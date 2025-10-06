Colombia

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

Stefanía Agudelo, hermana del cantante colombiano, publicó el video en el que se ve a la perrita inmóvil, con la mirada fija en las fotografías y velas que conforman el homenaje póstumo del artista asesinado en México

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El video de la mascota de B King viendo al altar del cantante, dejó a más de uno enternecido - crédito @rastreandofamosos/IG

La imagen de la mascota de B King contemplando en silencio el altar dedicado al cantante ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido su conmoción ante la aparente tristeza del animal.

El video, difundido por Stefanía Agudelo, hermana del artista, muestra a la perrita inmóvil, con la mirada fija en las fotografías y velas que conforman el homenaje póstumo, lo que ha llevado a muchos seguidores a interpretar que el animal experimenta un profundo duelo por la ausencia de su dueño.

B King junto a su
B King junto a su mascota, de la que aseguraba era un cúmulo de paz en su vida - crédito @bkingoficial/IG

La viralización de este clip ha suscitado debates entre los internautas sobre la capacidad de las mascotas para comprender y procesar la pérdida de sus seres queridos.

Numerosos comentarios expresan preocupación por el bienestar emocional de la perrita, señalando que existen casos documentados en los que los animales pueden desarrollar cuadros de pena moral, llegando incluso a enfermarse o fallecer tras la muerte de sus dueños.

Incluso, algunos usuarios se preguntan si los animales logran entender la magnitud de estas situaciones y cómo las afrontan internamente: “Si la familia ha sentido el dolor de su partida, esta perrita sabe que su amo no volverá a su lado”; “y todavía hay quienes se preguntan si las mascotas son seres que sienten”; “hermosa postal, ella sabe que sigue allí como dijo Marcela Reyes que sintió su presencia”, entre otros.

A photo of Bayron Sanchez
A photo of Bayron Sanchez Salazar, known as B-King, a Colombian singer who was killed in Mexico, is placed inside a church during his funeral in Medellin, Colombia October 2, 2025. REUTERS/Juan David Duque

No es la primera vez que la mascota de B King capta la atención del público. Durante el sepelio del cantante en Medellín, imágenes del perro acercándose al lugar del entierro se difundieron ampliamente en redes sociales.

La actitud serena del animal y su expresión, interpretada por muchos como de tristeza, generaron especulaciones entre los asistentes y usuarios digitales.

Algunos llegaron a afirmar que la mascota parecía percibir la presencia espiritual de su dueño, ya que mantenía la mirada fija en un punto específico.

Stefanía Agudelo ha sido una de las figuras más activas en redes sociales tras el fallecimiento de su hermano. No solo asumió la responsabilidad de recibir el cuerpo de B King, sino que también ha acompañado a su familia en el proceso de duelo y ha compartido abiertamente sus emociones y recuerdos.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

En sus publicaciones, la hermana del artista ha mostrado en varias ocasiones la estrecha relación que existía entre el cantante y su mascota, evidenciando el afecto mutuo que los unía.

El caso de B King continúa rodeado de interrogantes. El cantante, conocido por su relación con la DJ de guaracha Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido durante un viaje a México. Días después, las autoridades confirmaron que había sido asesinado al hallar su cuerpo en una de las carreteras que comunican el Estado de México con la capital del país.

Las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación tanto en México como en Colombia, y aunque han surgido diversas teorías en redes sociales, ninguna ha sido comprobada hasta el momento.

Regio Clown y B King
Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

“Las causas de su muerte siguen siendo materia de investigación por las autoridades tanto de México como de Colombia y las pistas han señalado múltiples teorías que, aunque se han hecho virales, no se han demostrado”, destaca el reporte.

Marcela Reyes ha sentido la presencia de B King

Durante la conversación con el programa Más allá del silencio, Marcela Reyes detalló los lugares de su vivienda donde la sensación de la presencia de B King se ha hecho más intensa. Explicó que tanto ella como las nanas de la casa han percibido estos episodios, especialmente en el área donde se encuentra una imagen de la Virgen.

Sí, lo hemos sentido, él mantenía mucho allí en la virgencita y las nanas me dicen que lo han sentido full. Subieron y me dijeron ‘ay, doña Marcela, el joven Bayron está allá’, pero yo les dije ‘no les den susto, oren mucho porque él tiene que encontrar el descanso’”, relató Marcela Reyes en el pódcast Más Allá del Silencio.

