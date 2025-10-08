Colombia

Registrador se reunirá con líderes del Pacto Histórico para definir el futuro de la consulta del 26 de octubre

La reunión se enfocará en analizar si existen condiciones para realizar la consulta planteada para el 26 de octubre, tras la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Iván Cepeda, Carolina Corcho y
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero firmaron en la Casa de Nariño su compromiso de seguir firmes en la consulta interna del Pacto Histórico - crédito @QuinteroCalle/X

La Registraduría Delegada en lo Electoral y la Dirección de Gestión Electoral convocaron a los representantes legales de Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica para realizar una reunión este miércoles 8 de octubre a las 4:00 p. m.

El encuentro tiene como propósito revisar la viabilidad de la consulta del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, luego del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá.

Durante la reunión, las entidades y los partidos analizarán las implicaciones del fallo y evaluarán los pasos a seguir en torno a la jornada consultiva.

La Registraduría y los partidos
La Registraduría y los partidos analizarán las implicaciones del fallo y evaluarán los pasos a seguir en torno a la jornada - crédito Luisa González/REUTERS

El proceso busca garantizar que el desarrollo de la consulta cumpla con las disposiciones legales y las decisiones recientes del tribunal, lo que podría definir el futuro inmediato de la participación política programada para el próximo mes.

De hecho, los precandidatos Daniel Quintero y Carolina Corcho hablaron en W Radio sobre el futuro de la consulta del Pacto Histórico.

Según la exministro de Salud, “el fallo proferido por el Tribunal de Bogotá no afecta la consulta, pues no hay una orden judicial en este momento que ordene suspenderla. El fallo lo que dice es que se niega una tutela con unas pretensiones que teníamos Gustavo Bolívar y yo como tutelantes(...) No existe hoy orden alguna de un juez de la República que suspenda la consulta”

Por su parte, Daniel Quintero precisó a W Radio que “la consulta tiene más vidas que un gato, porque la han tratado de matar de todas las maneras. Y yo me pregunto en el fondo, ¿por qué tanto miedo a que nos unamos en el Pacto Histórico? Le tienen miedo a eso, porque con ese pacto logramos la victoria de nuestro presidente Petro, y a eso le tienen miedo los poderes en Colombia”.

Daniel Quintero, precandidato y exalcalde de Medellín
Daniel Quintero, precandidato y exalcalde de Medellín - crédito Daniel Quintero/Facebook

Y agregó: “atendiendo las recomendaciones de la MOE y de otras autoridades, firmamos un compromiso político de los tres candidatos. Ese acuerdo dice que quien gane la consulta, más allá de si posteriormente hay peleas jurídicas o lo que sea, los tres vamos a respetar el resultado y nos vamos a decidir por una sola candidatura en marzo. Mientras los otros partidos se dividen, en el Pacto Histórico estamos luchando para unirnos, esa es nuestra gran batalla: unirnos y presentarle a los colombianos una Colombia de oportunidades”.

Fallo del tribunal

La coalición Pacto Histórico se enfrenta a un nuevo escenario adverso tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que marcó un giro en la ruta electoral de la principal fuerza política de izquierda en Colombia.

El tribunal consideró improcedente la tutela que había ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar el proceso de inscripción para la consulta interna planificada para el 26 de octubre, en la que estaba previsto que compitieran Daniel Quintero Calle, Iván Cepeda y Carolina Corcho. La decisión bloquea jurídicamente la consulta, dejando en suspenso la definición del candidato presidencial de la coalición.

De acuerdo con información de Cambio, la decisión judicial deja sin sustento legal la realización del proceso, aumentando la incertidumbre sobre los mecanismos de selección tanto para la candidatura presidencial como para las listas al Congreso.

La tutela había sido presentada por Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar, aspirando garantizar la participación de la colectividad a través de una consulta interna. El tribunal, sin embargo, dejó sin efecto la medida provisional que favorecía a la coalición y supeditaba la personería jurídica de Colombia Humana a determinados requisitos impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La coalición Pacto Histórico afronta
La coalición Pacto Histórico afronta otro revés en el proceso hacia los comicios presidenciales de 2026. Este martes 7 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió que la tutela que obligaba a la Registraduría a permitir la inscripción para la consulta interna prevista el 26 de octubre carece de fundamento - crédito @UltimaHoraCR

En su resolución, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que el Pacto Histórico disponía de otras vías legales antes de acudir a la tutela como mecanismo para proteger sus derechos políticos. El fallo también negó la protección a los derechos fundamentales de participación política e igualdad invocados por los solicitantes y anuló la suspensión provisional previa.

Esta postura implica que no se reconoce validez jurídica a la consulta interna convocada para el 26 de octubre y obliga al grupo político a explorar otras estrategias.

Dirigentes del Pacto Histórico anticiparon a Cambio que evalúan nuevas opciones ante el CNE, responsable de definir el marco legal y procedimental para la selección de sus candidatos. Por su parte, Daniel Quintero Calle anunció su intención de promover acciones legales en respuesta al fallo, mientras en la coalición se debaten próximos pasos.

