La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

La muerte de B King y Regio Clownn en México han generado una ola de interrogantes y especulaciones entre sus seguidores, pero fue una reciente entrevista con Rogelio Mastracci, el mejor amigo del DJ de guaracha, la que aportó nuevas perspectivas sobre el caso.

En diálogo con el periodista colombiano Rafael Poveda para su programa Más allá del silencio, Mastracci, visiblemente afectado y resguardando su seguridad, compartió detalles que sugieren que detrás del trágico desenlace, podría haber existido un trasfondo relacionado con negocios fallidos y expectativas insatisfechas.

Durante la conversación de la que se conoció un fragmento en redes sociales, Poveda confirmó que Rogelio se encuentra oculto para proteger su integridad, una decisión motivada por el clima de incertidumbre que rodea la muerte de los dos artistas.

Consultado sobre su interpretación de los hechos, el mejor amigo de Regio afirmó que tanto B King como Regio Clown “querían más, los dos querían más”, una declaración que llevó al periodista a profundizar más en el significado de esas palabras.

Ante la insistencia del periodista, Mastracci precisó que “habría sido un negocio mal hecho...”, insinuando que las circunstancias que rodearon el viaje y la estadía de los artistas en México podrían estar vinculadas a acuerdos comerciales que no se concretaron como esperaban.

La entrevista también abordó los días previos al fallecimiento de los artistas. Rafael Poveda preguntó a Mastracci si, durante el tiempo que compartió con ellos en México, había percibido alguna señal o escuchado información que pudiera arrojar luz sobre el motivo de sus muertes.

La respuesta de Mastracci fue cautelosa pero reveladora: “Uno siempre escucha cosas, pero hay veces que tenemos que hacer como tu compatriota Shakira: ciega, sorda y muda...”, expresó, sugiriendo que, aunque posee conocimiento de ciertos hechos, prefiere no profundizar por temor a posibles represalias contra su vida.

Qué dijo el mánager de B King sobre su llegada a México

El proceso de contratación para el evento en México surgió a partir de una llamada de Regio Clownn, DJ y amigo de B King, quien junto a Rogelio, un diseñador venezolano radicado en México, propuso la participación del artista en el festival Electrolab.

Según Gallego, la oferta incluía USD 1.500 por una presentación de cuatro canciones, además de cubrir vuelos, hospedaje y alimentación.

“No es nada para un cantante, pero era una oportunidad. México es un trampolín inmenso”, explicó. El equipo de trabajo de B King, que había crecido rápidamente en los meses previos, se preparó intensamente para el show, logrando que el artista pasara de 800.000 a 10 millones de visualizaciones en redes sociales en menos de tres meses.

Durante la búsqueda, Gallego enfrentó obstáculos como la falta de acceso a grabaciones de cámaras de seguridad. “Las cámaras estaban volteadas hacia los árboles. No se veía nada”, lamentó en la entrevista con Más allá del silencio.

Informó a la madre de B King sobre la desaparición al momento de interponer la denuncia, un episodio que describió como uno de los más difíciles de su vida. La familia del artista viajó a México días después para colaborar en la identificación y repatriación de los cuerpos.

La presión mediática y la movilización en redes sociales llevaron a que tanto el presidente de Colombia como la jefa de Gobierno de Ciudad de México se pronunciaran sobre el caso.

Sin embargo, la identificación oficial de los cuerpos de B King y Regio Clown, hallados el 17 de septiembre según la fiscalía del Estado de México, se demoró varios días.

Al cierre de la entrevista, Gallego compartió su interpretación de lo sucedido: consideró que B King se encontraba en el lugar equivocado, sin atribuir responsabilidad directa a quienes lo rodeaban. Para él, la tragedia no opaca la imagen de un joven lleno de entusiasmo y deseos de superación, cuya memoria, insiste, merece respeto y verdad.