Excanciller Álvaro Leyva demandó a Gustavo Petro ante la Fiscalía de Estados Unidos por su discurso en calle de Nueva York: “Para que se investigue”

El exministro aseguró que pidió a la justicia que se indague sobre motivaciones que tuvo el mandatario colombiano al solicitar al ejército de ese país desobedecer a Donald Trump

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Álvaro Leyva denunció a Petro ante la Fiscalía General de Estados Unidos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Las actuaciones del presidente Gustavo Petro durante su viaje a Estados Unidos, donde protagonizó un evento público no autorizado frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, siguen dando de qué hablar.

De hecho, dos semanas después del acto público en el que el mandatario pidió a las Fuerzas Militares de Estados Unidos desobedecer al Donald Trump, en medio de las fuertes tensiones que se adelantaban entre el Estado de Israel y Palestina, el jefe de Estado colombiano recibió una nueva demanda, pero esta vez, en territorio norteamericano.

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva informó este jueves 9 de octubre que presentó una denuncia ante la Fiscalía de ese país para solicitar una investigación contra el presidente Gustavo Petro tras su aparición.

Según el comunicado divulgado por Leyva, la solicitud busca que la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, examine los alcances legales y políticos de la intervención del mandatario colombiano.

El excanciller entregó detalles de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Estados Unidos contra Gustavo Petro - crédito red social X

Presenté un nuevo denuncio ante la Fiscal General de los Estados Unidos de América, @AGPamBondi (U.S. Departamento de Justicia), para que se investigue la intención y consecuencias de la arenga pública que el Presidente Gustavo Petro pronunció en plena calle de la ciudad de Nueva York, haciendo uso de un megáfono, en sitio carente de inmunidad diplomática, toda vez que ya había abandonado los predios de las Naciones Unidas en donde tuvo lugar su presentación oficial con motivo de su participación como Jefe de Estado en la sesión 80 de la Asamblea General de esa organización”, señaló.

En su pronunciamiento, Álvaro Leyva enfatizó que la posición de jefe de Estado de Petro supone un conocimiento pleno sobre las implicaciones de su conducta, cuyo impacto, aseguró, no puede considerarse fruto de la ignorancia o el descuido.

Destacó que la acción del presidente corresponde a una nueva solicitud a la justicia norteamericana para que adelantar acciones contra el jefe de Estado Colombiano, aunque aseguró que ya había interpuesto una denuncia días antes.

“La estatura política de Gustavo Petro, dada su condición de cabeza del Estado colombiano, no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta. Sin duda, está atada, a los hechos que puse en conocimiento de la alta funcionaria americana ya citada, señora Pamela Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos, en denuncio presentado por mí el 25 de septiembre del año que corre, contra el propio Gustavo Petro Urrego, Presidente, y su cómplice en conducta delictual, el ciudadano español señor Juan Diego Quesada”, continuó el excanciller.

El excanciller entregó detalles de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Estados Unidos contra Gustavo Petro - crédito red social X

Leyva también cuestionó la actitud del mandatario durante ese acto, afirmando que, al victimizarse públicamente, el presidente pretende obtener “solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo”, una estrategia que calificó como una degradación del perfil del presidente de la República.

Victimizarse como estrategia política buscando solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público señor Presidente Petro”, señaló el exministro en su cuenta de X

“Se trata de primero yo, segundo yo y tercero yo, al son de una decadencia que afecta a nuestro país en todos los órdenes. Que se me venga encima el imperio (lo buscado por usted), que de ello mucho alcanzo. Saco provecho. Una vergüenza”, añadió.

Según la declaración del excanciller, en los próximos días dará a conocer los detalles del nuevo denuncio a través de una carta pública dirigida al presidente.

En los próximos días daré a conocer los términos del denuncio que presenté hoy. Lo haré mediante carta pública que habré de enviar al Presidente Petro. Hasta pronto ciudadanas y ciudadanos. Dios los guarde”; concluyó el exministro de Relaciones Exteriores.

