Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

La percepción de una presencia inexplicable en su hogar ha marcado los días recientes de Marcela Reyes, que ha compartido que tras la muerte de B King, siente que el artista continúa manifestándose en los espacios que ambos compartieron.

Así lo confirmó la DJ en una entrevista concedida al pódcast Más Allá del Silencio, que relató que tanto ella como las personas que trabajan en su casa han experimentado situaciones que atribuyen a la presencia de B King, su exesposo.

El fallecimiento de B King, cuyo nombre de pila era Bayron Sánchez, se confirmó el 22 de septiembre de 2025, después de días de ser reportado como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado junto al de Regio Clownn, también DJ colombiano, al costado de una carretera en el Estado de México.

Las autoridades mexicanas y colombianas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar quiénes serían los responsables de este crimen.

En medio de la conmoción por el caso, Marcela Reyes ha sido objeto de señalamientos públicos. Frente a esta situación, manifestó que no tiene inconveniente en ser investigada por las autoridades de ambos países, según declaraciones a los diferentes medios con los que ha dialogado.

Durante su conversación con el pódcast, Marcela Reyes detalló los lugares de su vivienda donde la sensación de la presencia de B King se ha hecho más intensa. Explicó que tanto ella como las nanas de la casa han percibido estos episodios, especialmente en el área donde se encuentra una imagen de la Virgen.

“Sí, lo hemos sentido, él mantenía mucho allí en la virgencita y las nanas me dicen que lo han sentido full. Subieron y me dijeron ‘ay, doña Marcela, el joven Bayron está allá’, pero yo les dije ‘no les den susto, oren mucho porque él tiene que encontrar el descanso’”, relató Marcela Reyes en el pódcast Más Allá del Silencio.

La DJ también compartió una experiencia personal en la que sus gatos parecían reaccionar ante algo invisible en el mismo lugar. “Yo también estaba ahí sentada y mis gatitos estaban encima de la virgen mirando algo que yo no entendía, pero cuando vi eso le empecé a orar y a hablarle muchísimo”, añadió en la misma conversación.

Más allá de los fenómenos que describe, Marcela Reyes expresó sentimientos encontrados respecto a la muerte de Bayron Sánchez. Reflexionó sobre la posibilidad de que, de haber continuado su relación, el desenlace podría haber sido diferente.

“Son muchos sentimientos, yo también me he preguntado que si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado porque soy muy protectora. Él decía que era jodida, pero es por ese amor de esposa al no querer que tenga malas amistades y que se vea con mujeres”, agregó.

En su testimonio, la DJ concluyó que, aunque se cuestiona si pudo haber hecho algo más, siente que durante los siete años que compartieron hizo todo lo posible por él.

“Yo me he dicho que si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado porque yo no lo hubiera dejado ir así como así. Pero, también he tratado de entender que todo lo que yo pude lo hice por él porque fueron siete años”, finalizó la DJ.

Estas declaraciones de la DJ han generado todo tipo de comentarios en redes sociales, respaldando a Reyes con mensajes que destacan: “Creo que cuando el alma se queda esperando que lo perdonen en vida, espera que esto pase con su espíritu para poder trascender”; “Bayron debe estar esperando que sea ella la que le diga que no le debe nada, que se puede ir en paz”, entre otros.