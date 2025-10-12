Colombia

EN VIVO: Implosión de puentes en la avenida Américas con calle 13, conozca las medidas de la actividad en Bogotá

Desde la Alcaldía de Bogotá se informó que habrá tres alarmas previas para el proceso de demolición y dará inicio desde las 9:30 a. m.

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La implosión en Bogotá de los puentes vehiculares ubicados en la avenida de las Américas con Calle 13 se realizará el domingo 12 de octubre cerca de las 10:00 a. m., según información la Alcaldía.

Por primera vez en la historia de la ciudad, este método será empleado para demoler infraestructura vial, marcando un momento clave en los procesos de construcción y en el avance del megaproyecto de movilidad conocido como La Nueva Calle 13.

14:14 hsHoy

La Alcaldía informó que durante la demolición controlada, “tendremos en el área equipos de Atención al Ciudadano de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, habrá líneas telefónicas abiertas 24 horas para brindarte información”.

Líneas de atención durante la
Líneas de atención durante la actividad en la localidad de Puente Aranda - crédito Alcaldía
13:41 hsHoy

La implosión de la estructura tiene prevista una duración estimada de 12 segundos. El operativo contempla que solo personal autorizado —incluidos bomberos, policías, carrotanques y equipos de emergencia— podrá permanecer a 150 metros del lugar durante el procedimiento.

En el perímetro de 100 metros, se realizará una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas. El anillo más próximo, a 50 metros, estará completamente restringido, sin presencia de personas, bienes ni animales, y no existirá riesgo de fragmentos por la implosión.

Las viviendas, oficinas e instalaciones aledañas no sufrirán afectaciones durante la operación.

En la mañana del domingo
En la mañana del domingo 12 de octubre, las 10:00 a. m., se hará la implosión de los puentes de la Avenida de las Américas con Calle 13 - crédito Alcaldía
13:05 hsHoy

Estos son los cierres en la Ciclovía de Bogotá el domingo y lunes festivo por implosión en Puente Aranda

La tradicional jornada dominical de Ciclovía tendrá ajustes por las obras de La Nueva Calle 13. El Distrito recomienda planificar los recorridos y usar las rutas alternas habilitadas

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La Ciclovía de Bogotá ajusta
La Ciclovía de Bogotá ajusta su recorrido por la implosión de puentes en Puente Aranda este 12 y 13 de octubre - crédito Alcaldía de Bogotá

La habitual tranquilidad dominical de los ciclistas en el suroccidente de Bogotá tendrá una modificación temporal. Con motivo de la implosión controlada de los puentes vehiculares en Puente Aranda, programada para el domingo 12 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció ajustes en el funcionamiento de la Ciclovía capitalina, que se extenderán durante el puente festivo.

Leer la nota completa
12:29 hsHoy

Las labores para garantizar la seguridad comenzarán desde las 7:00 a. m., cuando se dará inicio tanto a la evacuación de personas en la zona de influencia como al aislamiento de la avifauna local, de acuerdo con las directrices del Distrito.

Para advertir sobre la operación, entre las 9:30 y las 9:45 a. m. se activarán tres alarmas previas, permitiendo que todos los procedimientos de prevención y control estén debidamente coordinados antes de la detonación principal.

Esta operación, que tendrá lugar
Esta operación, que tendrá lugar en la intersección de la avenida de las Américas con Calle 13, en la localidad de Puente Aranda, forma parte del ambicioso megaproyecto de movilidad denominado “La Nueva Calle 13” - crédito @Bogota/X

