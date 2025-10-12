EN VIVO: Implosión de puentes en la avenida Américas con calle 13, conozca las medidas de la actividad en Bogotá

La implosión en Bogotá de los puentes vehiculares ubicados en la avenida de las Américas con Calle 13 se realizará el domingo 12 de octubre cerca de las 10:00 a. m., según información la Alcaldía.

Por primera vez en la historia de la ciudad, este método será empleado para demoler infraestructura vial, marcando un momento clave en los procesos de construcción y en el avance del megaproyecto de movilidad conocido como La Nueva Calle 13.