Marcela Reyes se refirió a la razón por la que tomó la decisión de no asistir al funeral de B King en Medellín

La decisión de Marcela Reyes de no acudir al funeral de B King ha generado un debate en redes sociales y ha situado a la reconocida DJ y empresaria en el centro de la atención pública.

En una conversación con el pódcast Más allá del silencio, Reyes explicó que su ausencia en la despedida del cantante en Medellín no estuvo motivada por falta de afecto, sino por la necesidad de proteger su bienestar emocional tras los difíciles momentos vividos desde el fallecimiento del artista en México.

La DJ relató que, tras la muerte de Bayron, ha enfrentado una oleada de comentarios y señalamientos en plataformas digitales, lo que la llevó a priorizar su tranquilidad.

“He pasado por muchas cosas difíciles y no quiero sumarle una más a mi vida”, afirmó Marcela Reyes durante la entrevista con el periodista Rafael Poveda, destacando que su decisión buscaba evitar una carga emocional adicional en un periodo especialmente delicado.

A pesar de su ausencia en el homenaje realizado en Medellín, la artista manifestó que prefiere conservar los recuerdos positivos de los siete años de relación que compartió con B King y la huella que él dejó tanto en su vida como en la de su hijo Valentino.

“Me quedo con los momentos bonitos, los que nadie me puede quitar”, expresó Reyes en ese mismo diálogo, resaltando la importancia de preservar esos instantes frente a la adversidad.

Y es que desde el trágico suceso, la figura de Marcela Reyes ha sido objeto de apoyo y críticas. Si bien ha recibido mensajes de solidaridad, también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con un antiguo conflicto que mantuvo con el cantante, el cual algunos han intentado vincular con los hechos recientes.

Ante estas especulaciones, la DJ ha sido categórica al rechazar cualquier relación con lo ocurrido y ha solicitado respeto tanto para ella como para su familia.

Además, aseguró que ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades y expresó su deseo de que se esclarezcan los hechos para que la verdad salga a la luz.

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King

En la conversación, Reyes reconoció el impacto emocional de la ruptura y aseguró que la separación se debió a diferencias profundas y cambios de conducta por parte del músico. “Yo me separé porque yo quería un cambio de Byron. Y Byron no me dio ese cambio. Yo le insistí mucho”, afirmó.

Para la DJ, el entorno y los hábitos del cantante influyeron en su decisión al observar que, dependiendo de las amistades, él adoptaba comportamientos diferentes, incluido el consumo de sustancias.

El episodio que detonó la polémica en redes ocurrió cuando ambos intercambiaron mensajes acusatorios que después circularon públicamente. La DJ destacó: “Desafortunadamente, la sociedad se quedó con un final fuerte, que fueron esos videos de parte y parte... no fuimos responsables en dejarle ver a la sociedad que, así como nos atacamos en redes sociales, nos perdonamos internamente”.

Sobre el mensaje señalado como amenaza, Marcela Reyes aclaró: “Si hubiera habido la intención de haber tenido una amenaza, no se va a hacer de mi número de trabajo... Yo fui la que le dije: ‘Redáctalo y ponlo así, porque esa era la intención’. Nunca fue una amenaza”. Además, explicó que, tras la exposición pública, ambos conversaron en privado y se disculparon.

En el pódcast, la DJ relató cómo el fallecimiento de B King afectó especialmente a su hijo: “Él amaba a mi hijo y mi hijo a él… fue su papá, prácticamente”. Finalmente, Reyes reflexionó sobre la reacción impulsiva en redes y asumió errores de ambos: “Reaccioné mal... los dos, desde la inmadurez, tuvimos esas acciones que fueron muy, pero muy desafortunadas”.