Colombia

Plan éxodo, retorno y Pico y placa regional: Cundinamarca y Bogotá anuncian medidas para garantizar la movilidad durante el puente festivo

Las autoridades refuerzan campañas de prevención, supervisión y sanciones para garantizar seguridad en los principales corredores de la región

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Más de 2,1 millones de
Más de 2,1 millones de vehículos retornarán a Bogotá durante el puente festivo del Día de la Raza - crédito Gobernación de Cundinamarca

En medio del receso escolar y la proximidad del puente festivo del Día de la Raza, las autoridades de Cundinamarca y de la Secretaría de Movilidad de Bogotá afrontan un reto significativo: asegurar un retorno seguro y ordenado para más de 2,1 millones de vehículos, en el contexto de una temporada de alto flujo en las vías y con el agravante del cierre parcial de la vía al Llano, uno de los corredores estratégicos de conexión nacional.

Según el balance del primer fin de semana de la Semana de Receso, 1.506.686 vehículos transitaron por los corredores del departamento, experimentando velocidades promedio de 49,8 km/h en sentido de salida y 27,5 km/h en sentido de retorno. Estas cifras reflejan tanto el volumen elevado como las condiciones predominantes de clima seco y tráfico intenso, anticipando jornadas de operación vial compleja durante el puente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En relación con la seguridad vial, entre el viernes 4 y el domingo 5 se reportaron 8 siniestros viales en las principales arterias de la región. Los incidentes involucraron a 13 vehículos y resultaron en 8 personas lesionadas en municipios como Madrid, Mosquera, Suesca, Gachancipá y Villeta. Además, se lamentó el fallecimiento de un peatón en Silvania, lo que subraya la relevancia de las campañas de prevención y supervisión en puntos críticos.

Ocho siniestros viales y un
Ocho siniestros viales y un peatón fallecido marcan el inicio de la Semana de Receso en las carreteras - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Para reforzar el control y la gestión del tráfico, los agentes de tránsito mantienen presencia activa en localidades clave como San Antonio del Tequendama, Guasca, Sibaté, La Mesa y Tena. Durante las labores preventivas y de control, se expidieron 145 comparendos y se realizaron 41 inmovilizaciones de vehículos por infracciones relacionadas con condiciones tecno mecánicas deficientes, exceso de velocidad y maniobras riesgosas como adelantamientos en curva.

De cara a los desplazamientos de regreso previstos para el festivo, la Secretaría de Movilidad Contemporánea activó el Plan Retorno, que incluye medidas como vías reversibles y controles operativos especiales. Entre las acciones destacadas figura el reversible continuo entre Apulo y Mosquera, operativo el domingo 12 de octubre desde las 2:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. y el lunes 13 de octubre de 10:00 a. m. a 11:59 p. m. Además, se implementará un reversible adicional en Soacha el lunes festivo entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Gestores viales y tecnología apoyarán
Gestores viales y tecnología apoyarán la movilidad y la seguridad en puntos clave de Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

Una de las principales estrategias para distribuir el flujo vehicular hacia Bogotá es la aplicación del Pico y Placa Regional, que estará vigente el lunes 13 de octubre. Bajo esta medida, los vehículos con placa par podrán ingresar entre las 12:00 p. m. y 4:00 p. m., mientras que los de placa impar lo harán de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Este dispositivo busca evitar congestiones masivas en los principales accesos y fomentar la planificación anticipada de los viajes, de acuerdo con el último dígito de la placa.

Adicionalmente, desde el sábado 10 hasta el lunes 13 de octubre regirán restricciones para vehículos de carga con capacidad superior a 3,4 toneladas, aplicables en corredores estratégicos como Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot – Soacha, Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao. Los horarios de restricción han sido programados para minimizar el riesgo de congestiones y accidentes, contribuyendo así a una circulación más fluida en los momentos de mayor demanda.

La multa por infringir las
La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad enfatizó que el incumplimiento del Pico y Placa Regional constituye una infracción según el literal C14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, sancionada con una multa de $604.100. Por ello, instó a los conductores a consultar el cronograma oficial y coordinar sus desplazamientos conforme a las restricciones vigentes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y la responsabilidad durante los desplazamientos, recomendando revisar el estado mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y mantener conductas de seguridad vial.

Temas Relacionados

Movilidad Secretaría de Movilidad de Bogotá Cundinamarca Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá Soacha Seguridad vial Tránsito Pico y Placa Regional Vía al LlanoPlan éxodoPlan RetornoColombia-Noticas

Más Noticias

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

A través de un homenaje público, el participante de ‘MasterChef Celebrity’ recordó la fortaleza y esperanza que su pareja fallecida en 2023 transmitió en vida

Raúl Ocampo conmueve con un

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

La actriz aseguró que espera descubrir la fórmula para “acompasar” ambos órganos, como afirmó el mandatario

Paola Turbay se refirió a

Otty Patiño reporta un nuevo avance en el proceso de paz entre Los Pepes y Los Costeños: en esto consiste

Recientemente, los líderes de las bandas delincuenciales con mayor injerencia criminal en Atlántico pactaron una tregua en la cárcel La Picota de Bogotá

Otty Patiño reporta un nuevo

Así puede preparar un delicioso champús en casa, debida destacada en reconocido ranking mundial

El portal global Taste Atlas, especializado en sabores auténticos, destacó la bebida tradicional del Valle del Cauca en el quinto puesto. Su autenticidad y particular sabor resaltó entre las demás preparaciones

Así puede preparar un delicioso

El Congreso fue duramente criticado por tomarse la semana de receso: estos son los días que tendrán de descanso

El legislativo decidió no sesionar por una semana, lo que causó polémica en distintos sectores del país

El Congreso fue duramente criticado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Deportes

La vez que Miguel Ángel

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones