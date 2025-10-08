Paola Holguín instaló llamativa valla con un mensaje radical e incluyó los rostros de líderes históricos: “Es hora de mirar a la derecha”

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, dio un paso arriesgado al usar una valla publicitaria que refleja su alineación con el conservadurismo global - crédito @PaolaHolguin/X

La senadora y precandidata Paola Holguín, del Centro Democrático, dio un paso audaz en su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026, ya que su campaña tomó un giro inesperado con la instalación de una valla publicitaria en La Estrella (Antioquia), que ya genera impacto.

En esta, Holguín aparece acompañada de tres figuras históricas del conservadurismo mundial: Winston Churchill, Margaret Thatcher y Ronald Reagan; el mensaje destacado también fue claro: “Es hora de mirar a la derecha”.

La valla sorprendió por su audacia, ya que la elección de estos tres líderes no es casual, puesto que ellos dejaron una huella indeleble en la historia del siglo XX, no solo por su liderazgo en tiempos de guerra, sino por su firme postura ideológica, que se alineaba con la defensa de la democracia y el libre mercado, frente a los desafíos del comunismo.

La senadora Paola Holguín lanzó una audaz valla publicitaria en La Estrella, Antioquia, que presenta a figuras históricas del conservadurismo mundial - crédito @PaolaHolguin/X

La imagen de Holguín, acompañada de estos tres líderes, refuerza su mensaje político y su identificación con una línea conservadora y de derecha, muy acorde con su trayectoria dentro del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los rostros históricos de la valla

Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y una figura clave en la lucha contra el nazismo. También fue uno de los primeros en advertir sobre la amenaza soviética, en su famoso discurso sobre el “telón de acero” de 1946. Su mensaje de resistencia al totalitarismo parece estar en sintonía con las ideas de Holguín.

Margaret Thatcher, conocida como “la Dama de Hierro”, fue primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990; su postura firme contra el comunismo y su implementación de políticas neoliberales la convirtieron en una aliada cercana de Reagan. Juntos, defendieron un capitalismo sin concesiones, una visión que la congresista uribista también promueve.

La imagen de Winston Churchill, Margaret Thatcher y Ronald Reagan refuerza la ideología y mensaje político de derecha, que quiere dar Paola Holguín - crédito @PaolaHolguin/X

Ahora, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, adoptó una postura agresiva contra la Unión Soviética y favoreció el libre mercado y la seguridad internacional; la relación de Reagan con Thatcher fue clave durante la Guerra Fría, y su influencia se refleja en la ideología de la legisladora.

Paola Holguín y su apuesta por la derecha

La valla publicitaria no solo es una estrategia de marketing político, ya que es una declaración clara de la postura de Holguín. Con la frase “Es hora de mirar a la derecha”, la senadora se posiciona como una líder de derecha, dispuesta a enfrentar lo que considera un giro peligroso hacia la izquierda en Colombia.

Estas imágenes no solo están circulando en las redes sociales, sino que ya comenzaron a aparecer en vallas publicitarias en varias ciudades, especialmente en Antioquia. Se espera que, en los próximos días, estas y otras imágenes se reproduzcan en más vallas a nivel nacional.

Paola Holguín compite internamente con figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño - crédito Prensa Paola Holguín

En relación con estas imágenes, varios usuarios expresaron sus comentarios, al señalar que: “Y caminar por la derecha. Se fluye de ida y vuelta”; “@paolaholguinm es la mejor opción para recuperar a Colombia 🇨🇴 Sus principios, valores, disciplina, dedicación, liderazgo y amor por la Patria, lo confirman"; “+diestra -siniestra”.

Actualmente, la senadora está involucrada en una disputa interna dentro de su partido, ya que compite por convertirse en la candidata oficial, junto a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, que es el padre de Miguel Uribe Turbay.

Uno de ellos tendrá que competir contra los demás candidatos el domingo 31 de mayo de 2026, en la primera vuelta. Si ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que se elegirá al nuevo presidente de Colombia; Paola Holguín se perfila como una de las favoritas para asumir este cargo.