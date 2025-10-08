María Fernanda Cabal respondió a publicación de Gustavo Petro en donde la comparó con las ‘Camisas negras’: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”

La legisladora reaccionó a la referencia del mandatario sobre grupos fascistas, acusándolo de fomentar hostilidad y de ser responsable del aumento de tensiones en el debate público colombiano - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El presidente de la República y la senadora María Fernanda Cabal han protagonizado varios intercambios públicos desde mucho antes de la llegada de Gustavo Petro al poder, debido a sus marcadas diferencias ideológicas y políticas.

Los desacuerdos entre ambos se han hecho evidentes en escenarios parlamentarios y en redes sociales, donde han defendido posturas opuestas sobre temas clave de la agenda nacional.

En ese sentido, recientemente se produjo un nuevo enfrentamiento entre ambos cuando Gustavo Petro comparó a María Fernanda Cabal con las “camisas negras”, aludiendo a grupos fascistas históricos.

Ante esta acusación, la senadora respondió de manera contundente a través de sus redes sociales: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”.

