Andrés Forero se despachó en contra de Petro por respaldar a Nicolás Maduro tras el Nobel de María Corina Machado: “Mezquino”

El representante a la Cámara calificó de “cobarde” el respaldo que, según él, Petro brinda al régimen de Nicolás Maduro frente a la situación de Venezuela

Por Yeison Andrés López Romero

Andrés Forero salió en defensa de María Corina Machado y le tiró a Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, expresó su desacuerdo con la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado y dirigió críticas sobre sus alianzas internacionales.

La controversia inició con una publicación en la red social X, donde Gustavo Petro rechazó la decisión de galardonar a la opositora venezolana.

El mandatario colombiano enfatizó que su postura no debe interpretarse como un respaldo al régimen de Nicolás Maduro. “Yo no defiendo a Maduro”, afirmó Petro en su mensaje, abordando de frente los señalamientos sobre su presunta cercanía con la dictadura chavista.

En su declaración, el presidente formuló preguntas dirigidas a María Corina Machado, enfocándose en sus relaciones políticas.

Petro mostró su desacuerdo con el nombramiento de María Corina Machado, al cuestionar sus vínculos con figuras internacionales controvertidas - crédito @petrogustavo/X

Petro cuestionó la vinculación de Machado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otras figuras de tendencias extremas, describiéndolos como “amigos nazis”.

Según su mensaje en X, el mandatario sugirió que esas alianzas representarían un peligro para la estabilidad de Venezuela y la región.

El presidente también expresó: “Solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”.

El tono adoptado por Petro se volvió más crítico al considerar que un conflicto en Venezuela tendría consecuencias regionales graves.

Por último, Gustavo Petro reiteró que Colombia apoyará solo iniciativas de diálogo y no intervendrá militarmente en Venezuela. “Colombia ayudará con todo al diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande”, indicó.

Tras lo anterior, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero emitió fuertes críticas contra el presidente tras los comentarios de Gustavo Petro sobre la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado.

Andrés Forero arremetió contra Gustavo Petro por defender a Maduro - crédito @AForeroM/X

Por medio de su cuenta oficial en X, Forero cuestionó la postura de Petro frente a la líder opositora venezolana y el trato que este le ha dado al régimen de Nicolás Maduro.

En su publicación, Andrés Forero señaló: “@petrogustavo interpelando a @MariaCorinaYA y respaldando a Maduro semeja a un hombre que presencia la golpiza a una mujer y que en lugar de condenar al maltratador termina cuestionando que la víctima se queje y pida ayuda”.

Para finalizar su publicación, el representante a la Cámara llamó a Gustavo Petro “Mezquino y cobarde”.

El pronunciamiento de Forero se suma al debate generado luego de que Petro manifestara su rechazo al reconocimiento otorgado a María Corina Machado.

El dirigente de oposición consideró desacertada la postura de Petro, insistiendo en la importancia de una condena directa hacia el régimen venezolano.

Vicky Dávila y Paloma Valencia reaccionaron a la carta que le envió Gustavo Petro a María Corina Machado: “Usted decidió ser ‘aliado’ de toda esa porquería”

Vicky Dávila, opositora y precandidata presidencial, defendió la trayectoria de María Corina Machado y cuestionó duramente a Petro.

En su mensaje en X, la también periodista afirmó: “María Corina Machado es una valiente, una heroína. Ha luchado contra el narco régimen de Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles. Usted decidió ser ‘aliado’ de toda esa porquería que es cocaína y muerte”.

Vicky Dávila ya reaccionó a la carta que le escribió a María Corina Machado - crédito @VickyDavilaH/X

El pronunciamiento de Dávila enfatiza que, en opinión de sectores de oposición, la carta de Petro evita condenar abiertamente a Nicolás Maduro ni reconocer la existencia de una dictadura.

La precandidata agregó: “Millones esperamos que Trump dé la orden y tumbe a Maduro y a sus secuaces y de paso los ‘dictadorzuelos’ como usted cojan escarmiento”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia reaccionó al mensaje de Gustavo Petro dirigido a María Corina Machado tras la polémica por el Nobel de Paz 2025.

En su cuenta de X, Valencia cuestionó la redacción de la carta y planteó: “@petrogustavo lo reto: Haga una publicación bien escrita y que no se lea desencajada. Pida cárcel por los crímenes atroces y de lesa humanidad de las guerrillas. Y pida la liberación de la injusta detención y encarcelamiento de los 37 colombianos por parte de Maduro.”

