Ministerio del Trabajo aclaró si a empleados con estos salarios se les deben pagar horas extra, recargos nocturnos y festivos

El Ministerio del Trabajo de Colombia hizo una aclaración sobre los derechos laborales de los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Según la respuesta oficial de la Oficina Asesora Jurídica, estos empleados no tienen derecho al pago de horas extras, pero sí pueden recibir recargos nocturnos, dominicales y festivos si cumplen funciones en esos horarios. La entidad que lidera Antonio Sanguino enfatizó que la naturaleza de estos cargos depende de las funciones reales que desempeñan y no únicamente de la denominación que el empleador les asigne.

De igual forma, explicó que, conforme al Código Sustantivo del Trabajo, los empleados de dirección, confianza y manejo se encuentran excluidos de la jornada máxima legal. Por esta razón, no corresponde el reconocimiento de horas extras. Sin embargo, la normativa y la jurisprudencia vigente establecen que, si estos trabajadores laboran en horario nocturno o durante días de descanso como domingos y festivos, tienen derecho a los recargos correspondientes.

“Los trabajadores de confianza y manejo pueden trabajar jornadas superiores o inferiores a la máxima legal, sin que tengan derecho al pago o reconocimiento de horas extras, pero si laboran en jornada nocturna y días de descanso como los domingos y festivos tienen derecho a recibir la remuneración de este trabajo”, precisó el Ministerio del Trabajo.

A los trabajadores de dirección, confianza y manejo no les corresponde pagos de horas extra - crédito Ministerio del Trabajo

La definición de quiénes son considerados trabajadores de dirección, confianza y manejo no depende en forma exclusiva del título que figure en el contrato o en la comunicación del empleador. Al respecto, el Ministerio aclaró que “la naturaleza de estos puestos depende de las funciones reales desempeñadas y no solo de la denominación otorgada por el empleador”. Se trata de empleados que ejercen facultades de mando, toman decisiones de manera autónoma y cumplen labores de enlace estratégico dentro de la organización.

Características que los distinguen

Entre las características que los distinguen se encuentran:

Posición jerárquica.

Capacidad de decisión.

Función de coordinación entre diferentes áreas de la empresa.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional respalda la interpretación. En sentencias relevantes, se señaló que la exclusión de la jornada máxima legal para estos cargos no implica la eliminación de los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo.

La Corte Suprema sostiene que “si bien es cierto que los trabajadores de dirección, confianza y manejo están excluidos de la jornada máxima legal y, en consecuencia, no devengan aumentos por laborar en jornada suplementaria o de horas extras, ello no significa que la misma exclusión deba extenderse a la remuneración legalmente establecida por recargo nocturno”.

Además, la Corte Constitucional destacó la importancia de estos cargos para el funcionamiento de las organizaciones y la necesidad de que su régimen laboral refleje esa responsabilidad especial.

El salario de un director en Colombia en 2025 varía mucho según el puesto y la empresa, pero en promedio se puede encontrar un sueldo medio de alrededor de $3.970.648 a $15.000.000 mensuales o más - crédito iStock

En cuanto a la disponibilidad, el Ministerio del Trabajo aclaró que esta se entiende como la obligación del trabajador de acudir a cumplir funciones cuando el empleador lo requiera. Si la disponibilidad impide al trabajador hacer otras actividades remuneradas, debe considerarse como tiempo laborado y, por tanto, debe ser remunerada.

“La disponibilidad, entendida como la obligación que tiene un trabajador de acudir a cumplir ciertas funciones o labores en el momento en que así se lo exija su empleador, puede considerarse tiempo laborado si impide al trabajador realizar otras actividades remuneradas”, indicó la entidad al citar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Obligatorio cumplimiento

El ministerio también recordó que los conceptos emitidos por su Oficina Asesora Jurídica tienen carácter orientador y no son de obligatorio cumplimiento. “Los conceptos emitidos son de carácter orientador y no tienen obligatoriedad, puesto que la definición de derechos corresponde únicamente a los jueces de la República”, señaló la entidad.

Por tanto, aunque la cartera puede guiar a empleadores y trabajadores sobre la interpretación de la normativa laboral, la resolución de controversias y la declaración de derechos individuales corresponde de forma exclusiva a los jueces.

Antonio Sanguino es el ministro del Trabajo - crédito Ministerio del Trabajo

Acuerdos entre empleadores y trabajadores

Respecto a los acuerdos entre empleadores y trabajadores, la misma fue enfática al decir que en que estos no pueden desconocer los derechos mínimos establecidos en la ley. “Cualquier acuerdo entre empleadores y trabajadores no puede desconocer los mínimos derechos consagrados en la ley”, advirtió. De acuerdo con el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, cualquier estipulación que afecte o desconozca estos derechos carece de validez.

La función del Ministerio del Trabajo se limita a la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral, sin intervenir en controversias particulares.

“El Ministerio de Trabajo, como autoridad administrativa, funge como un órgano de control, cuya función está encaminada a vigilar, controlar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones ya contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo”, afirmó.