Tensión familiar en el entorno de Diomedes Díaz tras declaraciones de Patricia Acosta: “Quieren dañar Rafael Santos, a ti y a Lucho”

La primera esposa del Cacique reaccionó a los enfrentamientos de la familia Díaz - crédito @letengoelchisme/Tiktok

La familia de Diomedes Díaz enfrenta una nueva división pública después de que Patricia Acosta, madre de Rafael Santos y Martín Elías, difundiera declaraciones que reavivan las tensiones entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hija del fallecido cantante y de Betsy Liliana González.

La más reciente controversia tiene su origen en redes sociales y expone, con audios y mensajes, las fracturas internas de una de las familias más reconocidas del vallenato colombiano. El conflicto salió a la luz cuando Lily Díaz decidió hacer públicos detalles de la supuesta relación sentimental entre su exesposo, Evelio Escorcia, y Dayana Jaimes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La hija de Diomedes expuso a la viuda de Martín Elías con mensajes que recibió en sus redes sociales - crédito @lilidiazg/IG

La crisis se agravó tras la filtración de una imagen en la que Jaimes y Escorcia aparecen besándose, lo que motivó a Lily a romper el silencio sobre la infidelidad que permaneció oculta mientras duró su matrimonio.

Díaz acusó abiertamente a la viuda de su medio hermano en sus redes, reportando que las versiones de la viuda de Martín Elías presentaban contradicciones y que, finalmente, las pruebas salieron a la luz años después de su separación.

Dayana respondió desde sus propias cuentas, asegurando que nunca sostuvo una relación paralela con Escorcia ni propició la ruptura del matrimonio de Lily. Sostuvo además que su número de teléfono fue divulgado públicamente y que esto derivó en amenazas tanto para ella como para su hija.

Jaimes anunció que presentaría denuncias ante las autoridades y solicitó protección institucional para resguardar la seguridad de su familia.

La comunicadora no se aguantó y dio su versión de los hechos - crédito @dayanajaimes55/IG

Betsy Liliana González, madre de Lily, intervino en medio de la polémica a través de mensajes publicados en plataformas digitales. En ellos cuestionó la lealtad de Jaimes, a quien acusó de traicionar la confianza que alguna vez tuvo dentro del entorno familiar. González recordó que la hoy viuda de Martín Elías fue acogida en su hogar y anticipó que la familia Díaz-González se prepara para responder legalmente de ser necesario.

El debate alcanzó nuevas dimensiones cuando Evelio Escorcia rompió su silencio en las redes sociales para respaldar a su exesposa y defender a sus hijos en común con Lily Díaz. De forma directa expresó: “Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”. Su declaración encendió reacciones y desencadenó más opiniones sobre el peso público que adquieren los conflictos de la familia Díaz.

Esta serie de cruces en redes sociales fue acompañada por la voz de Patricia Acosta, primera esposa de Diomedes Díaz, quien se sumó a las reacciones mediante una grabación compartida en WhatsApp y luego en distintos perfiles públicos. En dicho audio, Acosta hizo comentarios sobre los otros hijos de Diomedes fuera del matrimonio que formó con ella, en términos que generaron controversia.

Una fuerte disputa reaviva el debate sobre las relaciones entre los herederos de Diomedes Díaz, después de una serie de publicaciones que incluyeron amenazas y mensajes de respaldo entre los protagonistas - crédito @babaditosoficiall/ Instagram

Acosta expresó: “Los hijos aventureros de la calle, no les digo bastardos porque es una palabra fuerte y no me gusta, ellos son inocentes y no saben, pero ellas se metieron a desbaratar para parirle a Diomedes y después burletearlo, ¿sabes cuántas demandas tuvo para darles estudios a ellos? Y se los dio”.

En distintas partes del mismo audio, Acosta insistió en que su familia nunca ha intentado dañar a nadie y que ha buscado protección espiritual para sus hijos. “Por eso yo busqué los caminos de Dios y crié la evangélica hace 38 años para que Dios me los proteja. Y yo le lloro y le oro a Dios y él me escucha y lo saco adelante yo”, agregó.

Y concluyó diciendo: “Ellos le echan jodidas y yo me los estoy defendiendo. Y yo le lloro y le oro a Dios y él me escucha y los saco adelante yo. Porque me los achicopalan, me los echan por allá, no les sale en top, lo tienen ciego”.