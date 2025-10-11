Colombia

Melissa Gate revive la rivalidad con Yina Calderón tras fuertes declaraciones en redes sociales: “Fiona, te di la oportunidad”

La finalista de ‘La casa de los famosos’ revivió la enemistad con la empresaria de fajas luego de las recientes declaraciones con las que Yina intentó dañar su amistad con Emiro Navarro

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Melissa Gate se fue contra Yina Calderón por las recientes declaraciones en redes sociales - crédito Cortesía Canal RCN

La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón regresó al centro de la conversación luego de que la influenciadora paisa lanzara una serie de comentarios dirigidos a la empresaria, lo que reactivó la confrontación que ambas protagonizaron en La casa de los famosos Colombia.

En los últimos días, Yina Calderón criticó la amistad de Melissa Gate con Emiro Navarro, situación que llevó a Gate a responder en términos directos durante una transmisión.

Dentro de su intervención, la creadora de contenido expresó: “En cuanto a Fiona, querida, te voy a dejar algo muy claro, ¡qué decepción!... Es lo único que tengo para decir, eres de esas personas que hablan por conveniencia y pelean solo porque quieren fama”.

Durante la misma transmisión, Melissa Gate agregó que le había dado la oportunidad a Yina Calderón de acercarse, aunque consideró que la influenciadora volvió a fallar en su intento de reconciliación. En un mensaje dirigido a Calderón, Gate afirmó que ella debía quedarse en el “mugrero” en el que está“.

Melissa revivió enemistad con Yina Calderón tras nuevas declaraciones en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

La finalista del reality también defendió el valor de sus relaciones personales al afirmar: “Yo te di la oportunidad de acercarte a mí y volviste a fallar querida, quédate en el lugar, en el mugrero en el que estas, en el hueco de donde viniste, porque mi amistad es demasiado valiosa”.

Melissa Gate recordó, además, cuando en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón le aseguró que nadie la conocía, motivo por el que le presentó seguidores que respalden su trabajo.

Según Gate, si Calderón es reconocida actualmente, se debe a las menciones que ella hizo, incluso al punto de señalar que fue la razón por la que la mandaron a La casa de los famosos All-Stars. “Si a ti te conocen un poquito más, es gracias a mí, deberías estar agradecida, porque a esta se la llevaron para All-Stars, y decías que nadie me conocía”, comentó Melissa.

Melissa Gate respondió en una transmisión a las declaraciones de Yina Calderón, reafirmando que la amistad con Emiro Navarro permanece intacta - crédito @all.melissagate/ TikTok

La confrontación alcanzó uno de sus puntos más duros cuando Melissa Gate concluyó su mensaje diciendo: “Vuelvo y te lo repito: te odiaría, pero eres fea, Dios te odio primero. Aléjate de mí, por favor, no quiero ni que me vuelvas a hablar, ni a escribir, ni a dirigir la palabra. Personas como tú son el vivo ejemplo de que la gente solo es valiente detrás de un celular”.

Este intercambio dejó claro que las diferencias entre ambas exparticipantes del reality no han terminado y mantiene la atención sobre los desacuerdos personales y públicos que emergieron durante su permanencia en el programa.

Melissa aclara su relación con Emiro Navarro tras polémica con Yina Calderón

Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos, reapareció en redes sociales para rechazar los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Emiro Navarro y reafirmó la cercanía entre ambos.

“Yo a Emiro le debo demasiado, es una excelente persona, es un gran amigo, yo por él hasta sería capaz de hacer las paces con Karola, es para que vean que yo lo quiero mucho”, expresó la influenciadora paisa.

La finalista de La casa de los famosos aseguró que aún mantiene una amistad con Emiro - crédito @mundo_reality_/ TikTok

Sobre los comentarios que apuntaban a un distanciamiento, Melissa Gate explicó que la amistad que mantiene con Navarro no depende de la frecuencia de sus encuentros, sino del apoyo recíproco y de la confianza. “No soy de esas amigas que lo acosa, como ustedes pueden ver, yo dejo que él haga su vida, pero cuando nos reunimos, nos adelantamos y para ser amigo, no tienes que estar las 24/7, puedes estar cuando te necesiten”, argumentó la finalista.

La creadora de contenido aprovechó la grabación para responder a Yina Calderón y negó que exista una ruptura con Navarro. “Entonces, para esa boquisucia, boquipodrida que está diciendo por ahí que él y yo no somos amigos; mor, sí somos y estamos más unidos que nunca”, concluyó Melissa Gate.

