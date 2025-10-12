Ana Karina Soto comparte la emotiva lucha de su padre Gustavo Soto tras ser hospitalizado en Cúcuta

La presentadora dijo que ya fue trasladado a una habitación - crédito @karylamas/IG

El reciente traslado de Ana Karina Soto a Cúcuta para acompañar a su padre, Gustavo Soto, ha puesto en evidencia la preocupación de la presentadora por el estado de salud de su progenitor, quien permanece hospitalizado tras un episodio médico que generó alarma en su entorno familiar.

La conductora de Buen día, Colombia compartió detalles sobre la situación, luego de que su padre fuera ingresado de urgencia en una clínica de la ciudad.

El diagnóstico del padre de Soto sucedió poco más de un año después del fallecimiento de su madre

Según relató Ana Karina Soto a través de sus redes sociales, su hermana fue quien llevó a su papá al centro médico, donde los especialistas decidieron dejarlo hospitalizado debido a una aparente infección urinaria y una afección pulmonar.

La presentadora explicó que estos problemas de salud se desencadenaron a raíz de una emergencia con un incendio ocurrida en el domicilio familiar la semana anterior.

“Está en controles, les están haciendo exámenes, parece que es una infección urinaria y una afección en los pulmones a raíz de una situación que vivió la semana pasada”, detalló Ana Karina Soto inicialmente.

Tras su llegada a Cúcuta, la comunicadora pudo constatar que su padre había sido trasladado a una habitación, lo que representa un avance en su recuperación.

“Ya está en habitación, lo pasaron a piso como dice uno normalmente cuando está en la clínica”, afirmó la presentadora, quien también señaló que los médicos continúan realizando chequeos y monitoreos constantes para tratar la infección y evaluar su evolución.

Ana Karina Soto explicó que el cáncer de su padre no está en etapa avanzada pero se complicó con una infección bacteriana

“Se está recuperando, obviamente como es una infección se la tienen que tratar allá y le están haciendo exámenes de todo, lo están monitoreando”, expresó la comunicadora.

El ánimo de Gustavo Soto ha sido un factor destacado por su hija, quien aseguró que, pese a la hospitalización, su padre mantiene una actitud positiva y se describe a sí mismo como “un roble”.

La presentadora aprovechó la ocasión para agradecer públicamente el apoyo y los mensajes de aliento recibidos: “Quiero darles las gracias a todas las personas que me han escrito con respecto a la salud de papi”, manifestó Ana Karinaen sus la publicación.

Ana Karina Soto dio parte de tranquilidad por la salud de su papá

En un mensaje acompañado de fotografías familiares, la conductora subrayó la fortaleza de su padre frente a las adversidades de salud, recordando que Gustavo Soto ya había enfrentado previamente un diagnóstico de cáncer de hígado.

“Una más Papito lindo. Aquí vamos, eres un guerrero y cada prueba la superamos juntos. Vamos a salir de esta y te vas a recuperar muy pronto. Es una promesa”, escribió Ana Karina Soto en un mensaje dirigido a su padre.

El incendio que afectó la salud de Gustavo Soto

El incendio habría comenzado en la antigua habitación de Ana Karina Soto, producto de un corto circuito provocado por una fluctuación de energía que originó una chispa. “El incendio habría empezado en la habitación que era de Ana Karina, debido a un corto circuito causado por un bajón de energía que generó chispa y empezó a propagar el fuego por todo el lugar”, señaló Ariel Osorio en el programa La Corona Tv.

Cómo sigue el papá de Ana Karina Soto tras res reanimado

En medio de la emergencia, Gustavo Soto logró abandonar la vivienda y pedir ayuda. Vecinos y el vigilante del sector respondieron al llamado, utilizando baldes de agua ante la ausencia del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas.

La vivienda del padre de Ana Karina Soto resultó con daños severos y las pérdidas obligaron a que se trasladara temporalmente a la residencia de una de sus hijas.

“Jamás llegó el cuerpo de bomberos a, a apaciguar la conflagración. Pero bueno, ahí es donde los vecinos dijeron: ‘Un momentito, no nos vamos a esperar que los bomberos lleguen’. Y sin pensarlo dos veces, tomaron baldes de agua y ellos mismos lograron, eh, apagar ese incendio”, detalló Ariel.