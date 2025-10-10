Saade amenazó con acabar “de tajo” la Procuraduría por meterlo en investigación sobre el lío de los pasaportes: “Perversa”

El precandidato aseguró que no está relacionado con las irregularidades que se presentaron en el proceso que garantizaría el suministro de pasaportes. Aclaró que solo siguió órdenes del presidente Petro - crédito Colprensa

En julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo Urrutia, Laura Camila Sarabia Torres y el ex jefe de Despacho de la Presidencia y precandidato presidencial Alfredo Saade Verge. Esto, por presuntas irregularidades en la gestión del proceso por medio del cual se establecería la elaboración y distribución de los pasaportes colombianos.

Según informó en un comunicado, los exministros de Relaciones Exteriores no estructuraron eficiente y oportunamente los tiempos para llevar a cabo el debido proceso que permitiría a los ciudadanos contar con una empresa encargada del suministro de los documentos.

Por su parte, Saade se habría extralimitado en sus funciones al “haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.

Los excancilleres Luis Gilberto Murillo Urrutia, Laura Camila Sarabia Torres están siendo investigados disciplinariamente por irregularidades en el proceso que garantizaría el suministro de los pasaportes - crédito Bienvenido Velasco/EFE - Colprensa

El exfuncionario del Gobierno rechazó la apertura de la investigación en su contra y pidió a la Procuraduría que se le desvinculara de las indagaciones. Sin embargo, su solicitud fue denegada.

El procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, explicó que se cumplieron todos los requisitos para adelantar esa actuación, por lo que resolvió no acceder a la solicitud de desglose de la investigación en contra del disciplinante.

Respuesta de Alfredo Saade a la Procuraduría

Saade reaccionó con molestia a la decisión del organismo de control a través de su cuenta de X, en la que señaló a la Procuraduría de engañar al mantener la decisión de vincularlo a las indagaciones.

La Procuraduría negó solicitud de Alfredo Saade de desvincularlo de la investigación que adelanta por irregularidades en proceso para garantizar el suministro de pasaportes - crédito @alfredosaadev/X

“La @PGN_COL insiste en mentir al tratar de vincularme en una trama presuntamente corrupta por parte de los exministros mencionados. Yo jamás he tenido que ver con la elaboración de pasaportes debido a que no he sido canciller ni he trabajado en la cancillería”, señaló el ex jefe de Despacho.

Aseguró que, en cumplimiento de sus funciones en la Presidencia, se limitó a cumplir las directrices del primer mandatario Gustavo Petro. En consecuencia, cuestionó a la Procuraduría por incluir su nombre en la investigación, aunque no tenía relación directa con el problema que se presentó alrededor del suministro de los pasaportes, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Cual es la intención perversa del procurador con ese boletín al incluir mi nombre? Pregunto: a quien le están haciendo el mandado? (sic)”, señaló el exfuncionario en la red social.

El ex jefe de Despacho aseguró que no estuvo relacionado con el problema del suministro de los pasaportes en Colombia - crédito @alfredosaadev/X

Amenaza y rechazo hacia la Procuraduría

En otra publicación, advirtió que el procurador delegado que tomó la decisión de no aceptar su solicitud, Esiquio Sánchez, sería una “cuota política” de sus “contradictores”. No obstante, no presentó pruebas al respecto.

Asimismo, aseguró que se le está dando un tratamiento de exministro, pese a que no ha liderado ninguna cartera, en específico, la Cancillería, e insistió en que las actuaciones en su contra son de carácter político y que carecen de sustento jurídico.

Insinuó que habría irregularidades en la investigación en su contra, relacionadas con promesas de puestos para quienes lo acusaran “falsamente”. Mencionó el caso de un funcionario del área jurídica de la Cancillería que pasó a ocupar el mismo cargo en la Superintendencia Nacional de Salud.

Alfredo Saade cuestionó a la PGN por no desvincularlo de una investigación que adelanta por el lío de los pasaportes - crédito @alfredosaadev/X

Así las cosas, informó que continuará “dando la pelea” para que no se le investigue y amenazó con acabar con la Procuraduría si llega a ocupar el puesto más importante del país.

“Iré hasta el final y si es necesario hasta los organismos internacionales. La procuraduria @PGN_COL no puede seguir siendo usada para perseguir a contradictores políticos; POR ESO SI SOY PRESIDENTE LA ACABARE DE TAJO. QUIENES NO TIENEN MORAL PARA JUZGAR JAMÁS DEBEN ACERCARSE AL FUEGO (sic)”, sentenció el ex jefe de Despacho.