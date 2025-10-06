Marta Lucía Ramírez señaló que la reputación de Colombia ante Estados Unidos ha quedado gravemente golpeada por Petro: “Lo más preocupante es que en lugar de rectificar se victimiza”

Marta Lucía Ramírez se despachó en contra de Gustavo Petro y habló de la relación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Montaje Infobae

El reciente mensaje publicado en X, de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez puso de relieve las profundas implicaciones que tiene la política antidrogas y la reciente posición de Estados Unidos frente a Colombia.

Según Ramírez, aunque el país se libró de sanciones económicas, su imagen internacional resultó seriamente afectada.

“Estados Unidos salvó a las Fuerzas Militares, a la Policía y al sector empresarial, pero señaló directamente al Gobierno por su inacción”, puntualizó la exfuncionaria.

Las cifras oficiales reportaron 253.000 hectáreas de coca en 2023 y la posibilidad de que la cifra llegue a 310.000 para 2024.

Estas cifras, según la interpretación de Ramírez, es un reflejo del fracaso actual en la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

Más allá de este diagnóstico, la exvicepresidenta rechazó la tendencia presidencial de responsabilizar a terceros y centrar el debate en la victimización, en vez de buscar soluciones integrales y consensuadas.

Ramírez planteó la urgencia de un acuerdo nacional capaz de sustituir la economía de la coca por cultivos legales de alto valor.

Mencionó productos como cacao, café, coco, palma, maíz amarillo, aguacate y proteína animal como alternativas viables. Para lograr ese salto, señaló que es clave fortalecer las cadenas productivas, la agroindustria, impulsar las exportaciones y garantizar desarrollo rural acompañado de infraestructura y asistencia técnica.