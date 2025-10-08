Colombia

Mamá de B King expresó su rotundo rechazo al lucro mediático por la muerte del artista: “Lo único que pedimos es respeto, verdad y justicia”

Los familiares del cantante solicitan a medios y usuarios responsabilidad y respeto por la memoria del artista, y advierten consecuencias legales por difundir contenido sin verificación

Iván Gaitán

Adriana Salazar, mamá del cantante
Adriana Salazar, mamá del cantante asesinado en México, aseguró que protegerá la imagen de su hijo y de falsas acusaciones

La familia de Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, anunció que tomará acciones legales en respuesta al uso no autorizado de la imagen del artista tras su fallecimiento y la circulación de información falsa sobre investigaciones al respecto.

En un comunicado firmado por Adriana Sánchez Cárdenas y Stefanía Agudelo Salazar, madre y hermana del cantante, difundido en redes sociales desde Medellín, se expresa el malestar ante el aprovechamiento mediático ocurrido días recientes.

Comunicado de la familia de
Comunicado de la familia de B King alerta sobre acciones legales por noticias que afecten su nombre e imagen

En el documento, replicado por la familia describe el profundo dolor que viven desde la pérdida del artista y denuncia que, mientras atraviesan este proceso, “han surgido múltiples versiones sin sustento o escasa veracidad, muchas de ellas especulaciones o incluso falsedades para conseguir rating, seguidores o visibilidad”.

Esta situación motivó a los familiares a solicitar respeto y a destacar la importancia de no vulnerar la privacidad ni la honra de quienes sufren una pérdida.

Según el texto, la familia ha “interpuesto acciones penales y civiles contra quienes vulneren la memoria de Byron, atenten contra nuestra honra y vida privada, o nos revictimicen” y alertaron sobre el impacto negativo que puede tener esta clase de exposición mediática.

Y agregan: “No es humano ni ético aprovechar cada hecho doloroso de la vida para enriquecer o engrandecer una reputación personal, menos aún cuando con ello se hiere a otros y se desinforma a la sociedad”, señalaron la madre y hermana del artista en el documento.

Stefania divulgó el comunicado que
Stefania divulgó el comunicado que protege la imagen del artista y advierte de acciones legales por el mal uso de su imagen

Asimismo, la declaración reconoce las múltiples expresiones públicas de solidaridad recibidas y agradece los mensajes enviados desde diferentes regiones: “En medio de nuestro dolor, queremos agradecer a toda la gente que nos ha enviado abrazos desde lugares de Colombia y del mundo”, escribieron. También resaltaron la presencia de figuras del entorno cercano tanto afectivo como musical, quienes en las últimas semanas se han pronunciado en solidaridad.

La familia enfatizó la necesidad de que todos los reportes en torno al caso se basen en hechos verificables y que los periodistas actúen conforme a la ética profesional.

“Toda información que se publique debe ser realmente verificada y emitida de manera seria y ética, pues todo lo contrario puede causar un daño irreparable”, se afirma en el comunicado replicado por Infobae. Solicitan a los medios abstenerse de compartir datos no confirmados, ya que esto interfiere en el proceso de duelo e investigación.

El comunicado también subraya las exigencias hacia la opinión pública: “Exigimos respeto a nuestro dolor y pedimos que no se vulneren nuestros derechos ni los de ninguna otra familia ante hechos tan lamentables”. Además, la familia solicita que no se continúe utilizando la imagen del artista para fines ajenos al proceso judicial y de esclarecimiento de los hechos.

El colombiano y Regio Clownn
El colombiano y Regio Clownn interactuaron con la modelo e influenciadora venezolana, que habría dado información recientemente sobre los autores del crimen

En la etapa final del mensaje, Adriana Sánchez Cárdenas y Stefanía Agudelo Salazar hacen un llamado a la justicia y piden apoyo para que el proceso esté basado en la verdad. “Apelamos a la solidaridad y a la conciencia, solicitando respeto, verdad y justicia en medio de la situación tan difícil que estamos atravesando”, concluyeron.

