.

Temas Relacionados

Lechona WhatsAppPremio NobelPremio Nobel de Economía 2025Nobel de Economía 2025Gustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' reapareció en redes sociales sorprendida por el conflicto y salió en defensa de La Jesuu, asegurando que siempre mantuvo hábitos impecables durante su convivencia

La inesperada reacción de Sofía

Hijo de un político liberal fue víctima de brutal agresión cuando viajaba con su novia: fue herido en el rostro y en una de sus piernas

El primogénito de un reconocido líder político fue víctima de un violento robo, sin recibir ayuda de transeúntes ni autoridades

Hijo de un político liberal

Mientras que Petro está pendiente de Palestina, ministro de Defensa envió apoyo a los militares: “Cuentan conmigo, siempre”

Pedro Arnulfo Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la labor de los uniformados en todo el territorio nacional y aseguró que el Estado colombiano está con ellos

Mientras que Petro está pendiente

Alarma en Cali por ataque a jóvenes con sustancia para robarlos en centro comercial: esto se sabe

Nueve menores entre 14 y 16 años fueron atacados en un establecimiento en el norte de la ciudad y fueron despojado de sus pertenencias

Alarma en Cali por ataque

Valor de cierre del dólar en Colombia este 13 de octubre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Sofía

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

Deportes

Colombia vs. Canadá: hora y

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate