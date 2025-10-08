Colombia

Colombia inadmite a ciudadano estadounidense por sospechas de turismo sexual y pedofilia en Antioquia: no justificó su visita al país y traía una maleta llena de juguete sexuales

Según Migración Colombia, este caso constituye el segundo incidente en dos días en el que se impide el ingreso a extranjeros por sospechas de actividades relacionadas con la explotación sexual

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Un ciudadano de Florida fue
Un ciudadano de Florida fue rechazado en el aeropuerto José María Córdova por sospechas de explotación sexual, en medio de un aumento de medidas para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes de delitos contra menores - crédito Migración Colombia

La inadmisión de un ciudadano estadounidense en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, ha puesto de relieve el fortalecimiento de los controles migratorios en Colombia frente al turismo sexual y la protección de menores.



El episodio más reciente tuvo lugar el 8 de octubre de 2025, cuando un viajero procedente de Florida no logró justificar de manera clara el motivo de su visita durante la entrevista de control migratorio.

Además, durante la inspección de su equipaje, la Policía Nacional y Migración Colombia hallaron elementos que, de acuerdo con las autoridades, permiten presumir una posible vinculación con el turismo con fines de explotación sexual.

Estos indicios activaron los protocolos establecidos y derivaron en la inadmisión inmediata del extranjero, en cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Migración Colombia precisó que la decisión se tomó en coordinación con la Policía Nacional y conforme a las causales previstas en el Decreto 1067 de 2015, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la moralidad y la convivencia ciudadana.

Autoridades migratorias y policiales impidieron
Autoridades migratorias y policiales impidieron la entrada de un viajero procedente de Estados Unidos tras detectar indicios de posible vinculación con explotación sexual, intensificando la vigilancia en aeropuertos colombianos - crédito Migración Colombia

La entidad informó que, entre 2024 y 2025, casi 80 extranjeros —en su mayoría estadounidenses— han sido inadmitidos por registrar alertas de pedofilia y delitos de explotación sexual. Solo en lo que va del año, cerca de 40 personas han sido rechazadas tras aparecer en el sistema Angel Watch, una herramienta internacional que permite identificar a posibles agresores sexuales.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, subrayó que la protección de la niñez es una prioridad para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Arriero López afirmó que no se permitirá el ingreso de extranjeros con historial de explotación sexual que puedan poner en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, y reiteró el compromiso institucional con la garantía de la seguridad infantil.

El procedimiento aplicado en este caso refleja la coordinación permanente entre Migración Colombia y la Policía Nacional, así como la aplicación estricta de los protocolos y la normativa migratoria para prevenir la explotación sexual y proteger a la población más vulnerable.

Con estas acciones, Migración Colombia mantiene su postura de tolerancia cero frente al turismo sexual y la explotación infantil, reforzando la vigilancia en los principales puntos de entrada al país para impedir que personas con antecedentes de delitos sexuales vulneren los derechos de la niñez colombiana.

