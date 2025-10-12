EN VIVO: Implosión de puentes en la avenida Américas con calle 13, conozca las medidas de la actividad en Bogotá

La implosión en Bogotá de los puentes vehiculares ubicados en la avenida de las Américas con Calle 13 se realizará el domingo 12 de octubre cerca de las 10:00 a. m., según información la Alcaldía.
Por primera vez en la historia de la ciudad, este método será empleado para demoler infraestructura vial, marcando un momento clave en los procesos de construcción y en el avance del megaproyecto de movilidad conocido como La Nueva Calle 13.
La Alcaldía informó que durante la demolición controlada, “tendremos en el área equipos de Atención al Ciudadano de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, habrá líneas telefónicas abiertas 24 horas para brindarte información”.
La implosión de la estructura tiene prevista una duración estimada de 12 segundos. El operativo contempla que solo personal autorizado —incluidos bomberos, policías, carrotanques y equipos de emergencia— podrá permanecer a 150 metros del lugar durante el procedimiento.
En el perímetro de 100 metros, se realizará una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas. El anillo más próximo, a 50 metros, estará completamente restringido, sin presencia de personas, bienes ni animales, y no existirá riesgo de fragmentos por la implosión.
Las viviendas, oficinas e instalaciones aledañas no sufrirán afectaciones durante la operación.
La habitual tranquilidad dominical de los ciclistas en el suroccidente de Bogotá tendrá una modificación temporal. Con motivo de la implosión controlada de los puentes vehiculares en Puente Aranda, programada para el domingo 12 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció ajustes en el funcionamiento de la Ciclovía capitalina, que se extenderán durante el puente festivo.
Las labores para garantizar la seguridad comenzarán desde las 7:00 a. m., cuando se dará inicio tanto a la evacuación de personas en la zona de influencia como al aislamiento de la avifauna local, de acuerdo con las directrices del Distrito.
Para advertir sobre la operación, entre las 9:30 y las 9:45 a. m. se activarán tres alarmas previas, permitiendo que todos los procedimientos de prevención y control estén debidamente coordinados antes de la detonación principal.