Colombia

Enrique Gómez ‘prende fuego’ contra las élites que temen a Abelardo de la Espriella: “Lo atacan porque va primero”

El director de Salvación Nacional y jefe de debate del precandidato advierte que mientras el país colapsa, los poderosos están enfocados en bloquear a su aspirante, como señaló de Eduardo Montealegre —actual ministro de Justicia— y el abogado Jaime Lombana

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Enrique Gómez apuntó contra empresarios, exministros, medios y partidos tradicionales; dice que están “furiosos” porque no logran controlar al candidato que “realmente lidera a la nación” - crédito @Enrique_GomezM/X

Enrique Gómez Martínez, director del movimiento Salvación Nacional y actual jefe de debate del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, asumió una postura decidida frente a las crecientes críticas dirigidas hacia su aspirante.

En una declaración pública, compartió un video en su cuenta en la red social X, Gómez no solo defendió el liderazgo de De la Espriella, sino que cuestionó de manera directa a sectores políticos, empresariales y mediáticos que, según él, estarían buscando frenar su ascenso en la contienda presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante su pronunciamiento, Gómez sostuvo que los ataques que recibió De la Espriella provienen de un sector privilegiado que se niega a perder el control que históricamente ha ejercido sobre el país; para él, esas críticas no responden a hechos objetivos, sino a una estrategia de protección de intereses particulares.

Enrique Gómez aseguró que las
Enrique Gómez aseguró que las críticas contra Abelardo de la Espriella revelan el temor de ciertos sectores por su crecimiento en las encuestas - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El miedo a un candidato independiente

“Colombia en llamas, la salud en crisis, el Estado en quiebra. Y esas élites de toda la vida, esas élites bogotanas del petrosantismo, esos grandes grupos económicos, esa clase política que le ha ido tan bien con Petro, porque ellos no han llevado la carga de esta crisis, hoy están comprometidos con una sola cosa: no salvar a Colombia, no mejorar el futuro de la ciudadanía, no traerle seguridad, frenar a Abelardo”, afirmó Gómez con vehemencia.

Gómez acusó directamente a esos sectores de promover candidaturas sin respaldo ciudadano. Según él, existe una campaña coordinada para impulsar figuras que no tienen conexión con las preocupaciones reales de la población. En ese sentido, cuestionó los esfuerzos mediáticos por posicionar precandidatos alejados de la ciudadanía y con trayectorias políticas que, en sus palabras, ya mostraron sus límites.

“Usan sus medios, sus canales, sus periódicos para prender toda esa leña mojada, todos esos candidatos que no le gustan a la opinión, que no tienen, sino pasado, no tienen ningún presente ni ningún futuro. Y ahí les soplan y les soplan a ver cuál de esos que sí controlan lo pueden, elevar en la intención de voto y en el reconocimiento”, dijo Gómez, que se mostró firme ante lo que llamó una operación para debilitar la campaña de De la Espriella.

Enrique Gómez declaró que Abelardo
Enrique Gómez declaró que Abelardo de la Espriella era la mejor opción para ocupar la Casa de Nariño en 2026 - crédito Presidencia

Los claros y directos señalamientos de Enrique Gómez

En medio de su intervención, el líder fue mostrando uno a uno los rostros de varias figuras públicas. Entre ellos aparecieron Claudia López, Sergio Fajardo, Daniel Quintero, Mauricio Lizcano, Eduardo Montealegre —actual ministro de Justicia—, Juan Carlos Pinzón y el abogado Jaime Lombana. A cada uno los señaló con dureza, lanzando críticas directas en distintos tramos de su declaración.

Para el dirigente de Salvación Nacional, los resultados de la campaña de su candidato desmienten los señalamientos que se hicieron en su contra. Gómez aseguró que, mientras otras campañas políticas muestran desorganización y una desconexión con las necesidades del pueblo, la de Abelardo de la Espriella avanza con fuerza y convicción.

“Y dicho sea de paso, si Abelardo es tan mal gerente de lo público, pues miren cómo va su campaña, divinamente. En cambio, esas otras campañas de tanto exministro, tanto ‘yo ya’, ‘yo ya fui’, ‘yo ya estuve’, ‘yo ya fracasé’, esos sí no tienen manera de gerenciar bien sus campañas, a pesar de las decenas de miles de millones de pesos que ese gran empresariado, ese beneficiario de las rentas del país, les está poniendo”, afirmó.

Enrique Gómez también lanzó sus
Enrique Gómez también lanzó sus críticas a Eduardo Montealegre y Jaime Lombana, en su discurso a favor de Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya Álvaro -Tavera/Colprensa

El jefe de debate de Abelardo de la Espriella dijo que su candidato no se amarra a personajes

Gómez también se refirió al papel de figuras políticas como Roy Barreras y otros nombres cercanos al actual Gobierno. Aseguró que ciertos sectores prefieren mantener sus privilegios antes que apoyar un proyecto político verdaderamente independiente.

En su declaración, insistió en que esas élites estarían dispuestas a entregar el país a la izquierda antes que permitir la consolidación de una candidatura que cuestione sus intereses.

“Estas personas lo que están es buscando cómo negociar. Están furiosas porque no logran amarrar al verdadero candidato independiente, al candidato que dice las cosas como son, al candidato que realmente lidera a la nación en esta recuperación de nuestro país y en la salvación nacional que es Abelardo”, señaló.

Abelardo de la Espriella “va
Abelardo de la Espriella “va divinamente”, sostiene Gómez, al comparar su campaña con la de rivales apoyados con millonarios recursos y resultados pobres - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

Además, Gómez hizo un llamado a la ciudadanía para que reconozca lo que él considera una maniobra política destinada a impedir una transformación real en el país. Aseguró que De la Espriella representa una oportunidad única para superar la crisis actual y convocó a una unión nacional que respalde su candidatura.

“Se le sigue esperando, se le sigue convocando a salvar a Colombia. Y dejen de lado la pequeñez, que todo eso la opinión pública lo ve y lo entiende por lo que es, ustedes cuidando sus privilegios y viendo si más bien impulsan a gente como Roy u otros candidatos afines al petrismo porque prefieren dejarle el país a la izquierda que perder sus privilegios”, concluyó Gómez.

Temas Relacionados

Enrique GómezAbelardo de la EspriellaSalvación NacionalJefe de debate de De la EspriellaEduardo MontealegreJaime LombanaElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Refuerzan controles para las autorizaciones de conciertos en Bogotá tras recientes incidentes

El reciente caso del concierto suspendido impulsa a las autoridades a exigir mayor rigor en la gestión anticipada de trámites para espectáculos masivos, buscando evitar improvisaciones y fortalecer la seguridad

Refuerzan controles para las autorizaciones

Marcha Pro palestina hoy 7 de octubre, así está la movilidad en Bogotá: siga En VIVO el minuto a minuto

Se conmemoran dos años del ataque de Hamas contra Israel, un evento en el que más de 1.200 personas perdieron la vida y otras 251 fueron secuestradas

Marcha Pro palestina hoy 7

Iván Duque explotó contra la política fiscal del Gobierno de Gustavo Petro: “No crean estúpidos a los colombianos”

El exmandatario afirmó que el país paga intereses muy altos por su deuda y que los mercados ya no confían en Colombia

Iván Duque explotó contra la

Miguel Polo Polo insistió en su inocencia y lanzó duro mensaje a Gustavo Petro: “Nos vemos cara a cara en la Corte”

Con varios fragmentos de declaraciones hechas por el presidente de la República, el representante a la Cámara, afín a los partidos de oposición, se defendió ante el proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia y que quedó en firme; por presunto hostigamiento contra exmiembros del M-19, entre ellos el jefe de Estado

Miguel Polo Polo insistió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Shakira deslumbró en la portada

Shakira deslumbró en la portada de ‘Cosmopolitan’: la cantante compartió la sesión de fotos en redes sociales

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo