Cancelaron presentación gratuita de Ryan Castro en un parque de Bogotá: “No cumplía con la reglamentación”

En los aparentes incumplimientos, las autoridades previeron una asistencia mayor a la autorizada en el permiso otorgado para la sesión en vivo del artista

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La sorpresa de Ryan Castro:
La sorpresa de Ryan Castro: evento privado con sus seguidores en Bogotá antes de estrenar ‘Hopi Sende’ - crédito @ryancastro/IG

La Alcaldía Local de La Candelaria anunció la cancelación del evento Live Session (sesión en vivo) programado con el artista Ryan Castro este viernes 10 de octubre de 2025, en la cancha del Parque La Concordia, debido a incumplimientos en la reglamentación vigente sobre espectáculos públicos.

La decisión se tomó luego de revisar la documentación presentada por los organizadores y concluir que no cumplía con los requisitos exigidos para eventos de la magnitud prevista.

Según informó la Alcaldía Local de La Candelaria, a través de un comunicado, el evento contaba con un permiso de baja complejidad para un aforo de entre 150 y 500 personas.

Comunicado oficial sobre cancelación de
Comunicado oficial sobre cancelación de evento gratuito de Ryan Castro en el parque La Concordia - crédito Alcaldía Local La Candelaria

Sin embargo, las autoridades distritales determinaron que la convocatoria podría superar ampliamente esa cifra, dada la proyección internacional de Ryan Castro y la difusión que tuvo el encuentro en redes sociales y medios.

Tras la revisión de la documentación, se estableció que el certificado Suga presentado no se ajustaba a la dimensión real del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad bajo el Decreto 599 de 2013.

Ryan Castro anuncia fiesta en
Ryan Castro anuncia fiesta en Bogotá como previo al lanzamiento de su nuevo álbum - crédito @ryancastro/IG

Otro de los hallazgos fue que la póliza de responsabilidad civil no correspondía al lugar programado, sino al Movistar Arena. Además, la organización Break Fast Live recibió una medida correctiva (comparendo), en aplicación de la Ley 1801, artículo 92, literal 16, por incumplir requisitos normativos.

La alcaldesa Angélica María Angarita Serrano declaró: “Nuestro deber es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de La Candelaria. El centro histórico es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”.

Alcaldesa local de La Candelaria tras cancelación de evento Ryan Castro - crédito suministrado a Infobae

La Alcaldía Local de La Candelaria reiteró su compromiso de garantizar que toda actividad cultural y recreativa que se realice en el centro histórico respete la normativa vigente, priorizando la seguridad, el respeto por el patrimonio y el bienestar de residentes y visitantes de este sector emblemático de la ciudad.

Lanzamiento del nuevo álbum

El anuncio de esta cancelada fiesta exclusiva en Bogotá para escuchar en primicia el nuevo álbum había generado gran expectativa entre los seguidores de Ryan Castro.

El artista antioqueño, conocido por su capacidad para fusionar el género urbano con el dancehall, reveló que estaba ultimando detalles para el lanzamiento de la segunda parte de su disco, titulado ‘Hopisende’, que estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 23 de octubre.

Según información publicada por Noticias RCN, el propio cantante expresó su entusiasmo por compartir este trabajo con sus fanáticos en un evento previo al estreno oficial.

Ryan Castro revela qué mujeres le gustan más si las monas o pelinegras - crédito @awooclips/TikTok

La influencia de Curazao se percibe de manera notable en esta nueva producción, ya que Ryan Castro residió varios años en la isla, lo que marcó su estilo y aportó matices distintivos a su música.

El intérprete de ‘Sanka’ sorprendió a sus seguidores al revelar el set list oficial de ‘Hopisende’, consolidando así la expectativa en torno a este lanzamiento.

En palabras del propio artista, “Más candela, más prendido, más dancehall, más flow. Póngase ready para lo nuevo que viene, estoy terminando de ultimar detalles y les tiro ese regalazo, pues tengo ganas de hacer un party en Bogotá para que lo escuchemos juntos antes de sacarlo”, según declaraciones recogidas por Noticias RCN.

La fusión de Maldy y
La fusión de Maldy y Ryan Castro revive la esencia del reguetón clásico con un toque colombiano - crédito Infobae Colombia

Además de la propuesta musical, Ryan Castro abordó una polémica reciente relacionada con la temática de sus canciones. El cantante explicó que planea lanzar un tema dedicado a sus fanáticas de cabello negro, en respuesta a las críticas que recibió tras haber compuesto una canción en honor a las mujeres rubias.

Esta aclaración busca equilibrar la representación en su repertorio y atender las inquietudes de su audiencia.En los últimos días, la figura de Ryan Castro también ha sido tendencia por su interacción con el influencer Emiro Navarro. Este último convocó a sus seguidores a una transmisión en vivo en TikTok para documentar diversas actividades junto al cantante. Durante este encuentro, el llamado “cantante del ghetto” sorprendió a Navarro al obsequiarle un iPhone 17 Pro Max presentado dentro de una caja de tenis.

