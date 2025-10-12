Colombia

Atención empleados: el Ministerio del Trabajo aclara si las empresas pueden grabar lo que dice en su oficina

Aunque no existe una norma específica sobre el tema, la entidad recordó que toda medida de vigilancia debe respetar la intimidad y la dignidad de los trabajadores

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El Ministerio del Trabajo exige
El Ministerio del Trabajo exige que las empresas informen a sus empleados si las cámaras de vigilancia laboral graban audio - crédito Regis Duvignau/REUTERS

En muchas oficinas y fábricas del país las cámaras ya son parte del paisaje, están en pasillos, bodegas, puntos de atención e incluso sobre los escritorios. Pero lo que pocos trabajadores saben con certeza es si esos dispositivos también graban lo que dicen. Y, más importante aún, si la empresa está obligada a informarles.

El Ministerio del Trabajo aclaró que las compañías deben comunicar a sus empleados cuando las cámaras instaladas en los espacios laborales incluyen audio, aunque no existe todavía una norma específica que regule esta práctica. La entidad explicó que, ante ese vacío legal, rige el principio de permisibilidad, según el cual todo aquello que no está expresamente prohibido puede realizarse, siempre que no vulnere derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad o la privacidad de las personas.

La videovigilancia en oficinas y
La videovigilancia en oficinas y fábricas debe respetar la privacidad y la dignidad de los trabajadores, según la normativa vigente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Los empleadores no pueden ejecutar actos que vulneren o restrinjan los derechos de los trabajadores ni que atenten contra su dignidad”, recordó el ministerio, citando el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta disposición, aunque no habla directamente de cámaras o grabaciones, se interpreta como una guía para equilibrar el control empresarial con el respeto a los derechos humanos en el entorno laboral.

La cartera laboral también aludió a fallos de la Corte Constitucional que respaldan el uso de sistemas de videovigilancia en espacios de trabajo, pero bajo condiciones claras, las cámaras deben tener una finalidad legítima, como la protección de los bienes de la empresa o la supervisión del cumplimiento de tareas y, sobre todo, deben ser conocidas por los empleados. Es decir, no pueden utilizarse para invadir la vida privada ni como herramientas de vigilancia encubierta.

El Ministerio de Trabajo enfatizó que la transparencia es fundamental. Los trabajadores deben saber dónde están ubicadas las cámaras, si graban sonido y con qué propósito se usan los registros. Esta información, además, puede incluirse dentro del reglamento interno de trabajo, donde se establecen las normas de orden, seguridad y convivencia.

El uso de cámaras con
El uso de cámaras con audio en el trabajo carece de regulación específica, pero debe cumplir principios de transparencia y respeto a los derechos fundamentales - crédito Alcaldía de Bogotá

“Las empresas pueden contemplar el uso de cámaras de video, siempre que se garantice el respeto a la honra, la intimidad y la privacidad de los trabajadores”, precisó la entidad. No obstante, aclaró que su pronunciamiento tiene carácter orientador, lo que significa que no es de obligatorio cumplimiento, aunque sí sirve como referencia para evitar conflictos laborales o sanciones futuras.

En la práctica, esta recomendación busca prevenir abusos y fortalecer la confianza entre empleadores y empleados. En los últimos años, varios casos de grabaciones no autorizadas generan controversia, especialmente en sectores como el comercio o los servicios de atención al público, donde la línea entre vigilancia y violación de la privacidad suele ser delgada.

Los especialistas en derecho laboral advierten que las empresas deben definir políticas internas claras sobre el uso de cámaras con audio y garantizar que todos los trabajadores estén informados y hayan recibido copia o notificación de dichas normas. De lo contrario, podrían exponerse a sanciones económicas y administrativas si se demuestra que hubo vulneración de derechos.

La Corte Constitucional respalda la
La Corte Constitucional respalda la videovigilancia en el trabajo solo si tiene una finalidad legítima y es conocida por los empleados - crédito Corte Constitucional

El debate sobre la videovigilancia con audio se da, además, en un contexto de creciente digitalización del trabajo y de mayores herramientas tecnológicas para monitorear la productividad. Mientras algunas compañías argumentan que las grabaciones contribuyen a la seguridad y al control de calidad, los sindicatos y expertos en privacidad advierten sobre el riesgo de que se normalicen prácticas invasivas sin consentimiento.

Por ahora, el Ministerio del Trabajo insiste en que cualquier medida de control debe respetar los límites legales y éticos. La instalación de cámaras, con o sin grabación de sonido, no puede convertirse en un mecanismo de persecución o intimidación. La vigilancia, subrayan, debe estar al servicio del bienestar y la seguridad, no de la desconfianza.

Temas Relacionados

Cámaras de vigilanciaCorte ConstitucionalMinisterio del TrabajoPrivacidadCódigo sustantivo del TrabajoColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

México vs Colombia EN VIVO:

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Tras vencer a España en Talca, la Tricolor conoció a segunda hora su contrincante en Santiago, para el próximo 15 de octubre

La selección Colombia ya conoce
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

México vs Colombia EN VIVO:

México vs Colombia EN VIVO: los de Lorenzo golean 3-0 en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia