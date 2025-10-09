Recuperan camioneta de alta gama que había sido hurtada en Kennedy, Bogotá: tres delincuentes fueron capturados

Las autoridades activaron un "Plan Candado" para dar con el paradero de los criminales - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El hurto a vehículos es uno de los delitos que mantiene atemorizados a los habitantes de Bogotá y que saca a la luz la contundencia y sofisticación con que operan las bandas delincuenciales que se dedican al robo de automotores en la ciudad.

En la noche del 8 de octubre de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres sujetos señalados de hurtar una camioneta de alta gama en la localidad de Kennedy. La rápida acción de las autoridades permitió dar con el paradero del vehículo hurtado, así como el de los delincuentes que eran reincidentes en la comisión de delitos.

La detención de los sujetos se produjo en la localidad de Bosa, por lo que la operación involucró la coordinación de uniformados de varias estaciones de Policía del suroccidente de la ciudad. En total fueron tres las personas capturadas que tenían anotaciones por hurto e, incluso, una de estas había pagado una condena de ocho años en un centro carcelario.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma traumática, cuatro celulares y una motocicleta que, según las hipótesis de las autoridades, era utilizada por los criminales para cometer los hurtos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, la operación se produjo luego de la alerta ciudadana que permitió la activación del “Plan Candado” que terminó con la interceptación de los delincuentes y la recuperación de la camioneta hurtada.

“Nuestras zonas de atención mediante la activación del plan candado logran la captura de estas tres personas, quienes se movilizaban en una motocicleta”, indicó el uniformado.

Luego de ser capturados, los sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto agravado y calificado, el cual los enfrenta a una pena que oscila entre los tres y ocho años de reclusión en un centro penitenciario.

De igual manera, el coronel Chauta preciso que en lo corrido de 2025 se ha registrado una reducción del 15% en el hurto a vehículos y se han capturado 1.336 personas por diferentes delitos en la localidad de Bosa, uno de los sectores en donde la inseguridad golpea con mayor contundencia a los bogotanos.

Este el panorama del hurto a vehículos en Bogotá

Durante el primer trimestre de 2025, se registraron 598 hurtos de vehículos particulares, lo que representa una reducción del 62,7% en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, la incidencia sigue siendo elevada, con un robo de carro aproximadamente cada tres horas y media en la ciudad.

De acuerdo con la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, las localidades más afectadas por este delito son Kennedy, con 1.068 casos; Engativá (467); Puente Aranda (465); Ciudad Bolívar (367) y Suba (281).

De acuerdo con la cabildante, gran parte de los robos se ha realizado mediante el uso de llaves maestras, modalidad presente en el 52% de los casos, lo que facilita que los delincuentes roben vehículos sin forzar cerraduras ni causar daños visibles.

No obstante, las motos y los taxis también son objetivos frecuentes, especialmente bajo modalidades como el “halado”, que consiste en robar vehículos estacionados sin usar la fuerza.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan saber con claridad cómo actuar si se es víctima de este delito. En primer lugar, se recomienda acudir a las autoridades a través de la línea 123, con el fin de realizar la denuncia inicial y activar el protocolo de búsqueda de las autoridades.

Para reducir el riesgo de hurto, se recomienda no dejar vehículos abandonados en vías públicas, evitar dejar objetos de valor a la vista, y mantener en buen estado los sistemas de seguridad como los sistemas de rastreo GPS.