Colombia

La curiosa postal que dejó el discurso de Petro en Ibagué y recordó al expresidente Álvaro Uribe: el Sagrado Corazón de Jesús

Así quedó en la transmisión oficial del evento en el que habló el presidente de Colombia, y de paso hizo recordar la obra que tiene colgada en su hogar la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que fue viral en redes luego de que apareció en un video

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Ambas imágenes reemplazan a Jesús
Ambas imágenes reemplazan a Jesús por Gustavo Petro y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube | Pexels | Paloma Valencia / Facebook

En medio del discurso que ofreció el presidente Gustavo Petro la noche del viernes 3 de octubre de 2025, la transmisión oficial por parte de la Presidencia de la República y del Canal Institucional captó un momento curioso, por cuenta de uno de los asistentes del lugar.

Pasada una hora y nueve minutos del inicio del discurso, y que ese mismo día fue replicado en todos los canales del país como una alocución, uno de los camarógrafos captó entre la multitud a un hombre que mostraba entre sus manos lo que, de lejos parecía ser una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Pero en realidad el que aparecía en la ilustración no era Jesús sino Gustavo Petro, dejando en las redes un detalle nada menor, puesto que este episodio hizo recordar a una de las precandidatas presidenciales por parte del Centro Democrático: Paloma Valencia.

“¿Ya se está entregando la Universidad de San Andrés? Yo quería ir a eso", dijo Petro a los presentes, que incluidos sus funcionarios, soltaron carcajadas, justo en ese momento se produjo el cambio de cámara en la transmisión que enfocó a varios de los asistentes que estaban ubicados al frente de las gradas en primera fila.

“Porque, ¿saben cuántos presos jóvenes sanandresanos están en las cárceles de Estados Unidos? Cuatrocientos. ¿Saben cuántos jóvenes creemos han matado los mismos narcotraficantes porque conocen las rutas por el mar Caribe en esas lanchas rápidas a las que ahora Trump le echa misiles? Más de mil", seguía Petro en medio de su discurso, cuando apareció la imagen de Petro.

“Y entonces, la manera para que los jóvenes sanandresanos, que son raizales y de la isla de Providencia no se metan en esas lanchas, es haciendo una universidad, no echando los misiles, Trump”, mencionó el presidente, mientras la transmisión oficial seguía mostrando a los espectadores.

La imagen apareció en medio
La imagen apareció en medio de la transmisión oficial la noche del viernes 3 de octubre de 2025 - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Este detalle, sumado al de Paloma Valencia, tienen algo en común: que la precandidata y senadora tiempo atrás se hizo viral en redes sociales por cuenta de un video que compartió en su cuenta de Facebook el 28 de agosto de 2016.

En medio de su arremetida contra el plebiscito por la paz, un detalle llamó la atención de los internautas en medio de la airada respuesta de la hoy precandidata: al fondo se veía una imagen similar a la del Sagrado Corazón de Jesús, pero en realidad el hombre que aparecía era el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La artista detrás del cuadro de Paloma Valencia: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Sagrado Corazón de Jesús

El famoso video publicado por la senadora Paloma Valencia en su página de Facebook, en el que promovía el voto por el ‘no’ en el plebiscito, llamó la atención del público no solo por su contenido político.

La imagen de fondo, una pintura del expresidente Álvaro Uribe representado como santo (imagen del Sagrado Corazón de Jesús), se convirtió en el centro de comentarios y reacciones en redes sociales el día siguiente.

Las opiniones sobre la obra se dividieron, generando tanto críticas como respaldos hacia la senadora y hacia la autora de la pintura.

En aquella ocasión la artista Majan Muñoz, diseñadora gráfica oriunda de Popayán, supo del revuelo cuando notó un incremento inusual de notificaciones y seguidores en su cuenta de X (y que en ese momento aún era conocida como Twitter).

“Como cualquier mortal tengo más seguidos que seguidores en Twitter, pero cuando me levanté ayer en la mañana me seguían más personas de lo normal. Eso empezó a pitar y pitar porque me mencionaban en Twitter, junto con Paloma”, relató en ese entonces en entrevista con el diario El Tiempo.

Además de Uribe Vélez, la
Además de Uribe Vélez, la artista caucana ha hecho obras con el libertador Simón Bolívar, el periodista Jaime Garzón y el narco Pablo Escobar - crédito @majanmz/X

La pintora contó que la obra de Uribe fue un regalo, realizado hace cuatro años y medio para Paloma Valencia, su amiga de toda la vida.

Sobre la controversia, Muñoz expresó: “Al enterarme pensé: qué orgullo saber que la tenía colgada. Me dejó el mal sabor de que la gente se pegó a lo menos importante que era la pintura y no al discurso”.

Muñoz desarrolla desde 2006 una serie de pinturas que muestran a personajes públicos como “santos populares”.

Su intención, según explicó, es santificar a políticos o figuras reconocidas porque “la gente siempre los consideran como súper humanos o seres muy malos”.

El primer retrato de la serie representó a Pablo Escobar y luego incorporó figuras como Jaime Garzón, Luis Carlos Galán y Jorge Eliécer Gaitán.

Además de estos cuadros la
Además de estos cuadros la artista comparte viñetas en sus redes sociales donde deja ver su visión de lo que ocurre en el país - crédito @majanmz/X

Sobre la obra dedicada al expresidente Uribe la artista colombiana afirmó: “Escogí pintar a Uribe porque acaba de terminar su primer mandato. Él es muy creyente del sagrado corazón e incansable trabajador. Por eso, en la pintura se abre la camisa como Superman y se ve el corazón de Jesús adentro”.

Muñoz mencionó que justo el día antes de que se viralizara la imagen, estaba trabajando en una nueva pieza para sumar a su serie: “Ahora estoy haciendo el boceto de Santos con una paloma y un sapo en cada mano”

En aquella ocasión ella dijo que si el presidente Juan Manuel Santos acepta el retrato, le regalaría su propio cuadro.

