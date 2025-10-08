Colombia

María Fernanda Cabal respondió a publicación de Gustavo Petro en donde la comparó con las ‘Camisas negras’: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”

La senadora criticó al presidente por sus declaraciones en redes sociales, y lo acusó de que el clima de confrontación política se agrava “por sus discursos que incentivan la polarización y el resentimiento social”

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La legisladora reaccionó a la
La legisladora reaccionó a la referencia del mandatario sobre grupos fascistas, acusándolo de fomentar hostilidad y de ser responsable del aumento de tensiones en el debate público colombiano - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El presidente de la República y la senadora María Fernanda Cabal han protagonizado varios intercambios públicos desde mucho antes de la llegada de Gustavo Petro al poder, debido a sus marcadas diferencias ideológicas y políticas.

Los desacuerdos entre ambos se han hecho evidentes en escenarios parlamentarios y en redes sociales, donde han defendido posturas opuestas sobre temas clave de la agenda nacional.

En ese sentido, recientemente se produjo un nuevo enfrentamiento entre ambos cuando Gustavo Petro comparó a María Fernanda Cabal con las “camisas negras”, aludiendo a grupos fascistas históricos.

Ante esta acusación, la senadora respondió de manera contundente a través de sus redes sociales: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo PetroCamisas negrasAndrés EscobarAndrés Gury RodríguezColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal culpó a Gustavo Petro de los desmanes en la marcha en apoyo a Palestina: “El único responsable es usted”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente ordenó la violencia en las marchas, y catalogó lo sucedido como “fascismo”

María Fernanda Cabal culpó a

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

La creadora de contenido colombiana había sido blanco de comentarios negativos por los cambios en sus dientes, pero se los volvió a modificar

Karina García se cambió el

Paga diario encontró a deudora oculta en lugar insólito: “usted tiene que ser más seria”

Al parecer el hombre llevaba un tiempo buscando a la mujer, por lo que se molesta al verla tratando de evadir el encuentro

Paga diario encontró a deudora

Juan Manuel Santos cuestionó la gestión del Gobierno Petro sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y alertó por las elecciones de 2026: “Inviable”

El expresidente criticó la falta de avances en la aplicación de la hoja de ruta acordada para resolver las causas del conflicto armado y alertó sobre los riesgos que representan las posturas políticas extremas en los próximos comicios

Juan Manuel Santos cuestionó la

Atentaron contra exoficial de la Policía en Barranquilla: es investigado por nexos con ‘Papá Pitufo’

Se trata del mayor (r) de la Policía Royce Javier Díaz Munive, de 45 años, ex jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y que al momento del atentado estaba acompañado de su pareja

Atentaron contra exoficial de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Karina García se cambió el

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

Lina Tejeiro está de cumpleaños y con un emotivo mensaje, la actriz celebró esta fecha: “Gracias vida por cada Lina que he sido”

Karol G es confirmada como acto principal del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′

Lili Díaz, hija de Diomedes, habló por primera vez sobre el escándalo de su expareja y Dayana Jaimes: “Yo sí soy una dama”

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar atracos: ‘Mamá, ¿usted cómo les va a decir eso?’

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: dos novedades en la nómina

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por la Copa Libertadores Femenina

Los mejores memes de la derrota del América frente a Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire