Colombia

Pico y placa en Cartagena hoy 8 de octubre de 2025, así regirá la medida

Cuáles son los vehículos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este miércoles 8 de octubre no lo tome por sorpresa; revise si puede conducir su vehículo en Cartagena y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Cartagena.

Recuerda que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 7 y 8.

Particulares: 7 y 8.

Taxis: 3-4.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

El gobierno de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.
  • Eléctricos o cero emisiones.
  • Oficiales de todos los niveles.
  • Fúnebres.
  • De emergencia.
  • De atención médica.
  • De distribución de medicamentos.
  • De rescate o traslado de órganos y tejidos.
  • De control de tráfico y grúas.
  • De residuos hospitalarios.
  • De medios de comunicación.
  • Que ofrecen servicios turísticos.
  • Escolares.
  • De valores
  • Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el auto con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del automóvil y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el vehículo del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y placaPico y placa CartagenaPico y placa de motos en Cartagenacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 8 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio:

Resultados Sinuano Dia y Noche 7 de octubre: los números ganadores de sus últimos sorteos

Estos son los sorteos más importantes de la costa caribe colombiana que juegan en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Dia y Noche

Chontico Día y Noche resultados martes 7 de octubre: todos los números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día y Noche resultados

Los cortes de agua en Bogotá este 8 de octubre

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Los cortes de agua en

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 8 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa Cali evita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch junto con

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo