Enrique Gómez ‘prende fuego’ contra las élites que temen a Abelardo de la Espriella: “Lo atacan porque va primero”

Enrique Gómez Martínez, director del movimiento Salvación Nacional y actual jefe de debate del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, asumió una postura decidida frente a las crecientes críticas dirigidas hacia su aspirante.

En una declaración pública, compartió un video en su cuenta en la red social X, Gómez no solo defendió el liderazgo de De la Espriella, sino que cuestionó de manera directa a sectores políticos, empresariales y mediáticos que, según él, estarían buscando frenar su ascenso en la contienda presidencial.

Durante su pronunciamiento, Gómez sostuvo que los ataques que recibió De la Espriella provienen de un sector privilegiado que se niega a perder el control que históricamente ha ejercido sobre el país; para él, esas críticas no responden a hechos objetivos, sino a una estrategia de protección de intereses particulares.

Enrique Gómez aseguró que las críticas contra Abelardo de la Espriella revelan el temor de ciertos sectores por su crecimiento en las encuestas - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El miedo a un candidato independiente

“Colombia en llamas, la salud en crisis, el Estado en quiebra. Y esas élites de toda la vida, esas élites bogotanas del petrosantismo, esos grandes grupos económicos, esa clase política que le ha ido tan bien con Petro, porque ellos no han llevado la carga de esta crisis, hoy están comprometidos con una sola cosa: no salvar a Colombia, no mejorar el futuro de la ciudadanía, no traerle seguridad, frenar a Abelardo”, afirmó Gómez con vehemencia.

Gómez acusó directamente a esos sectores de promover candidaturas sin respaldo ciudadano. Según él, existe una campaña coordinada para impulsar figuras que no tienen conexión con las preocupaciones reales de la población. En ese sentido, cuestionó los esfuerzos mediáticos por posicionar precandidatos alejados de la ciudadanía y con trayectorias políticas que, en sus palabras, ya mostraron sus límites.

“Usan sus medios, sus canales, sus periódicos para prender toda esa leña mojada, todos esos candidatos que no le gustan a la opinión, que no tienen, sino pasado, no tienen ningún presente ni ningún futuro. Y ahí les soplan y les soplan a ver cuál de esos que sí controlan lo pueden, elevar en la intención de voto y en el reconocimiento”, dijo Gómez, que se mostró firme ante lo que llamó una operación para debilitar la campaña de De la Espriella.

Enrique Gómez declaró que Abelardo de la Espriella era la mejor opción para ocupar la Casa de Nariño en 2026 - crédito Presidencia

Los claros y directos señalamientos de Enrique Gómez

En medio de su intervención, el líder fue mostrando uno a uno los rostros de varias figuras públicas. Entre ellos aparecieron Claudia López, Sergio Fajardo, Daniel Quintero, Mauricio Lizcano, Eduardo Montealegre —actual ministro de Justicia—, Juan Carlos Pinzón y el abogado Jaime Lombana. A cada uno los señaló con dureza, lanzando críticas directas en distintos tramos de su declaración.

Para el dirigente de Salvación Nacional, los resultados de la campaña de su candidato desmienten los señalamientos que se hicieron en su contra. Gómez aseguró que, mientras otras campañas políticas muestran desorganización y una desconexión con las necesidades del pueblo, la de Abelardo de la Espriella avanza con fuerza y convicción.

“Y dicho sea de paso, si Abelardo es tan mal gerente de lo público, pues miren cómo va su campaña, divinamente. En cambio, esas otras campañas de tanto exministro, tanto ‘yo ya’, ‘yo ya fui’, ‘yo ya estuve’, ‘yo ya fracasé’, esos sí no tienen manera de gerenciar bien sus campañas, a pesar de las decenas de miles de millones de pesos que ese gran empresariado, ese beneficiario de las rentas del país, les está poniendo”, afirmó.

Enrique Gómez también lanzó sus críticas a Eduardo Montealegre y Jaime Lombana, en su discurso a favor de Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya Álvaro -Tavera/Colprensa

El jefe de debate de Abelardo de la Espriella dijo que su candidato no se amarra a personajes

Gómez también se refirió al papel de figuras políticas como Roy Barreras y otros nombres cercanos al actual Gobierno. Aseguró que ciertos sectores prefieren mantener sus privilegios antes que apoyar un proyecto político verdaderamente independiente.

En su declaración, insistió en que esas élites estarían dispuestas a entregar el país a la izquierda antes que permitir la consolidación de una candidatura que cuestione sus intereses.

“Estas personas lo que están es buscando cómo negociar. Están furiosas porque no logran amarrar al verdadero candidato independiente, al candidato que dice las cosas como son, al candidato que realmente lidera a la nación en esta recuperación de nuestro país y en la salvación nacional que es Abelardo”, señaló.

Abelardo de la Espriella “va divinamente”, sostiene Gómez, al comparar su campaña con la de rivales apoyados con millonarios recursos y resultados pobres - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

Además, Gómez hizo un llamado a la ciudadanía para que reconozca lo que él considera una maniobra política destinada a impedir una transformación real en el país. Aseguró que De la Espriella representa una oportunidad única para superar la crisis actual y convocó a una unión nacional que respalde su candidatura.

“Se le sigue esperando, se le sigue convocando a salvar a Colombia. Y dejen de lado la pequeñez, que todo eso la opinión pública lo ve y lo entiende por lo que es, ustedes cuidando sus privilegios y viendo si más bien impulsan a gente como Roy u otros candidatos afines al petrismo porque prefieren dejarle el país a la izquierda que perder sus privilegios”, concluyó Gómez.