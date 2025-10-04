Yina Calderón reaccionó al encuentro entre Karina García y Westcol y le recordaron el mal momento que pasó: “No me vuelvo a sentar con ese tipo”

La empresaria fajas arremetió contra Westcol y aseguró no querer volver a hacer un en vivo junto al paisa - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La empresaria de fajas e influencer Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polemica después de arremeter contra el streamer Westcol, esto como una respuesta al momento que vivió junto al paisa es un reciente en vivo.

El sábado 27 de septiembre Yina y Westcol anunciaron una transmisión en vivo juntos, como parte de la promoción para el evento Stream Fighters del que participará Calderón, pero el junte también fue considerado como un reencuentro y el “inicio de una amistad” después de varios años de insultos en redes sociales.

Aunque Yina durante las 2 horas que duró el en vivo intentó acercarse incluso afectivamente a Westcol, este la rechazó y el momento fue aprovechado por el para “cantarle algunas verdades”, palabras que, en palabras de los internautas, “humillaron” a Yina.

Aunque el tema parecía haber quedado ahí, unos días después Westcol anunció que ahora haría una transmisión con Karina García para hablar de su participación en Stream Fighters y celebrar los 5 millones de seguidores que la modelo tiene en Instagram, el momento contó con una lujosa cena en un sector importante de Medellín.

El momento, que cuenta millones de vistas en redes sociales, fue comentado en redes sociales y comparado con el incómodo momento que vivió Westcol con Yina, por lo que las comparaciones llegaron a la empresaria de fajas, quien notablemente molesta habló desde un en vivo de TikTok.

“Ustedes me están mandando clips donde mira cómo la recibieron a ella y a ti no. O sea, era obvio, ¿no? La amiga de él es ella, no soy yo. Antes yo no sé cómo me recibió a mí, si le caigo con una patada en el jopo, porque yo te digo, ese tipo no disimula, yo le caigo remal", dijo Calderón.

Ante la molestia con las comparaciones, Calderón aseguró que no está interesada en volver a trabajar o hacer contenido junto al paisa. “Lo voy a jurar por lo más sagrado que tengo, que yo no vuelvo a un stream con ese tipo. No me interesa volver a ningún stream con ese tipo, nunca más, así que no pidan revancha, que ve siéntate otra vez al lado de ese tipo, porque no me vuelvo a sentar en mi vida”, añadió la empresaria.

En el video también aseguró que no ha renunciado al evento de Stream Fighters solo porque varios de sus fans están ansiosos por verla en el ring de boxeo. “yo cumplo la pelea, es porque, es porque tengo seguidores que compraron las entradas, es porque tengo honor de mujer, tengo las tetas bien puestas, el pecho parado. Entonces, yo voy a cumplirle a mis seguidores, voy a cumplirle al público, voy a cumplirle a la gente que compró ya su entrada para ir”, explicó Yina.

El video de Yina generó una ola de reacciones en redes sociales donde la señalaron de estar celosa de Karina. “Yina se ofendió porque el enano trato muy bien a Karina”, “Esta habla como si quisiéramos otro stream con ella jajajaja”, “West conoce más tiempo a Karina y ha compartido más tiempo”, dicen algunos internautas.

Westcol se refirió al en vivo con Yina y aseguró no haberle faltado el respeto

Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, salió a explicar su postura tras la polémica generada por su comportamiento durante la transmisión. El streamer resaltó: “Creo que todo el mundo se dio cuenta de que el stream con Yina generó mucho impacto… La gente tiene que entender que yo no le falté el respeto a nadie”. Agregó que era consciente de la expectativa generada en torno al encuentro, especialmente por las bromas previas sobre un supuesto romance entre ambos.

Según Westcol, su actitud durante el en vivo fue distinta porque no considera a Yina Calderón una persona cercana. “Con Yina Calderón no voy a empezar a un stream a tirarme las carcajadas como con alguien que ya conozco, ella no es una persona a la que le tenga confianza, no fue que yo cambié, yo fui como Westcol y ella fue como Yina, pero en ningún momento se le faltó al respeto, esa no fue la intención aunque se me salieron algunas cosas”, afirmó el streamer.

El paisa también reveló que le resultó un reto personal sostener el encuentro sin perder la calma. “Yo tengo mucha paciencia, me considero así, pero antes de ese stream, yo dije: ‘Parce, yo necesito fumar como una fiera’, yo no puedo hacer eso así, porque voy a perder el control, porque para mí es muy difícil tener una conversación con alguien que no estoy de acuerdo y guardar silencio, porque yo tengo criterio”, explicó.