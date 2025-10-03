Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este viernes 3 de octubre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que realizará este viernes 3 de octubre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Colacote y Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Calle Real, Chico Real, Ciudad Bolívar, Ciudadela Real de Minas, Los Sauces, Polideportivo Real de Minas, Portal de San Sebastian, Porto Real, Real del Llano y Torre Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 11ª y 11B con carreras 6,7 y 8, Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Clientes UNISAN S.A.S y FINECCOP.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Manuela Beltrán sectores de las carreras 11a y 11b con calles 103E, 104 y 104A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 105 15d 29 Edificio El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Nieves sector de la calle 30 con carrera 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira sectores de la carrera 28a con calles 44 y 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 2 con calle 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Altos de Bellavista sector 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Fátima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 27 46 74 Edificio Alhambra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Planada del Cerro sectores de las calles 33,33a,34 y 35 con carrera 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Alumbrado Público Cancha Municipal Villa del Rosario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Mirador de Fátima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Bellavista Sector B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 6 con carrera 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Porqueras, San Vicente II y Juanegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Manuela Beltrán sectores de la carrera 104C con calles 104a y 104b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Carpatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Colorada y Supata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira sectores de las calles 48 y 49 con carreras 27 y 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Planada del Cerro sectores de las calles 33,34 y 35 con carrera 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira sectores de la carrera 30 con calles 45 y 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Castillo sectores de las carreras 51,52 y 53 con calles 26,27 y 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Altos del Gallineral y Nuevo Pablo XI sectores de las carreras 4,5a,5b,5c y 5d con calles 3, 3a,3b,3c y 3d.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Rio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 2 con calles 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Panorama.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Altoviento II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Ejidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Malpaso sectores de las carrera 15 con calles 106 y 106a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carretero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tun Tun.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 15e 105 57 Edificio San Sebastian.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 35 19 73 Edificio Banco Popular.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Tempestuosa y Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Bellavista sector C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Altos del Porvenir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caldas sectores de las calles 107 y 108 con carreras 35a,36 y 36a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Nuevo Pablo VI sectores de las calles 3D y 4 con carrera 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaurte sectores de las carreras 17a y 17b con calles 56 y 57.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Arenal sectores de las calles 47 y 47a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Calle Real, Chico Real, Ciudad Bolívar, Ciudadela Real de Minas, Los Sauces, Polideportivo Real de Minas, Portal de San Sebastian, Porto Real, Real del Llano y Torre Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Blanca, Santa Barbara y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cruce de Robledo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Veredas Bagres, La Palma y algunos sectores de Guacamayas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Colacote y Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Bellavista sectores de las calles 27 con carreras 49 y 50.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Bellavista sectores de las carreras 52 y 53 con calles 25 y 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Irlanda, Villa Eva y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Payoa Cinco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Playón, San Benito y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Borrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Centro, Menenpa y La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Vegas de Morrorico sectores de las calles 7a, 7b y 8 con carreras 38 y 39.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nemizaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 1 y 2 con calles 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Los Robles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Porvenir sectores de las calles 104C con carreras 8 y 8B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Espuma Alta y Espuma Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Pedro sectores de las diagonales 58A y 58b con transversales 47D y 47E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio El Progreso sectores de las calles 21a y 22 con carrera 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Laureles, Tubavita, El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 11ª y 11B con carreras 6,7 y 8, Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.